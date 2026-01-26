വിഎസിന് പത്മവിഭൂഷൺ; സ്വാഗതം ചെയ്ത് സിപിഎം, അന്തിമ തീരുമാനം കുടുംബത്തിന് വിട്ടു
അതേസമയം, പുരസ്കാര ലബ്ധിയിൽ കുടുംബം സന്തുഷ്ടരാണെന്നും തങ്ങളുടെ നിലപാട് ഫേസ് ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും വിഎസിന്റെ മകന് വി.എ. അരുണ്കുമാര് പറഞ്ഞു.
തിരുവനന്തപുരം: മുതിർന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവ് വി.എസ്. അച്യുതാനന്ദന് രാജ്യത്തിന്റെ പരമോന്നത സിവിലിയൻ ബഹുമതികളിലൊന്നായ പത്മവിഭൂഷൺ ലഭിച്ചതിനെ സിപിഎം സ്വാഗതം ചെയ്തു. പുരസ്കാരം സ്വീകരിക്കണമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിന് പാർട്ടി അനുമതി നൽകി.
വി.എസ്. അച്യുതാനന്ദന് പത്മവിഭൂഷൺ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചതിനെ സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി. ഗോവിന്ദൻ സ്വാഗതം ചെയ്തു. പുരസ്കാര ലബ്ധിയിൽ കുടുംബത്തിനൊപ്പം പാർട്ടിക്കും വലിയ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കി. മുൻകാലങ്ങളിൽ പാർട്ടി നേതാക്കൾ ഇത്തരം ബഹുമതികൾ നിരസിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, വിഎസിന്റെ കാര്യത്തിൽ കുടുംബത്തിന്റെ നിലപാടിനെ പാർട്ടി മാനിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
"മുമ്പ് പാർട്ടി നേതാക്കന്മാർ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ നിലപാടുകൾ അനുസരിച്ചാണ് പുരസ്കാരങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്തത്. എന്നാൽ വി.എസിന്റെ കുടുംബം ഈ അംഗീകാരത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പാർട്ടിക്കും വലിയ സന്തോഷമേയുള്ളൂ, പുരസ്കാരം ലഭിച്ചതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നെന്നും എം.വി. ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു.
അതേസമയം, ഭരണകൂടം നൽകുന്ന ബഹുമതികളോട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി പുലർത്തുന്ന വിമുഖതയ്ക്ക് ദീർഘകാലത്തെ ചരിത്രമുണ്ട്. നരസിംഹറാവു സർക്കാരിന്റെ കാലത്താണ് രാജ്യത്തെ തലമുതിർന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവ് ഇ.എം.എസ്. നമ്പൂതിരിപ്പാടിന് പത്മവിഭൂഷൺ നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചത്.
എന്നാൽ പാർട്ടിയും ഇ.എം.എസും ഈ പുരസ്കാരം നിരസിക്കുകയാണുണ്ടായത്. 1996-ലെ ഐക്യമുന്നണി സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് അന്നത്തെ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി ജ്യോതി ബസുവിന് ഭാരതരത്നം നൽകാൻ ആലോചനയുണ്ടായിരുന്നു. പുരസ്കാരം പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ സ്വീകരിക്കുമോ എന്ന് മുൻകൂട്ടി ആരായവേ, പുരസ്കാരം സ്വീകരിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന നിലപാടാണ് ബസുവും പാർട്ടിയും സ്വീകരിച്ചത്. ഇതേ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് തന്നെ സി.പി.എം. നേതാവ് ഹർകിഷൻ സിങ് സുർജിത്തിന് പത്മവിഭൂഷൺ നൽകാൻ ആലോചനയുണ്ടായെങ്കിലും അദ്ദേഹവും പാർട്ടിയും അത് നിരസിച്ചു.
ഏറ്റവും ഒടുവിലായി 2022-ൽ പശ്ചിമ ബംഗാൾ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ബുദ്ധദേബ് ഭട്ടാചാര്യയ്ക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ച പത്മഭൂഷൺ പുരസ്കാരവും അദ്ദേഹം തള്ളിക്കളഞ്ഞു. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെ പൊതുപ്രവർത്തനം പുരസ്കാരങ്ങൾക്കായല്ലെന്നും, ഭരണകൂടം നൽകുന്ന ബഹുമതികൾ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളുടെ ഭാഗമായി സ്വീകരിക്കേണ്ടതില്ലെന്നുമുള്ള രണ്ട് പ്രധാന കാരണങ്ങൾ മുൻനിർത്തിയായിരുന്നു ഈ നിരസിക്കലുകളെല്ലാം പാർട്ടി നടത്തിയത്. 2022-ൽ മുൻ ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ.കെ. ശൈലജ മഗ്സസെ അവാർഡ് നിരസിച്ചതും പാർട്ടിയുടെ ഈ നയപരമായ നിലപാടിനെത്തുടർന്നായിരുന്നു.
അരുണ്കുമാറിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിന്റെ പൂര്ണരൂപം-
അച്ഛനും അംഗീകാരങ്ങളും; ജനഹൃദയങ്ങളിലെ 'പത്മ'പുരസ്കാരം
അച്ഛന് പത്മവിഭൂഷൺ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച വിവരം ഏറെ സന്തോഷത്തോടെയാണ് ശ്രവിച്ചത്. ഒരു മകൻ എന്ന നിലയിൽ, അച്ഛന്റെ ദശാബ്ദങ്ങൾ നീണ്ട പൊതുപ്രവർത്തനത്തിന് രാജ്യം നൽകുന്ന ഈ ആദരത്തിൽ വലിയ അഭിമാനമുണ്ട്. പുന്നപ്ര-വയലാർ സമരത്തിന്റെ കനൽവഴികളിലൂടെ നടന്നു തുടങ്ങിയതാണ് അച്ഛന്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം.
ജയിലറകളിലെ മർദനമുറകളോ, അധികാരത്തിന്റെ പ്രലോഭനങ്ങളോ അദ്ദേഹത്തെ ഒരിക്കലും ബാധിച്ചിട്ടില്ല. കേരളത്തിലെ സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി, പരിസ്ഥിതിക്ക് വേണ്ടി, സ്ത്രീകളുടെ നീതിക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം നടത്തിയ പോരാട്ടങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതരേഖ. ആ പോരാട്ടങ്ങൾക്കൊന്നും അദ്ദേഹം ഒരു പുരസ്കാരവും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. അച്ഛനെ സംബന്ധിച്ച്, ഈ നാടിന്റെ പച്ചപ്പും പാവപ്പെട്ടവന്റെ കണ്ണീരൊപ്പുന്ന നീതിയുമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ബഹുമതി. കേരളത്തിലെ ഓരോ തെരുവിലും ആ മനുഷ്യൻ നടന്നുകയറിയത് പുരസ്കാരങ്ങൾ ലക്ഷ്യം വെച്ചല്ല, മറിച്ച് താൻ വിശ്വസിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയത്തിന് വേണ്ടിയാണ്.
ഈ ആദരത്തെ ജനങ്ങൾ അച്ഛന് നൽകുന്ന സ്നേഹമായി കാണുന്നു. എന്നാൽ, ഒരു രാഷ്ട്രം നൽകുന്ന അംഗീകാരം എന്ന നിലയിൽ പത്മവിഭൂഷൺ എന്നത് വലിയൊരു പുരസ്കാരം തന്നെയാണ്. ആ പുരസ്കാര ലബ്ധിയിൽ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം അതീവ സന്തുഷ്ടരാണ്. എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു പുരസ്കാരം പതിറ്റാണ്ടുകളായി കേരളത്തിലെ സാധാരണ ജനങ്ങൾ അച്ഛന് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്നേഹവും വിശ്വാസവുമാണ്. അതാണ് അച്ഛന്റെ യഥാർത്ഥ 'പത്മം'.
