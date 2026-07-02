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തമ്പാനൂരില്‍ റെയിൽവേ ട്രാക്കിലേക്ക് ക്രെയിൻ മറിഞ്ഞു; ട്രെയിന്‍ ഗതാഗതം തടസപ്പെട്ടു

റെയിൽവേ കെട്ടിട നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കിടെയാണ് സംഭവം.

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Crane accident in Thampanoor. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 2, 2026 at 4:53 PM IST

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തിരുവനന്തപുരം: നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കിടെ തമ്പാനൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ റെയിൽവേ ട്രാക്കിലേക്ക് ക്രെയിൻ മറിഞ്ഞു. റെയിൽവേയുടെ പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്‍റെ നിര്‍മാണം നടക്കുന്ന ഭാഗത്താണ് അപകടം ഉണ്ടായത്. ഒന്നാം നമ്പർ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിന് മുകളിലേക്കാണ് ക്രെയിൻ മറിഞ്ഞത്. എന്നാൽ ട്രെയിൻ ഗതാഗതത്തിന് തടസമില്ലെന്ന് റെയിൽവേ അധികൃതർ അറിയിച്ചു. സംഭവത്തിൽ ആർക്കും പരിക്കും ആളപായവുമില്ല.

പഴയ കെട്ടിടം പൊളിച്ചുമാറ്റി പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്‍റെ നിർമാണം പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത്. ഒന്നാം നമ്പർ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലൂടെയുള്ള ട്രെയിൻ ഗതാഗതം തടസപ്പെട്ടു. മറ്റ് ട്രാക്കുകളിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ ട്രെയിൻ ഓടുന്നത്. ക്രെയിൻ എത്രയും വേഗം നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് റെയിൽവേ അധികൃതർ അറിയിച്ചു. മറ്റ് ട്രാക്കുകളിലൂടെ ട്രെയിനുകൾ ഓടുന്നതിനാൽ സർവീസുകൾക്ക് വലിയ തടസമില്ലെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

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THAMPANOOR RAILWAY STATION CRAINE
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