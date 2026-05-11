രാത്രി ഫ്ലക്സ് വച്ചു, രാവിലെ ഫേസ്ബുക്കിലിട്ടു; തൃശൂരിൽ സിപിഎം നേതാവിന് പണികിട്ടി
രാത്രി ആരും കാണാതെ ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ച ശേഷം രാവിലെ ഇതിൻ്റെ ചിത്രം എടുത്ത് ഇയാൾ തന്നെ ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു
Published : May 11, 2026 at 7:40 AM IST
തൃശൂർ: കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ കടുത്ത വിഭാഗീയത ഉണ്ടെന്ന് വരുത്തിത്തീർക്കാൻ വ്യാജ ഫ്ലക്സ് ബോർഡ് വച്ച സിപിഎം നേതാവ് സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിലൂടെ കുടുങ്ങി. സേവ് കോൺഗ്രസ് എന്ന ആശയം ഉയർത്തി എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാലിൻ്റെ ചിത്രം ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ബോർഡ് വച്ചത്.
വാടാനപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫിസിന് മുന്നിൽ അർധരാത്രി ബോർഡ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിൻ്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലൂടെ പ്രദേശത്ത് വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിവാദമാണ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ശനിയാഴ്ച രാത്രി 11 മണിയോടെയാണ് സംഭവം. വാടാനപ്പള്ളി ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗവും പട്ടിലങ്ങാടി ബ്ലോക്ക് അംഗവുമായ വ്യക്തിയുടെ ഭർത്താവ് അരവശേരി മുഹമ്മദാണ് ഇരുട്ടിൻ്റെ മറവിൽ ഫ്ലക്സ് ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ചത്. കെ സി നയിക്കട്ടെ എന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയായി കെ സി വേണുഗോപാൽ ഭാവിയിൽ വരട്ടെ എന്നും ബോർഡിൽ വ്യക്തമായി എഴുതിയിരുന്നു.
രാത്രി ആരും കാണാതെ ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ച ശേഷം രാവിലെ ഇതിൻ്റെ ചിത്രം എടുത്ത് ഇയാൾ തന്നെ ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. വലിയൊരു ഫ്ലക്സ് ബോർഡ് കണ്ട് നാട്ടുകാരും കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരും ആദ്യം അദ്ഭുതപ്പെട്ടിരുന്നു. കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിലുള്ളവർ തന്നെയാണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്ന് പലരും സംശയിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ തൊട്ടടുത്ത കെട്ടിടത്തിലെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചതോടെയാണ് സിപിഎം നേതാവിൻ്റെ തനിനിറം ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. ഇതോടെ വാടാനപ്പള്ളിയിലും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലും സിപിഎം പ്രവർത്തകർ വലിയ പ്രതിരോധത്തിലായി.
രാഷ്ട്രീയ ഗൂഢാലോചന
പ്രാദേശിക തലത്തിൽ കോൺഗ്രസിനുള്ളിലെ തർക്കമെന്ന വ്യാജേന വലിയ തോതിൽ ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ഇവരുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. വരാനിരിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഇതിലൂടെ വലിയ രാഷ്ട്രീയ നേട്ടം ഉണ്ടാകുമെന്നും ഇവർ കരുതി. കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ തമ്മിൽ വലിയ ഭിന്നതയിലാണെന്ന് മണ്ഡലത്തിലെ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളെ വിശ്വസിപ്പിക്കാനും പാർട്ടി നേതൃത്വം ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാണ്. എന്നാൽ ഇയാളുടെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ വളരെ വേഗം പുറത്തുവന്നതോടെ സിപിഎമ്മിൻ്റെ എല്ലാ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ തെറ്റി.
രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളെ പൊതുസമൂഹത്തിൽ മോശമായി ചിത്രീകരിക്കാൻ സിപിഎം കാലങ്ങളായി നടത്തുന്ന ഹീനമായ നീക്കമാണിതെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഈ പ്രവൃത്തിക്ക് പിന്നിൽ പ്രാദേശിക സിപിഎം നേതാക്കൾക്കൊപ്പം ഉന്നത ഗൂഢാലോചനയും നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് യുഡിഎഫ് ആരോപിക്കുന്നു. പാർട്ടിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഭാരവാഹിയുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇത്തരം അപലപനീയമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അതീവ ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണെന്നും യുഡിഎഫ് നേതൃത്വം എടുത്തുപറഞ്ഞു.
പ്രതിഷേധവുമായി യുഡിഎഫ്
സംഭവത്തിൽ വലിയ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് യുഡിഎഫ് വാടാനപ്പള്ളി മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി പൊലീസിൽ ഔദ്യോഗിക പരാതി നൽകി. വ്യാജ പ്രചാരണം നടത്തി കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയെ സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച പ്രതികൾക്കെതിരെ കർശന നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കണം എന്നാണ് ഇവരുടെ പ്രധാന ആവശ്യം.
ഡിവൈഎഫ്ഐ, സിപിഎം പ്രവർത്തകരുടെ ഇത്തരം നീക്കങ്ങളിൽ ശക്തമായി പ്രതിഷേധിച്ച് വാടാനപ്പള്ളി ടൗണിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ വലിയ പ്രതിഷേധ പ്രകടനവും വിശദീകരണ പൊതുയോഗവും അടിയന്തരമായി സംഘടിപ്പിച്ചു. സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് അന്വേഷണം കൂടുതൽ ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തി യഥാർഥ ഗൂഢാലോചന പുറത്തുകൊണ്ടുവരും വരെ ശക്തമായ നിയമ പോരാട്ടം തുടരാനാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ തീരുമാനം.
