കേരളത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്ന കാലത്തും ഗ്യാനേഷ് കുമാര് വിവാദങ്ങളുടെ നിഴലിലായിരുന്നെന്ന് തോമസ് ഐസക്
തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ കൃത്രിമം കാണിക്കുക എന്ന വ്യക്തമായ ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് അദ്ദേഹം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണറായതെന്ന് ആരോപണം നടത്തി സി.പി.എം. നേതാവ് ഐസക്....
By PTI
Published : September 25, 2026 at 4:24 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളുമായി മുതിർന്ന സിപിഎം നേതാവും മുൻ ധനമന്ത്രിയുമായ ടി. എം. തോമസ് ഐസക് രംഗത്ത്. കേരളത്തിൽ ഐ.എ.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിരുന്ന കാലയളവിൽ ഗ്യാനേഷ് കുമാർ അഴിമതി നിഴലിലായിരുന്നുവെന്നാണ് ഐസക് ആരോപിച്ചു
2006-ൽ വി. എസ്. അച്യുതാനന്ദൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എൽ.ഡി.എഫ് സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഗ്യാനേഷ് കുമാർ പൊതുമരാമത്ത് (പി.ഡബ്ല്യു.ഡി) സെക്രട്ടറിയായിരുന്നു. എന്നാൽ അഴിമതി ആരോപണങ്ങളെ തുടർന്ന് അതേവർഷം നവംബറോടെ അദ്ദേഹത്തെ ഈ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് മാറ്റുകയും വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്തുവെന്ന് തോമസ് ഐസക് പറഞ്ഞു. ലോകബാങ്ക് സഹായത്തോടെയുള്ള റോഡ് നിർമാണ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന മലേഷ്യൻ നിർമാണ കമ്പനിയുടെ ചീഫ് പ്രൊജക്ട് ഓഫീസർ ജീവനൊടുക്കിയ സംഭവമാണ് ഈ നടപടികൾക്ക് വഴിവെച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
ഗ്യാനേഷ് കുമാറിൻ്റെ പേരെടുത്തുപറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എഴുതിവെച്ചിരുന്നതെന്നും, പീഡനം, കൈക്കൂലി ആവശ്യപ്പെടൽ, ബില്ലുകൾ മാറാതെ വെച്ചുതാമസിപ്പിക്കൽ തുടങ്ങിയ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങൾ അതിൽ ഉന്നയിച്ചിരുന്നുവെന്നും ഐസക് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വളരെ സെൻസിറ്റീവായ ആ മനുഷ്യൻ ഈ മാനസിക പീഡനങ്ങൾ സഹിക്കാനാവാതെയാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തതെന്നും ഐസക് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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2006 മുതൽ 2011 വരെയുള്ള അച്യുതാനന്ദൻ സർക്കാരിൽ ധനമന്ത്രിയായിരുന്നു ഐസക്. ഈ സംഭവവികാസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഗ്യാനേഷ് കുമാർ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിലേക്ക് മാറിയതെന്നും വ്യക്തമാക്കി. തുടർന്ന് 2011-ൽ രണ്ടാമത്തെ യു.ഡി.എഫ് സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ കേരള ഹൗസ് റെസിഡന്റ് കമ്മിഷണറായി അദ്ദേഹം ചുമതലയേൽക്കുകയും 2016-ൽ പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ വരുന്നത് വരെ ആ പദവിയിൽ തുടരുകയും ചെയ്തു.
കേന്ദ്ര ഡെപ്യൂട്ടേഷനിൽ പ്രവേശിച്ച ശേഷം ജമ്മു കശ്മീരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാന വിഷയങ്ങളിലും അയോധ്യയിലെ രാമക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റ് രൂപീകരണത്തിലും ഗ്യാനേഷ് കുമാർ നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചതായി ഐസക് ആരോപിച്ചു. ബി.ജെ.പി നേതൃത്വത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തനായി മാറിയ അദ്ദേഹം, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയകളിൽ തിരിമറി നടത്തുകയെന്ന വ്യക്തമായ അജണ്ടയോടെയാണ് കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണറായി നിയമിതനായതെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സംവിധാനത്തെ ഘട്ടംഘട്ടമായി അട്ടിമറിക്കുന്ന നടപടികൾ യാദൃശ്ചികമായി സംഭവിക്കുന്നതല്ലെന്ന് ഐസക് ആരോപിച്ചു.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർമാരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സമിതിയിൽ നിന്ന് സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ ഒഴിവാക്കി കേന്ദ്രമന്ത്രിയെ ഉൾപ്പെടുത്തിയ കേന്ദ്രസർക്കാർ നടപടിയെയും അദ്ദേഹം രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് മുൻതൂക്കം ലഭിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് നിലവിലെ സമിതിയുടെ ഘടനയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വോട്ടർ പട്ടിക പുതുക്കുന്ന നിലവിലെ രീതിയെയും അദ്ദേഹം ചോദ്യം ചെയ്തു. ഇലക്ടറൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫീസർമാരും ബൂത്ത് ലെവൽ ഓഫീസർമാരുമാണ് വോട്ടർ പട്ടിക അന്തിമമാക്കേണ്ടതെന്നിരിക്കെ, സാങ്കേതിക വിദഗ്ദ്ധരാണ് ആരാണ് വോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഇപ്പോൾ തീരുമാനിക്കുന്നതെന്നും ഇത് ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമാണെന്നും ഐസക് ആരോപിച്ചു.
ഈ വിഷയങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് ഭഗത് സിംഗിൻ്റെ ജന്മദിനമായ സെപ്റ്റംബർ 26 മുതൽ മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ ജന്മദിനമായ ഒക്ടോബർ 2 വരെ സി.പി.ഐ.എമ്മിൻ്റെയും മറ്റ് ഇടത് പാർട്ടികളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ ശക്തമായ പ്രചാരണ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.
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