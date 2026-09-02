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ഞാനൊരു ഫോട്ടോ എടുത്തോട്ടെ? വിഡി സതീശനെ കണ്ട് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയുടെ സഹോദരി, വൈറല്‍ വീഡിയോ

പ്രോട്ടോക്കോളുകളുടെയോ പദവികളുടെയോ ഗാംഭീര്യമില്ലാതെ എൽമ സ്വയം മുൻകൈയെടുത്ത് "എനിക്കൊപ്പം ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തോട്ടെ" എന്ന് ചോദിച്ചത് അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരിലും വലിയ സന്തോഷമുണ്ടാക്കി.

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വിഡി സതീശനെ കണ്ട് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയുടെ സഹോദരി (Instagram @ VD Satheesan)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 2, 2026 at 12:35 PM IST

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കോഴിക്കോട്: ലോക ഫുട്ബോൾ ഇതിഹാസം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയുടെ സഹോദരിയും CR7 ബ്രാൻഡ് ഡയറക്ടറുമായ എൽമ എവേറോ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാട്ടിലെത്തി. കേരളത്തിലെത്തിയ എൽമയെ അപ്രതീക്ഷിതമായി നേരിൽ കണ്ട് സൗഹൃദം പങ്കുവെച്ചിരിക്കുകയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ. ഫുട്ബോൾ ആരാധകർക്കും മലയാളി മനസ്സിനും ഒരേപോലെ ആവേശം പകരുന്ന ഒന്നായി ഈ കൂടിക്കാഴ്ച മാറി.

"കേരളത്തിലെത്തിയ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയുടെ സഹോദരി എൽമ എവേറോയെ നേരിൽ കണ്ടു. വളരെ ഹൃദ്യമായി സംസാരിച്ച ആ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ, മലയാളി മനസ്സുകളിൽ റൊണാൾഡോയോടുള്ള അടങ്ങാത്ത സ്നേഹവും ആരാധനയും അവരുമായി പങ്കുവെച്ചു. കേരളത്തിലെ ഫുട്ബോൾ പ്രേമികളുടെ ഈ വലിയ സ്നേഹസന്ദേശം എൽമ തീർച്ചയായും ക്രിസ്റ്റ്യാനോയിൽ എത്തിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുനൽകി," വിഡി സതീശൻ വീഡിയോ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമില്‍ കുറിച്ചു.

ഞാനൊരു ഫോട്ടോ എടുത്തോട്ടെ?

ലോകപ്രശസ്തനായ ഒരു ഫുട്ബോൾ താരത്തിൻ്റെ സഹോദരിയും വലിയൊരു ബിസിനസ്സ് സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ഉടമയുമായിട്ടും, കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് തികഞ്ഞ ബഹുമാനത്തോടെയാണ് എൽമ സംസാരിച്ചത്. താൻ ഒരു വിദേശ പ്രതിനിധിയായിട്ടല്ല, മറിച്ച് കേരളത്തോടും ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളോടുമുള്ള സ്നേഹം മുൻനിർത്തിയാണ് അവർ ആ കൂടിക്കാഴ്ചയെ കണ്ടത്.

മലയാളിക്ക് റൊണാൾഡോയോടുള്ള കട്ട ഫാൻസിനെക്കുറിച്ച് എൽമയ്ക്ക് നന്നായി അറിയാമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സ്നേഹം തിരിച്ചു നൽകാൻ കേരളത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ഭരണാധികാരിയോടൊപ്പം ഒരു ഓർമ്മചിത്രം സൂക്ഷിക്കാൻ അവർ ആഗ്രഹിച്ചു. പ്രോട്ടോക്കോളുകളുടെയോ പദവികളുടെയോ ഗാംഭീര്യമില്ലാതെ എൽമ സ്വയം മുൻകൈയെടുത്ത് "എനിക്കൊപ്പം ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തോട്ടെ" എന്ന് ചോദിച്ചത് അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരിലും വലിയ സന്തോഷമുണ്ടാക്കി. മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ആ ക്ഷണം സ്വീകരിക്കുകയും അവർ ഒന്നിച്ച് ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ നിൽക്കുകയും ചെയ്തു.

ഡയമണ്ട് ഫെസ്റ്റിൻ്റെ തിളക്കത്തിൽ കോഴിക്കോട്
ബോബി ചെമ്മണ്ണൂർ ഇൻ്റർനാഷണൽ ജ്വല്ലേഴ്സ് ഷോറൂമിൽ നടക്കുന്ന 'സ്പാർക്കിൾ ഡയമണ്ട് ഫെസ്റ്റ്' ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനാണ് പോർച്ചുഗൽ സുന്ദരി എൽമ കോഴിക്കോട്ട് എത്തിയത്. പുലർച്ചെ വിമാനമിറങ്ങിയ എൽമയ്ക്ക് വലിയ സ്വീകരണമാണ് ബോബി ചെമ്മണ്ണൂർ ഗ്രൂപ്പ് പ്രതിനിധികളും ആരാധകരും ചേർന്ന് നൽകിയത്. രണ്ട് ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനായാണ് അവർ കേരളത്തിൽ തുടരുന്നത്.

അപ്രതീക്ഷിത കൂടിക്കാഴ്ച, ആവേശം ഇരട്ടി!
കേരളത്തിൻ്റെ ഫുട്ബോൾ ലഹരിയെക്കുറിച്ചും റൊണാൾഡോയ്ക്ക് ഇവിടുള്ള കോടിക്കണക്കിന് ആരാധകരെക്കുറിച്ചും ചർച്ചയായ കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ ചിത്രങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായിക്കഴിഞ്ഞു. ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങുകൾക്ക് മുന്നോടിയായി നടന്ന ഈ അപ്രതീക്ഷിത കൂടിക്കാഴ്ച കേരളവും പോർച്ചുഗലും തമ്മിലുള്ള കായിക-സാംസ്കാരിക സ്നേഹത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു അധ്യായമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.

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TAGGED:

KERALA CM VD SATHEESAN
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വിഡി സതീശൻ
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