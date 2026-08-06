മറ്റൊരാള്ക്കെതിരേ പത്രസമ്മേളനത്തില് ഉന്നയിക്കുന്ന ആരോപണം സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്താൽ അപകീർത്തി കേസ് നൽകാനാകില്ല: ഹൈക്കോടതി
ഒരാള് മറ്റൊരാള്ക്കെതിരേ പത്രസമ്മേളനത്തില് ഉന്നയിക്കുന്ന ആരോപണം റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യുന്നത് മാധ്യമസ്ഥാപനത്തിനും മാധ്യമപ്രവര്ത്തകര്ക്കുമെതിരേ അപകീര്ത്തിക്കു കാരണമാകില്ലെന്ന് കേരള ഹൈക്കോടതി.
Published : August 6, 2026 at 4:13 PM IST
എറണാകുളം: വാർത്താ സമ്മേളനം സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്തതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരു മാധ്യമ സ്ഥാപനത്തിനെതിരെ ക്രമിനൽ ബാധ്യതാ കുറ്റം ചുമത്താനാകില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി. ഒരാള് മറ്റൊരാള്ക്കെതിരേ പത്രസമ്മേളനത്തില് ഉന്നയിക്കുന്ന ആരോപണം റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യുന്നത് മാധ്യമസ്ഥാപനത്തിനും മാധ്യമപ്രവര്ത്തകര്ക്കുമെതിരേ അപകീര്ത്തിക്കു കാരണമാകില്ലെന്നും കേരള ഹൈക്കോടതി.
ഒരു മാധ്യമ സ്ഥാപനത്തിനെതിരായ അപകീർത്തി കേസ് റദ്ദാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ജസ്റ്റിസ് സിഎസ് ഡയസിന്റെ ഉത്തരവ്. നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പിനിരയായ ഒരു വ്യക്തി നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനം സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്തതിന്റെ പേരിൽ 2012 ൽ എറണാകുളം കാക്കനാട് സ്വദേശി നൽകിയ അപകീർത്തി കേസ് റദ്ദാക്കിയാണ് ഉത്തരവ്. തനിക്കെതിരായ വ്യാജമായ കാര്യങ്ങൾ സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്തുവെന്നതായിരുന്നു ഹർജിക്കാരൻ്റെ ആക്ഷേപം.
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അപകീർത്തി കേസ് നില നിൽക്കണമെങ്കിൽ മനപൂർവ്വം അപകീർത്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ഉദ്ദേശമുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെടണം. പൊതു ആരോപണം കൊണ്ട് മാത്രം കേസ് നിലനിൽക്കില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. പ്രമുഖ മാധ്യമ സ്ഥാപനത്തിനെതിരെ എറണാകുളം ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന അപകീർത്തി കേസിലെ തുടർ നടപടികളെല്ലാം ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 2012 ലാണ് അപകീർത്തി കേസിനാധാരമായ വാർത്താ സമ്മേളനം നടന്നത്.
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