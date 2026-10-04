ബിജെപിയിൽ പ്രതിസന്ധിക്ക് അയവ്; ശ്രീലേഖയുടെ രാജി ഭീഷണി ഒടുവിൽ ഒതുങ്ങി, കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി മേയർ വി. വി. രാജേഷ്
കൗണ്സിലര് ആര് സുഗതനെ അയോഗ്യനാക്കാനുള്ള ഭീഷണിയും 51 സീറ്റുകളുടെ നേരിയ ഭൂരിപക്ഷത്തില് ഭരണം നടത്തുന്ന ബിജെപിക്ക് വലിയ സമ്മര്ദമായിരുന്നു. ശ്രീലേഖയും കൂടി രാജിവച്ചാല് കോര്പ്പറേഷനിലെ ഭരണംതന്നെ പ്രതിസന്ധിയിലാകുമായിരുന്നു
By PTI
Published : October 4, 2026 at 2:35 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ ബിജെപിക്കു നാണക്കേടായ ശ്രീലേഖയുടെ രാജി പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ പാർട്ടിയിൽ തിരക്കിട്ട നീക്കം. ദേശീയ നേതൃത്വം ഇടപെട്ട് ശ്രീലേഖയെ അനുനയിപ്പിക്കാനാണ് നീക്കം. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി രാജി പിൻവലിക്കാൻ ശ്രീലേഖ സമ്മതിച്ചതായി സൂചനയുണ്ട്. ഇക്കാര്യം അവർ വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയോ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയോ അറിയിച്ചേക്കും.
കേന്ദ്ര സർക്കാരിനു കീഴിലുള്ള ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ശ്രീലേഖയ്ക്ക് ഉന്നത പദവി നൽകാമെന്ന് വാഗ്ദാനം നൽകിയാണ് രാജി ഭീഷണി ഒഴിവാക്കിയത്. ശ്രീലേഖ കോൺഗ്രസിലേക്കു നീങ്ങുന്നുവെന്ന അഭ്യൂഹവും ശക്തമായിരുന്നു. ശ്രീലേഖയുടേത് രാഷ്ട്രീയ സമ്മർദമായിരുന്നു എന്ന വിലയിരുത്തലും പൊതുവേയുണ്ട്.
കേരളത്തിലെ ആദ്യ വനിതാ ഡിജിപിയായ ശ്രീലേഖയെ മേയർ മുഖമായി അവതരിപ്പിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപി കോർപ്പറേഷൻ ഭരണം പിടിച്ചത്. എന്നാൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനു പിന്നാലെ ശ്രീലേഖയെ ബിജെപി തഴഞ്ഞു. ഇക്കാര്യത്തിൽ പാർട്ടി നേതൃത്വവുമായി കടുത്ത പ്രതിഷേധത്തിലായിരുന്നു ശ്രീലേഖ. അതിനിടെ ശ്രീലേഖ രാജിവച്ചിട്ടില്ലെന്ന് തിരുവനന്തപുരം മേയർ വി. വി. രാജേഷ് ഇന്നും ആവർത്തിച്ചു. വ്യക്തിപരമായ അസൗകര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മേയർക്ക് രാജി സമർപ്പിച്ചതായി ശ്രീലേഖ റസിഡൻ്റ്സ് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ സന്ദേശം പങ്കുവെച്ചതിനെ തുടർന്ന് രാഷ്ട്രീയ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വലിയ ചർച്ചകൾ ഉയർന്നിരുന്നു. എന്നാൽ നിലവിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു രാജി കത്ത് നിലവിലില്ലെന്നാണ് മേയറുടെ വിശദീകരണം.
സ്വതന്ത്രൻ്റെ പിന്തുണയോടെ 51 സീറ്റിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് ബിജെപി തിരുവനന്തപുരം കോര്പ്പറേഷന് ഭരണം പിടിച്ചെടുത്തത്. കൗണ്സിലര് ആര് സുഗതനെ അയോഗ്യനാക്കാനുള്ള ഭീഷണിയും 51 സീറ്റുകളുടെ നേരിയ ഭൂരിപക്ഷത്തില് ഭരണം നടത്തുന്ന ബിജെപിക്ക് വലിയ സമ്മര്ദമായിരുന്നു. ശ്രീലേഖയും കൂടി രാജിവച്ചാല് കോര്പ്പറേഷനിലെ ഭരണംതന്നെ പ്രതിസന്ധിയിലാകുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാല് 101 സീറ്റുള്ള കോര്പ്പറേഷനില് ബിജെപിയുടെ സീറ്റ് നില 49 ആകും. കക്ഷിനില എല്ഡിഎഫിന് 29, യുഡിഎഫിന് 20, ഒരു സ്വതന്ത്രന് എന്ന നിലയിലാണ്. എങ്ങനെയും ശ്രീലേഖയെ അനുനയിപ്പിച്ച് രാജിതീരുമാനം പിന്വലിപ്പിച്ച് ആദ്യമായി ലഭിച്ച കോര്പ്പറേഷന് ഭരണം നിലനിര്ത്താനാണ് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന നേതൃത്വങ്ങള് വിഷയത്തില് ഇടപെട്ട് പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചത്.
വാട്സ്ആപ്പ് സന്ദേശവും മേയറുടെ നിലപാടും
ആർ ശ്രീലേഖ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അയച്ച സന്ദേശത്തിൽ ഒക്ടോബർ അഞ്ചിന് ജില്ലാ കലക്ടർക്ക് കോപ്പി നൽകുമെന്നും മേയർക്ക് രാജി കൈമാറിയെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു. സെപ്റ്റംബർ 30 ന് തനിക്ക് ലഭിച്ച കത്ത് കോർപ്പറേഷൻ സെക്രട്ടറിയുടെ മുന്നിലേക്ക് കൈമാറിയിരുന്നില്ലെന്ന് മേയർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വാർഡിലെ ഫണ്ടുകളും പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കൗൺസിലർമാർ സാധാരണയായി കത്തുകൾ നൽകാറുണ്ടെന്നും, ശ്രീലേഖ നൽകിയതും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കത്താണെന്നും മേയർ വിശദീകരിച്ചു. പാർട്ടിതലത്തിലും മേയറുടെ തലത്തിലും ഇടപെടേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി പരിഹരിച്ച് ഭരണസമിതി മുന്നോട്ടുപോകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ബിജെപിയുടെ ആദ്യ തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ ഭരണസമിതിയിൽ നിർണായക സ്വാധീനമുള്ള ശ്രീലേഖ അഞ്ച് വർഷ കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
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രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി സിപിഎം
അതേസമയം, ശ്രീലേഖയ്ക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി സിപിഎം നേതാവും മുൻ മന്ത്രിയുമായ വി ശിവൻകുട്ടി രംഗത്തെത്തി. ആർ ശ്രീലേഖ പറയുന്നതൊന്നും വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളില്ലെന്നും സ്ഥാനങ്ങളും അധികാരവും നേടാൻ എന്ത് ഭീഷണിയും മുഴക്കാൻ അവർ തയ്യാറാകുമെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. കോൺഗ്രസിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് അവർ ഈ സമ്മർദ്ദതന്ത്രം പയറ്റുന്നതെന്ന സൂചനയും അദ്ദേഹം നൽകി.
കഴിഞ്ഞ വർഷം നടന്ന തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ശാസ്തമംഗലം വാർഡിൽ നിന്നാണ് ശ്രീലേഖ ബ ജെപി സ്ഥാനാർഥിയായി വിജയിച്ചത്. നിലവിൽ ബിജെപിയുടെ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡൻ്റാണ് അവർ. ഏപ്രിലിൽ വട്ടിയൂർക്കാവ് മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ചെങ്കിലും കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കെ മുരളീധരനോട് ശ്രീലേഖ പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു.
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