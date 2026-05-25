സിപിഎം പ്രവർത്തകന് ബാർബർ ഷോപ്പിനുള്ളിൽ മർദ്ദനം; വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങള് പുറത്ത്
അരിപ്പമാട് സ്വദേശി മൂലങ്ങേടൻ സാജുവിനാണ് മർദ്ദനമേറ്റത്. മുൻ വൈരാഗ്യമാണ് രാഷ്ട്രീയ ആക്രമണത്തിന് കാരണമെന്ന് ആരോപണം.
Published : May 25, 2026 at 4:34 PM IST
മലപ്പുറം: വണ്ടൂർ കാപ്പിലിൽ വീണ്ടും രാഷ്ട്രീയ ആക്രമണം. സിപിഎം പ്രവർത്തകനെ ബാർബർ ഷോപ്പിൽ കയറി ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചു. കാപ്പിൽ അരിപ്പമാട് സ്വദേശി മൂലങ്ങേടൻ സാജുവിനാണ് മർദ്ദനമേറ്റത്. മുൻ വൈരാഗ്യമാണ് ആക്രമണത്തിന് കാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തൽ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകുന്നേരം ഏഴ് മണിയോടെയാണ് സംഭവം.
പരിക്കേറ്റ മൂലങ്ങേടൻ സാജുവിനെ വണ്ടൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. പ്രദേശത്ത് രാഷ്ട്രീയ സംഘർഷം പതിവാകുകയാണെന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത്. പ്രതികളായ രഖിൽ രോഹിത് അഭിരാം എന്നിവർക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തിൻ്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള് വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുകയാണ്.
കാപ്പിൽ ചൗക്കിയിലെ ബാർബർ ഷോപ്പിൽ മുടി വെട്ടാനായി വന്നതായിരുന്നു സാജു. ഇവിടേയ്ക്ക് കടന്ന് വന്ന രഖിൽ രോഹിത് അഭിരാം എന്നിവർ യാതൊരു പ്രകോപനവുമില്ലാതെ ഇയാളെ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ആക്രമണത്തിൽ സാജുവിൻ്റെ തലയ്ക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്. മുൻപ് കാപ്പിൽ പ്രദേശത്തുണ്ടായ കൈയ്യാങ്കളിയുടെയും രാഷ്ട്രീയ തർക്കങ്ങളുടെയും തുടർച്ചയാണ് ഈ ആക്രമണമെന്നാണ് പൊലീസ് നൽകുന്ന പ്രാഥമിക വിവരം.
''ഇന്നലെ വൈകിട്ട് മുടി വെട്ടാനായിരുന്നു ഞാൻ ബാർബർ ഷോപ്പിൽ വന്നത്. മുടി വെട്ടി കഴിഞ്ഞ് ഷേവ് ചെയ്യുന്ന നേരം രഖിലും കൂടെ രണ്ട് പേരും കാറിൽ വന്ന് ഇറങ്ങി ഷോപ്പിനുള്ളിലേക്ക് കയറുകയായിരുന്നു. കോൺഗ്രസിൻ്റെ പതാക ധരിച്ചാണ് അവർ കടയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് എത്തിയത്. ഇവരുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന മൂർച്ചയുള്ള ആയുധം കയ്യിൽ കരതി ഉള്ളിൽ നിന്ന് കുത്തണോ പുറത്ത് നിന്ന് കുത്തണോ എന്ന് ചോദിച്ച് തലക്കും കഴുത്തിനുമായി ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു'' എന്ന് സാജു പറഞ്ഞു.
തലക്കും കഴുത്തിനുമാണ് പരിക്കേറ്റത്. ആക്രമണം നടക്കുന്ന സമയത്ത് കടയിൽ വേറെയും ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ പുറത്ത് പോയി പൊലിസിനെ വിളിക്കുകയും പൊലീസ് വന്ന് അവരെ പിടിച്ചു മാറ്റുകയുമായിരുന്നു എന്നും സാജു വ്യക്തമാക്കി. വണ്ടൂർ കാപ്പിൽ പ്രദേശത്ത് കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുകാലങ്ങളായി രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർ തമ്മിലുള്ള സംഘർഷങ്ങൾ പതിവ് സംഭവമായി മാറിയിരിക്കുകയാണെന്നും ആരോപണമുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ സാജുവിൻ്റെ പരാതിയിൽ വണ്ടൂർ പൊലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
