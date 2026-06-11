വീണ വിജയനെതിരെയുള്ള ഇഡി നീക്കം: പരസ്യ പ്രതിരോധത്തിൽ നിന്ന് തൽക്കാലം പിന്മാറാൻ സിപിഎം; പ്രതിഷേധം തിരിച്ചടിയായെന്ന് വിലയിരുത്തൽ
പിണറായി വിജയൻ്റെ വസതിയിൽ നടന്ന ഇഡി റെയ്ഡിൽ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ പരസ്യമായി പ്രതിഷേധിച്ചത് പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചെന്ന വിലയിരുത്തലിലാണ് ഈ തീരുമാനം
Published : June 11, 2026 at 6:08 PM IST
സി എസ് സിദ്ധാർത്ഥൻ
തിരുവനന്തപുരം: സിഎംആർഎൽ- എക്സാലോജിക് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കേസിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ്റെ മകൾ വീണ വിജയനെതിരെ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) പിടിമുറുക്കിയതോടെ പ്രതിരോധ കവചം തീർക്കാനുള്ള പരസ്യനീക്കങ്ങളിൽനിന്ന് തൽക്കാലത്തേക്ക് മാറിനിൽക്കാൻ സിപിഎം തീരുമാനം. പിണറായി വിജയൻ്റെ വസതിയിൽ നടന്ന ഇഡി റെയ്ഡിൽ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ പരസ്യമായി പ്രതിഷേധിച്ചത് പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചെന്ന വിലയിരുത്തലിലാണ് ഈ തീരുമാനം. അതേത്തുടർന്നാണ്, പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെ മകൾക്കെതിരെയുള്ള കേസാണെങ്കിൽ അവർ നിയമപരമായി നോക്കുമെന്ന് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ പരസ്യമായി പറഞ്ഞത്.
നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവലോകന റിപ്പോർട്ട് കഴിഞ്ഞ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റിലും കമ്മിറ്റിയിലും വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു. ഇഡി റെയ്ഡ് സംബന്ധിച്ച പരാമർശം റിപ്പോർട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ്റെ വീടിനു മുന്നിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധം അതിരു കടന്നെന്ന അഭിപ്രായം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിൽ ചില നേതാക്കൾ പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെ മകൾ താമസിക്കുന്ന വീടായതു കൊണ്ടാണ് ഇഡി അവിടെ എത്തിയത്. പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ ഇഡി ചോദ്യം ചെയ്തില്ല. ആ സാഹചര്യത്തിൽ കേന്ദ്രസേനയെ ആക്രമിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കടന്നത് ശരിയായില്ലെന്ന അഭിപ്രായവും ചില നേതാക്കൾ പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഇതേത്തുടർന്നാണ് നിലപാടിൽ വ്യക്തത വരുത്താൻ പാർട്ടി തയാറാകുന്നത്.
നിയമസഭയിൽ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിനുശേഷം നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിലാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആദ്യ പ്രതികരണം നടത്തിയത്. ഇഡി തന്നോട് ഒന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ലെന്നായിരുന്നു പിണറായി പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധിച്ചതെന്ന ചോദ്യമാണ് കോൺഗ്രസ് ഉന്നയിച്ചത്. അത്തരമൊരു പ്രചാരണം വ്യാപകമാകുന്നതിനിടെയാണ് നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അവലോകന റിപ്പോർട്ട് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിക്കു മുന്നിലെത്തുന്നത്.
നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലുണ്ടായ കനത്ത തോൽവിക്കു കാരണം സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിൻ്റെ വീഴ്ചയാണെന്ന വിലയിരുത്തലാണ് റിപ്പോർട്ടിലുള്ളത്. അതിനിടയിൽ, വീണ വിജയനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങൾ കൂടിയുണ്ടായാൽ അത് പാർട്ടിയെ കൂടുതൽ ദുർലബലമാക്കുമെന്ന വിലയിരുത്തലിലാണ് തൽക്കാലം ഇഡി കേസിൽ മൗനം പാലിക്കാൻ സിപിഎം ഒരുങ്ങുന്നത്.
അതിനിടെ, മാസപ്പടി കേസിൽ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന് മുൻപാകെ നാളെ ഹാജരാകാൻ പറ്റില്ലെന്ന് വീണ വിജയൻ അറിയിച്ചു. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം മറ്റൊരു ദിവസം ഹാജരാകാമെന്ന് വീണ ഇഡിക്ക് ഇമെയിൽ അയച്ചു. ആവശ്യമായ രേഖകൾ ഇഡിക്ക് കൈമാറാൻ ഒരുക്കമാണെന്നും വീണയുടെ ഇ മെയിലിൽ അറിയിച്ചു. അഭിഭാഷകർ ഹാജരായി രേഖകൾ കൈമാറുമെന്നാണ് വീണ ഇഡിയെ അറിയിച്ചത്. വീണയ്ക്ക് മറ്റൊരു ദിവസം അനുവദിക്കുമെന്ന് ഇഡി അറിയിച്ചു. പുതിയ സമൻസും നൽകും.
കരിമണൽ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് എന്തിന് പണം ലഭിച്ചു എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന രേഖകൾ സഹിതം ഹാജരാകാനാണ് വീണക്ക് ഇഡി നൽകിയ നിർദേശം. ഇല്ലാത്ത ചെലവുകൾ കാണിച്ച് 132 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ ക്രമക്കേട് സിഎംആർഎല്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്നെന്ന എസ്എഫ്ഐഒ കണ്ടെത്തലിലെ കള്ളപ്പണ ഇടപാടിലാണ് ഇഡി വീണയെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിച്ചത്. കമ്പനിയിൽ നിന്ന് വീണയ്ക്ക് 2016 മുതൽ 2021 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ 2.78 കോടി രൂപയും എംപവർ ഇന്ത്യ ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് 50 ലക്ഷം വായ്പയും ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിലാണ് ഇഡി അന്വേഷണം. നേരത്തെ 12 ഇടങ്ങളിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ 242 അക്കൗണ്ടുകളിലായി 18 കോടിയിലേറെ രൂപ മരവിപ്പിച്ചിരുന്നു.
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