മന്ത്രിമാരുടെ വിദേശ യാത്രകളിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ വിമർശനം; തിരിച്ചടിച്ച് സണ്ണി ജോസഫും ഒ ജെ ജനീഷും
വിദേശ യാത്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ഒരു നഷ്ടവും വരുത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് സണ്ണി ജോസഫ് പറഞ്ഞു. ഔദ്യോഗിക കർത്തവ്യങ്ങളിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാത്തിടത്തോളം കാലം മന്ത്രിമാർക്ക് വിദേശ യാത്രകൾക്ക് അർഹതയുണ്ടെന്ന് ഒ ജെ ജനീഷ് പ്രതികരിച്ചു.
By PTI
Published : September 21, 2026 at 5:14 PM IST
കൊല്ലം: മന്ത്രിമാരുടെ വിദേശ യാത്രകളെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതിപക്ഷ വിമർശനത്തിനെതിരെ രംഗത്തെത്തി യുഡിഎഫ്. വിദേശ യാത്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ഒരു നഷ്ടവും വരുത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റും മന്ത്രിയുമായി സണ്ണി ജോസഫ് പറഞ്ഞു. അതേസമയം മന്ത്രിമാർ അവരുടെ ഔദ്യോഗിക കർത്തവ്യങ്ങളിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാതെ നികുതിദായകരുടെ പണം ഉപയോഗിക്കാതെ അവർക്ക് വിദേശ യാത്രകൾക്ക് അർഹതയുണ്ടെന്ന് കായിക മന്ത്രി ഒ ജെ ജനീഷ് പ്രതികരിച്ചു.
മന്ത്രിമാർക്ക് വ്യക്തിപരമായ നിമിഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകരുതെന്ന ഈ മാനസികാവസ്ഥ ഏത് കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. തനിക്ക് 37 വയസുണ്ടെന്നും പഴയതോ കർക്കശമോ ആയി പെരുമാറാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഇടയ്ക്കിടെ ചെറിയ യാത്രകൾ നടത്തുമെന്നും ജനീഷ് പറഞ്ഞു.
ജനീഷ്, രമേശ് ചെന്നിത്തല, കെ എം ഷാജി എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ള മന്ത്രിമാർ നടത്തിയ വിദേശ യാത്രകൾ വിമർശിക്കുപ്പെടുന്നതിനിടെയിലാണ് ഈ പരാമർശങ്ങൾ. സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്ന് വെറും മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ യുഡിഎഫ് മന്ത്രിമാർ ഇടയ്ക്കിടെ വിദേശ യാത്രകൾ നടത്തുന്നതിനെ വിമർശിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ അടുത്തിടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ രംഗത്തെത്തിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ പ്രതികരണം.
ജയിലിൽ കഴിയുന്ന പ്രവാസികൾക്കായി ചർച്ച
ക്ഷേമ സംഘടനകളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് രണ്ട് വിദേശയാത്രകൾ നടത്തിയതായും രണ്ട് സന്ദർശനങ്ങൾക്കും സംസ്ഥാന സർക്കാർ ധനസഹായം നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും ജനീഷ് പറഞ്ഞു. അടുത്തിടെ ഖത്തർ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ ഉൾപ്പെടെ രണ്ട് സന്ദർശനങ്ങളിലും അംബാസഡർമാരെ കണ്ടിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പോകുന്നതിന് മുമ്പ്, മലപ്പുറത്തുനിന്നുള്ള ചില അമ്മമാർ തന്നെ സമീപിച്ച് അവരുടെ കുട്ടികൾ അവിടെ ജയിലിൽ കഴിയുന്നതിൻ്റെ ദുരിതം പറഞ്ഞു. 700-ലധികം പ്രവാസികൾ അവിടെ ജയിലുകളിൽ കഴിയുന്നുണ്ട്. അവരുടെ മോചനത്തിനായി ഇടപെടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് 32 മലയാളികളിൽ നിന്ന് തനിക്ക് അപേക്ഷകൾ ലഭിച്ചു. താന് ഇക്കാര്യം അവിടെ ചർച്ച ചെയ്തുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ പ്രോട്ടോക്കോൾ അനുസരിച്ച് വിഷയം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമെന്നും നിർദ്ദിഷ്ട നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കത്ത് കൈമാറുമെന്നും ജനീഷ് പറഞ്ഞു.
യാത്ര സർക്കാർ ഫണ്ട് ഉപയോഗിക്കാതെ
സർക്കാർ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു മന്ത്രിയും വിദേശയാത്ര നടത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് സണ്ണി ജോസഫ് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു.സർക്കാർ പണം ചെലവഴിച്ച് ആരും പോയിട്ടില്ല. ഗൾഫിലേക്ക് പോകുന്നത് അത്ര ചെലവേറിയ യാത്രയല്ല. രമേശ് ചെന്നിത്തല മാത്രമാണ് അമേരിക്കയിലേക്ക് പോയത്. ഒരു ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം തിരിച്ചെത്തി. അവിടെ അദ്ദേഹത്തെ ആ വിവാഹത്തിന് ക്ഷണിച്ചിരുന്നുവെന്നും സർക്കാർ ചെലവിൽ ആരും പോയില്ലയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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മുൻ എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്തെപ്പോലെ വലിയ പ്രതിനിധി സംഘമോ വലിയ വിദേശ പര്യടനമോ മന്ത്രിമാർ നടത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് സണ്ണി ജോസഫ് പറഞ്ഞു. മലയാളി സംഘടനകൾ ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ വിദേശ യാത്ര ചെയ്യുന്ന മന്ത്രിമാരെയും അദ്ദേഹം ന്യായീകരിച്ചു. ടൂറിസം മന്ത്രിയെ ദുബായിലേക്കോ ബഹ്റൈനിലേക്കോ ക്ഷണിച്ചാൽ അദ്ദേഹം പോകേണ്ടതല്ലേയെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.
മന്ത്രിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് പോലും ഒരുപാട് തവണ യാത്ര ചെയ്തിരുന്ന ആളാണ് കെ എം ഷാജി. ഇപ്പോൾ അധികം യാത്ര ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സമയമില്ലെന്നും അതിനാൽ അദ്ദേഹം പരിമിതമായി മാത്രമേ പോകുവെന്നും സണ്ണി ജോസഫ് പറഞ്ഞു.ബെംഗളൂരുവിലെത്തിയ മലയാളി ഗ്രൂപ്പുകൾ സംഘടിപ്പിച്ച രണ്ട് ഓണാഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തതായും കർണാടക ഊർജ്ജ മന്ത്രി കെ ജെ ജോർജിനെ കണ്ടതായും ജോസഫ് പറഞ്ഞു.
കെ എം ഷാജിയെ ന്യായീകരിച്ച് സണ്ണി ജോസഫ്
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ മന്ത്രി കെ എം ഷാജി തൻ്റെ സുഹൃത്തിൻ്റെ റേഞ്ച് റോവർ ഔദ്യോഗിക വാഹനമായി ഉപയോഗിച്ചതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവാദത്തെ ഒരു നിസ്സാര തർക്കമായി സണ്ണി ജോസഫ് വിശേഷിപ്പിച്ചു.
സർക്കാരിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ വിമർശിക്കാൻ ഒന്നുമില്ലാത്തതിനാലാണ് ഇത്തരം ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. മന്ത്രിയുടെ തീരുമാനം യഥാർത്ഥത്തിൽ സർക്കാരിൻ്റെ പണം ലാഭിച്ചുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.കേരള സ്റ്റേറ്റ് കാർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഡീസൽ, അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ, ടയർ മാറ്റൽ എന്നിവ ആവശ്യമാണ്, ഡ്രൈവർക്ക് പണം നൽകണം. ഒരു തരത്തിൽ, ഷാജി സർക്കാരിൻ്റെ പണം ലാഭിച്ചുവെന്നും സണ്ണി ജോസഫ് ന്യായീകരിച്ചു.
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