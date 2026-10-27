കളഞ്ഞുകിട്ടിയ ഫോൺ സ്റ്റേഷനില് ഏല്പ്പിച്ച് അതിഥി തൊഴിലാളി മാതൃകയായി, സൂക്ഷിക്കേണ്ട പൊലീസുകാരൻ കള്ളനായി; എല്ലാം കണ്ട് സിസിടിവി
മോഷ്ടവായ പൊലീസുകാരന് ചന്തേര സ്റ്റേഷനിലെ തന്നെ സിപിഒ ബൈജുവാണെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് വ്യക്തമായതോടെ തെളിവ് ശേഖരിക്കലായിരുന്നു അടുത്ത ലക്ഷ്യം.
Published : October 27, 2026 at 4:26 PM IST
കാസർകോട്: അതിഥി തൊഴിലാളിക്ക് കളഞ്ഞുകിട്ടി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഏൽപ്പിച്ച മൊബൈൽ ഫോൺ പൊലീസുകാരൻ മോഷ്ടിച്ചു. കാസർകോട് ചന്തേര സ്റ്റേഷനിലെ സിപിഒ ബൈജുവിനെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തു. പാറാവ് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിച്ച ഫോൺ ഡ്യുട്ടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ബൈജു മോഷ്ടിക്കുകയായിരുന്നു.
പ്രദേശത്തെ അതിഥി തൊഴിലാളിയാണ് കളഞ്ഞുകിട്ടിയ ഫോൺ സ്റ്റേഷനിൽ ഏൽപ്പിച്ചത്. സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് മോഷ്ടിച്ച മൊബൈൽ ഫോൺ ബൈജു മറ്റൊരാൾക്ക് വില്ക്കുകയായിരുന്നു. സൈബർ പരിശോധനയിൽ ഫോൺ വാങ്ങിയ ആളെ കണ്ടെത്തിയതോടെയാണ് ആ ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരം പുറത്തറിയുന്നത്. അതേ സ്റ്റേഷനിലെ സിപിഒ ബൈജു നൽകിയ ഫോൺ ആണിതെന്ന് തെളിഞ്ഞു. പൊലീസുകാരനാണ് തനിക്ക് ഫോൺ വിറ്റതെന്ന് വാങ്ങിയ ആൾ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ മാസം 12 നാണ് 10000 രൂപ വിലയുള്ള ഫോൺ മോഷണം പോയത്.
കേസിൽ നിർണായകമായത് സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ
മോഷ്ടവായ പൊലീസുകാരന് ചന്തേര സ്റ്റേഷനിലെ തന്നെ സിപിഒ ബൈജുവാണെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് വ്യക്തമായതോടെ തെളിവ് ശേഖരിക്കലായിരുന്നു അടുത്ത ലക്ഷ്യം. തുടര്ന്ന് സ്റ്റേഷനിലെ സിസിടിവി ദൃശ്യം പരിശോധിച്ചപ്പോള് സിപിഒ ബൈജു 12–ാം തിയതി പാറാവ് ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുന്നതിനിടെ മേശ വലിപ്പ് തുറന്ന് ഫോണ് എടുക്കുന്നത് കണ്ടു. സിം ഊരിയെടുത്ത് പൊട്ടിക്കുന്നതും എറിയുന്നതും കാമറിയിൽ വ്യക്തമായി. എറിഞ്ഞതായി കാണുന്ന സ്ഥലം പിന്നീട് പരിശോധിച്ചപ്പോള് സിം കാര്ഡിന്റെ കഷ്ണങ്ങള് കിട്ടുകയും ചെയ്തു. പിന്നെ ഒട്ടും സമയം കളഞ്ഞില്ല.
കളവ് വ്യക്തമായതോടെ ബൈജുവിനെതിരെ കേസെടുക്കുകയായിരുന്നു. ഈ മാസം എട്ടിന് ചന്തേര സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഒരു അതിഥിത്തൊഴിലാളി കളഞ്ഞുകിട്ടിയതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പതിനായിരം രൂപ വില വരുന്ന റെഡ്മി മൊബൈല് ഫോണ് ഏൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ജിഡി ചാര്ജിലുണ്ടായിരുന്ന എസ്ഐയ്ക്കാണ് ഫോണ് ഏല്പ്പിച്ചത്. പതിനാറാം തിയതിയാണ് സ്റ്റേഷനിലെ പൊലീസുകാര് ഫോണ് കാണാതായെന്ന് അറിയുന്നത്. ഫോണിന്റെ യഥാര്ഥ ഉടമ പയ്യന്നൂര് സ്വദേശിനി സുഭദ്രയായിരുന്നു.
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ഇവരെ പൊലീസ് ബന്ധപ്പെടുകയും ഇവരുടെ മകന് ഫോണ് കൈപ്പറ്റാന് സ്റ്റേഷനില് എത്തുകയും ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഫോണ് കാണാനില്ലെന്ന് മനസിലായത്. സുഭദ്രയുടെ മകനെ ഫോണ് കിട്ടിയാല് അറിയിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചയക്കുകയും ചെയ്തു. തുടര്ന്ന് സ്റ്റേഷനിലെ എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥരോടും ഫോണ് കിട്ടിയാല് അറിയിക്കാന് നിര്ദേശം നല്കിയെങ്കിലും കണ്ടെത്താനായില്ല. പിന്നീട് ഫോണിന്റെ IMEI നമ്പര് പരിശോധിച്ചപ്പോള് സുഭദ്രയുടേതല്ലാത്ത സിം കാര്ഡില് ഫോണ് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്.
ബദിയടുക്ക നീര്ച്ചാല് ഭാഗത്താണ് ഫോണുള്ളതെന്ന് മനസിലായി. മൊബൈലില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ഫോണ് നമ്പറില് ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് ഫോണ് തനിക്ക് വിറ്റതാണെന്ന് ഈ വ്യക്തി പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞത്. തുടര്ന്ന് ഫോണ് സ്റ്റേഷനില് ഹാജരാക്കാന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അങ്ങനെയാണ് ബൈജു എന്ന പൊലീസുകാരനാണ് ഫോണ് തനിക്ക് വിറ്റതെന്ന് ഇയാള് പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞത്.
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