തിരക്കൊഴിഞ്ഞു, ഇനി വിഷുക്കണിയും കൈനീട്ടവും പടക്കങ്ങളും; പൊടിപൊടിച്ച് പടക്ക വിപണി
വിഷു ദിനത്തിനും വളരെ മുമ്പ് തന്നെ പടക്കം പൊട്ടിച്ചു തുടങ്ങുന്ന മലബാറുകാരെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഓരോ വര്ഷവും പുത്തന് വെറൈറ്റികള് പടക്ക വിപണിയിലെത്താറുണ്ട്.
Published : April 10, 2026 at 5:03 PM IST
കണ്ണൂര്: വിഷുവിന്റെ പകിട്ട് കുറച്ചെത്തിയ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ആരവങ്ങള് അടങ്ങിയതോടെ മലയാളികള് വിഷു ആഘോഷം ഗംഭീരമാക്കാന് തിരക്കിട്ട ഒരുക്കം തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. തെക്കന് കേരളത്തെ അപേക്ഷിച്ച് വടക്കന് കേരളത്തില് വിഷു ആഘോഷം പ്രധാനമാണ്. വിഷുക്കണിയും കൈനീട്ടവും പടക്കങ്ങളും ഇല്ലാതെയുള്ള ഒരു വിഷു ചിന്തിക്കാന് പോലുമാകില്ല മലബാറുകാര്ക്ക്. വിഷു ദിനത്തിനും വളരെ മുമ്പ് തന്നെ പടക്കം പൊട്ടിച്ചു തുടങ്ങുന്ന മലബാറുകാരെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഓരോ വര്ഷവും പുത്തന് വെറൈറ്റികള് പടക്ക വിപണിയിലെത്താറുണ്ട്.
നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസമായി പടക്ക കടകള് പ്രവര്ത്തിച്ചിരുന്നില്ല. ഇന്ന് രാവിലെ പത്ത് മണിക്കാണ് കടകൾ തുറക്കാന് അനുവാദം നല്കിയിരുന്നത്. അതോടെ പടക്കം വാങ്ങാനുളള തിരക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു തുടങ്ങി. സാധാരണ ഗതിയില് പുതുതായി ഇറങ്ങുന്ന ഇനങ്ങളുടെ സാമ്പിള് വാങ്ങി പരീക്ഷിച്ചാണ് കൂടുതല് വാങ്ങാറുള്ളത്. അതിനാല് ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ നിരവധി പേര് പുതിയ ഇനങ്ങളുടെ സാമ്പിള് വാങ്ങി പകല് തന്നെ പരീക്ഷിക്കുകയാണ്. വിസ്മയം തീര്ക്കുന്ന പടക്കങ്ങളും മത്താപ്പ്, പൂത്തിരി എന്നിവയും പരീക്ഷണത്തിനായി യുവാക്കള് കൊണ്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. ആയിരം രൂപ മുതല് ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെയുളള പടക്കങ്ങള് വിഷുവിനോട് അനുബന്ധിച്ച് പൊട്ടിക്കുന്നവരുണ്ട്.
മലബാറിലെ വിഷു ഇത്തവണ പൂര സമാനമാകുമെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന തരത്തില് അത്രയും വൈവിധ്യമാര്ന്ന പുതിയ പടക്കങ്ങളാണ് വിപണിയിലെത്തിയിട്ടുള്ളതെന്ന് പടക്ക വ്യാപാരിയായ ആനന്ദ കൃഷ്ണന് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ''വിഷുവിനെ വരവേൽക്കാൻ അമിട്ടുകളുടെ വമ്പിച്ച ശേഖരമാണ് ഇവിടെ എത്തിയത് പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള മാജിക് റിങാണ് പ്രധാന ഐറ്റം. ആകാശത്ത് പോയി അവ വൃത്താകൃതിയിൽ വിരിയുന്നത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ്" അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വിസിലിടിക്കുന്ന പല നിറത്തിലുള്ള പെൻസിലുകളും കമ്പിത്തിരികളും ഇപ്പോൾ വിപണിയിൽ സജീവമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഹരിത പടക്കമാണ് ഇത്തവണയും മാര്ക്കറ്റില് ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതിനാല് തന്നെ മാലിന്യ മുക്തവും പുക നിയന്ത്രണവുമുള്ള പടക്കങ്ങളാണെന്ന് കവറില് രേഖപ്പെടുത്തി കാണുന്നുണ്ട്. പഴയ കാലത്തെ ഓലപ്പടക്കവും അമിട്ടുമെല്ലാം വിസ്മൃതമായി കഴിഞ്ഞു.
നൂറ്റി ഇരുപത് മീറ്റര് ഉയരത്തില് റോക്കറ്റ് പോലെ ആകാശത്ത് കുതിച്ചുയര്ന്ന് വര്ണങ്ങള് വാരി വിതറുന്ന മാജിക്ക് റിങ്. ആകാശത്ത് വൃത്തങ്ങള് തീര്ത്ത് വിരിയുന്ന അമിട്ട് കുടുംബത്തില്പ്പെട്ട ഈ ഐറ്റമാണ് ഇത്തവണത്തെ സൂപ്പര് താരം. അമ്പത് മീറ്റര് ഉയരത്തില് പോയി മാരിവില്ലിന് സമാനമായി വര്ണ്ണ വിസ്മയം തീര്ക്കുന്ന ജുമാജി മള്ട്ടി ഷോട്ട് ഒപ്പത്തിനൊപ്പം നില്ക്കുന്നു.
മാജിക്ക് റിങ് ഒന്നിന് 650 രൂപയാണ് വില. ജുമാജി മള്ട്ടി ഷോട്ട് ആകാശത്ത് 'വി' ആകൃതിയില് വിവിധ വര്ണങ്ങള് തീര്ത്ത് നൂറ് തവണ വിസ്മയമൊരുക്കുന്നു. 10 -10 ഈ മള്ട്ടി ഷോട്ടിന് 4000 രൂപയാണ് വില. സൂര്യന് ഉദിച്ച പോലെ മാനത്ത് വെട്ടം പകരുന്ന സൂര്യകാന്തി ഔട്ട് ,പാരച്യൂട്ട് എന്നിവയും പടക്ക കമ്പക്കാരുടെ ഇഷ്ട ഇനങ്ങളാണ്.
മുക്കാല് മീറ്റര് നീളമുള്ള കമ്പിത്തിരിയാണ് ഇത്തവണത്തെ മറ്റൊരു പ്രധാന ആകര്ഷണം. സ്ത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും സുരക്ഷിതമായി ഉപയോഗിക്കാന് പാകത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ നിര്മ്മാണം. എന്നാല് പഴയവര്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഹൈഡ്രജന് ബോംബും പേപ്പര് ബോംബുകളും മാര്ക്കറ്റില് സുലഭമാണ്.
ചൈനീസ് സാങ്കേതിക വിദ്യയില് ശിവകാശിയില് നിര്മ്മിക്കുന്ന പടക്കങ്ങളാണ് മാര്ക്കറ്റില് ഉള്ളത്. സ്ത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് പുതുതലമുറ ഔട്ടുകളും മള്ട്ടി ഷോട്ടുകളും. കയ്യില് കറങ്ങുന്ന കമ്പിത്തിരി, നിറപ്പകിട്ടാര്ന്ന നിലച്ചക്രം, കത്തിച്ച് രസിക്കാവുന്ന മാജിക്ക് വിപ്പ്, മാലപ്പടക്കത്തെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന വിവിധ ഇനം സ്കൈ ഷോട്ടുകള്, ലോലിപ്പോപ്പ്, എന്നിവയെല്ലാം എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഈ മാസം 14, 15 തീയ്യതികളിലാണ് ഇത്തവണത്തെ വിഷു.
വിഷുവിനെ വരവേല്ക്കാന് ഗ്രാമ-നഗര ഭേദമന്യേ സാമ്പിള് പടക്കങ്ങള് പൊട്ടിച്ചു തുടങ്ങി. ഏതാണ്ട് ഒരു ക്ഷേത്രോത്സവത്തിന്റെ വെടിക്കെട്ടിന് സമാനമായ പടക്കങ്ങള് ഗ്രാമങ്ങള് തോറും എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. 14 ന് വൈകീട്ടോടെ പടക്കം പൊട്ടിക്കലും വെടിക്കെട്ടുമൊക്കെ ആതിന്റെ മൂര്ധന്യത്തിലെത്തും. അന്ന് അര്ദ്ധ രാത്രി വരെ മലബാറിലെ വിഷു ആഘോഷം കെങ്കേമമാകും.
