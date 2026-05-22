ജയൻ സിനിമയിലെ 'ചാം ചച്ച ചോം ചച്ച...' പാട്ടു പോലെയാണ് ഗോവിന്ദന്റെ വാർത്ത സമ്മേളനം; സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയെ പരിഹസിച്ച് അടൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റി
പിണറായിയുടെ വീട്ടില്പോയി ചോദിക്ക് പരാമര്ശം തിരിച്ചടിയായി; ബിനോയ് വിശ്വത്തിന്റെ സമീപനം പാർട്ടിക്ക് ഗുണം ചെയ്യില്ല; സിപിഐ പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കൗണ്സില് യോഗത്തിലും വിമര്ശനം
Published : May 22, 2026 at 8:22 PM IST
പത്തനംതിട്ട : നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏറ്റുവാങ്ങിയ കനത്ത തോൽവിയ്ക്ക് പിന്നാലെ സിപിഎം സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിനെതരെ കടുത്ത വിമര്ശനങ്ങളാണ് പാർട്ടി കമ്മിറ്റികളിൽ നിന്ന് തുടർച്ചയായി ഉയരുന്നത്. സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദനെതിരെ സിപിഎം അടൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റിയില് രൂക്ഷ വിമർശനമാണ് ഉയർന്നിരിക്കുന്നത്.
ചാം ചച്ച ചോം ചച്ച പാട്ടുപോലെയാണ് ഗോവിന്ദന്റെ വാർത്ത സമ്മേളനമെന്നാണ് പരിഹാസം. ജയന്റെ സിനിമയിലെ ഗാനമായ 'ചാം ചച്ച ചോം ചച്ച' എന്ന പാട്ട് പോലെയാണ് ഗോവിന്ദന്റെ വാർത്ത സമ്മേളനമെന്നും ആർക്കും ഒന്നും മനസിലാകില്ലെന്നുമായിരുന്നു പരിഹാസം നിറച്ച വിമർശനം. ചാം ചച്ച ചോം ചച്ച എന്ന പാട്ട് എഴുതിയവനും സംഗീതം നല്കിയവനും പാടിയവനും കേട്ടവനും അതിന്റെ അർഥം എന്താണെന്നറിയില്ല. അതെ അവസ്ഥയിലാണ് ഗോവിന്ദന്റെ വാർത്ത സമ്മേളനം. ആർക്കും ഒന്നും മനസ്സിലാകില്ല.
ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ബന്ധു നിയമന ആരോപണത്തിന്റെ പേരില് ഇ പി ജയരാജനെ മന്ത്രിസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റിനിർത്തിയ പാർട്ടിയാണിത്. എന്നാല് അതേ പാർട്ടിയിലാണ് സ്വന്തം ഭാര്യ തന്നെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാകണമെന്ന കാര്യം പാർട്ടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി തന്നെ പരസ്യമായി ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്നും അംഗങ്ങൾ തുറന്നടിച്ചു.
പിണറായി വിജയനെ പ്രതിപക്ഷ നേതൃസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റി മാതൃക കാട്ടണമെന്നും കമ്മിറ്റിയിൽ ആവശ്യം ഉയർന്നു. വൻ പരാജയത്തിന് ശേഷവും പിണറായിയെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവാക്കിയത് അംഗീകരിക്കാനാകില്ല. പിണറായിയെ മാറ്റി മാതൃക കാട്ടണം എന്നായിരുന്നു അംഗങ്ങളുടെ ആവശ്യം. അടൂരില് വോട്ട് ഉറപ്പുനല്കി ചില സമുദായ നേതാക്കള് പണം വാങ്ങിയെന്ന ആരോപണവും കമ്മിറ്റിയില് ഉയർന്നു.
അടൂരില് ചില സമുദായ നേതാക്കള് പണം വാങ്ങിയത് അന്വേഷിക്കണം. എല്ലാ വോട്ടും എല്ഡിഎഫിന് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അവർ പണം വാങ്ങിയത്. മണ്ഡലത്തില് സിപിഐ ഒന്നും ചെയ്തില്ല. ചിറ്റയം ഗോപകുമാറിനെതിരായ നെഗറ്റീവ് വോട്ടാണ് തോല്വിക്ക് കാരണം. പ്രിജി കണ്ണൻ എന്ന സൗമ്യ മുഖത്തെ കൊണ്ടുവന്നത് മാത്രമാണ് സിപിഐയുടെ സംഭാവനയെന്നും യോഗത്തിൽ അഭിപ്രായം ഉയർന്നു. കോവൂര് കുഞ്ഞുമോനെ തോല്പ്പിക്കാന് പത്തനംതിട്ടയിലെ കെഎസ്കെടിയു നേതാവ് ശ്രമിച്ചെന്നും യോഗത്തില് ആരോപണമുയർന്നു. കെപിഎംഎസിനെ കൂട്ടുപിടിച്ചാണ് ഇത്തരമൊരു നീക്കം നടത്തിയതെന്നും കുന്നത്തൂര് സീറ്റ് അടുത്ത തവണ ഉറപ്പാക്കാനാണ് ഈ നേതാവ് ശ്രമിച്ചതെന്നായിരുന്നു ആരോപണം.
മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ ധാർഷ്ട്യം തെരഞ്ഞെടുപ്പില് തിരിച്ചടിയായെന്നും ബിനോയ് വിശ്വത്തിന്റെ സമീപനം പാർട്ടിക്ക് ഗുണം ചെയ്യില്ലെന്നും സിപിഐ പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കൗണ്സില് യോഗത്തില് വിമർശനമുയര്ന്നു. പിണറായി വിജയന്റെ വീട്ടില്പോയി ചോദിക്ക് പരാമർശം തിരിച്ചടിയായി. സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ബിനോയ് വിശ്വത്തിന്റെ സമീപനം പാർട്ടിക്ക് ഗുണം ചെയ്യില്ല. ബിനോയ് വിശ്വം സിപിഎമ്മിന് വിധേയപ്പെട്ടാണ് നില്ക്കുന്നതെന്നും ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചില്ലെന്നും കൗൺസിൽ യോഗത്തിൽ വിമർശനം ഉയർന്നു. മുൻ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറും മുൻ അടൂർ എംഎൽഎയും നിലവിലെ സിപിഐയുടെ പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയുമായ ചിറ്റയം ഗോപകുമാറിനെതിരെയും രൂക്ഷ വിമർശനമാണ് കൗൺസിലിൽ ഉയർന്നത്.
ചിറ്റയം ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറായി പ്രവർത്തിച്ചതിനൊപ്പം പാർട്ടിയുടെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയായി പ്രവർത്തിച്ചതും അണികള്ക്കിടയില് വലിയ തരത്തിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തിന് ഇടയാക്കിയെന്നും ജില്ലയില് നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ ചിറ്റയത്തിനായില്ലെന്നും വിമർശനം ഉയർന്നു. സിപിഐ കേന്ദ്ര സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അംഗം പ്രകാശ് ബാബുവും സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ആർ രാജേന്ദ്രനും പങ്കെടുത്ത ജില്ലാ കൗണ്സിലിലാണ് വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്നത്.