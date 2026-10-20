വിഎസിൻ്റെയും കോടിയേരിയുടെയും മക്കൾക്ക് എടുത്ത നിലപാട് എവിടെ?; പിണറായിക്കെതിരെ വിമർശനവുമായി പ്രതിനിധികൾ
സിപിഎം വിപുലീകൃത കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ വിമർശനം. വീണയ്ക്ക് എതിരായ കേസിൽ പാർട്ടി എന്തിന് പ്രതിരോധം തീർത്തുവെന്ന് ചോദ്യം.
Published : October 20, 2026 at 8:25 PM IST
കണ്ണൂർ: സിപിഎം കണ്ണൂർ വിപുലീകൃത ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിൽ പ്രതിനിധികളുടെ രൂക്ഷ വിമർശനം. വീണാ വിജയനെതിരായ കേസിനെ പാർട്ടിക്കെതിരായ ആക്രമണമായി ചിത്രീകരിച്ചു തുടങ്ങിയ ആരോപണങ്ങളാണ് ഉയർന്നു വന്നത്. ക്ഷുഭിതനായി മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. വിമർശനങ്ങളെ തുടർന്ന് കടുത്ത അമർഷവും ക്ഷോഭവും പ്രകടിപ്പിച്ചാണ് പിണറായി വിജയൻ മറുപടി പ്രസംഗം പൂർത്തിയാക്കിയത്.
കണ്ണൂർ വിപുലീകൃത ജില്ലാ കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ പിണറായി വിജയനെതിരെ കടുത്ത വിമർശനങ്ങളാണ് ഉയർന്നത്. മകൾ വീണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എക്സാലോജിക് വിവാദവും തുടർന്നുണ്ടായ വിജിലൻസ് അന്വേഷണങ്ങളും പാർട്ടിക്ക് വലിയതോതിൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിരോധവും ക്ഷീണവും ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് പാനൂരിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധി യോഗത്തിൽ തുറന്നടിച്ചു. അതേസമയം പിണറായിക്കും മകൾക്കും എതിരായ കേസ് പാർട്ടി ചർച്ച ചെയ്യണമെന്നും യോഗത്തിൽ ആവശ്യം ഉയർന്നു.
നേരത്തെ വിഎസ് അച്യുതാനന്ദന്റെയും കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെയും മക്കൾക്ക് എതിരെ ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്ന ഘട്ടത്തിൽ പാർട്ടി അവരെ സംരക്ഷിക്കാനോ പരസ്യമായി പ്രതിരോധിക്കാനോ തയ്യാറായിരുന്നില്ല എന്ന കാര്യം പ്രതിനിധികൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എന്നാൽ നിലവിൽ പിണറായി വിജയന്റെ മകളെ പാർട്ടി പരസ്യമായി ന്യായീകരിക്കുന്നത് ഇരട്ടത്താപ്പാണെന്നും യോഗത്തിൽ വിമർശനം ഉയർന്നു. ഈ ചോദ്യം ചെയ്യൽ നേതൃത്വത്തെയും യോഗാന്തരീക്ഷത്തെയും ചൂടുപിടിപ്പിച്ചു.
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തുടർന്നുള്ള മറുപടി പ്രസംഗം വിമർശനങ്ങളെ തുടർന്ന് കടുത്ത അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചാണ് പിണറായി വിജയൻ പൂർത്തിയാക്കിയത്. താൻ സംസാരിച്ച രണ്ടു മണിക്കൂറിൽ ഒരു മണിക്കൂറിൽ അധികവും സമയം മകൾക്കെതിരെയുള്ള ആരോപണങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാനും ന്യായീകരിക്കാനും ആണ് അദ്ദേഹം മാറ്റിവച്ചത് എന്നാണ് വിവരം. കേസിന്റെ തുടക്കം മുതൽ നിലവിലെ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചതായി തനിക്കെതിരെയുള്ള വിമർശനങ്ങൾ ആസൂത്രിതമാണെന്നും പാനൂരിൽ ഇപ്പോഴും വിഭാഗീയത നിലനിൽക്കുന്നതിന്റെ വ്യക്തമായ തെളിവാണിത് എന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം, സിഎംആർഎൽ-എക്സാലോജിക് കേസിൽ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ യഥാസമയം പ്രതികരിച്ചില്ലെന്നും വിമർശനം ഉയർന്നിരുന്നു. കേസുമായി ഉയർന്നുവന്ന ആരോപണങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച ഉണ്ടായതായും ഇത് എതിരാളികൾക്ക് പുകമറ സൃഷ്ടിക്കാൻ സഹായകമായെന്നും ഒരു കൂട്ടർ വാദിച്ചു. വീണയ്ക്കെതിരെ അന്വേഷണം വന്നപ്പോൾ പാർട്ടി എന്തിനാണ് പ്രസ്താവനയിറക്കിയതെന്നും കേസിൽ പ്രതിരോധം തീർക്കേണ്ട സാഹചര്യം എന്തായിരുന്നുവെന്നുമാണ് പ്രവർത്തരുടെ ചോദ്യം. പയ്യന്നൂരിൽ അണികളെ കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിൽ പാർട്ടിക്ക് വീഴ്ചയുണ്ടായെന്ന് പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
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