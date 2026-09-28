ജി സുധാകരൻ കൊടുംചതി ചെയ്യുമെന്നു കരുതിയില്ല, ബുദ്ധിമാനായ കമ്യൂണിസ്റ്റ്: സിപിഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി
നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജില്ലയിൽ എൽഡിഎഫിനുണ്ടായ കനത്ത പരാജയത്തിനു കാരണം സംഘടനാദൗർബല്യമാണെന്ന് പരസ്യമായി ഏറ്റുപറഞ്ഞാണ് ആലപ്പുഴ സിപിഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആർ നാസർ ജി സുധാകരനെ വിമർശിച്ചത്.
Published : September 28, 2026 at 2:50 PM IST
ആലപ്പുഴ: ജി സുധാകരൻ ബുദ്ധിമാനായ കമ്യൂണിസ്റ്റാണെന്ന് ആലപ്പുഴ സിപിഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആർ നാസർ. മുതിർന്ന നേതാവ് എന്ന നിലയിൽ പാർട്ടിക്കൊപ്പം നിർത്താനാണ് ശ്രമിച്ചത്. എന്നാൽ ജി സുധാകരനെപ്പോലെ ഒരു നേതാവ് ഇങ്ങനെയൊരു കൊടുംചതി ചെയ്യുമെന്നു കരുതിയില്ലെന്നും നാസർ പറഞ്ഞു.
''ജി സുധാകരന് ബുദ്ധിമാനായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാണ്. അവസരവാദ സമീപനം സ്വീകരിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് പാര്ട്ടി അംഗത്വം പുതുക്കാത്തത്. അതുകൊണ്ട് പാര്ട്ടിക്ക് നടപടി എടുക്കാന് പറ്റിയില്ല. തെരഞ്ഞെടുപ്പില് മത്സരിക്കാനായി മെമ്പര്ഷിപ്പ് പുതുക്കുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. പാര്ലമെൻ്ററി വ്യാമോഹം മൂത്തു. സ്വതന്ത്രനൊക്കെയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ കോണ്ഗ്രസിൻ്റെയും ബിജെപിയുടെയും വോട്ട് പിടിച്ചു,'' എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജില്ലയിൽ എൽഡിഎഫിനുണ്ടായ കനത്ത പരാജയത്തിനു കാരണം സംഘടനാദൗർബല്യമാണെന്ന് പരസ്യമായി ഏറ്റുപറഞ്ഞാണ് ജി സുധാകരനെ വിമർശിച്ചത്. രണ്ടു ദിവസമായി നടന്ന വിശാല ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയോഗത്തിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങൾ വിശദീകരിച്ച ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ജില്ലയിലെ ഗുരുതരമായ സംഘടനാപ്രശ്നങ്ങളാണ് തുറന്നുസമ്മതിച്ചത്.
പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ സംഘടനാപ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിൻ്റെ നേട്ടങ്ങൾ ജനങ്ങളിലെത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഘടനാപ്രവർത്തനങ്ങളിലും വീഴ്ചയുണ്ടായെന്നും എസ്ഐആർ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഫലപ്രദമായി ഇടപെടാൻ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്കു കഴിഞ്ഞില്ലെന്നും ആർ നാസർ പറഞ്ഞു.
സഖാക്കളുടെ സ്വത്തുവിവരങ്ങൾ അന്വേഷിക്കും. തെറ്റായ രീതിയില് ചില സഖാക്കള് സ്വത്ത് സമ്പാദനം നടത്തിയെന്ന തരത്തില് ആരോപണമുയരുന്നുണ്ടെന്നും അത് പരിശോധിക്കുമെന്നും സിപിഎം ആലപ്പുഴ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആര് നാസര് വ്യക്തമാക്കി. മൂന്ന് മാസത്തിനുളളില് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളുടെയും ഏരിയാ ഭാരവാഹികളുടെയും സ്വത്തുവിവരങ്ങള് അന്വേഷിക്കുമെന്നാണ് പ്രഖ്യാപനം.
പാര്ട്ടിയ്ക്കുള്ളില് സംഭവിച്ച ജീര്ണത കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചതെന്നും അതിന് മാറ്റം കൊണ്ടുവരുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. പ്രവർത്തകർ ജനങ്ങളോട് മാന്യമായി പെരുമാറണം. ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങളില് ഇടപെടണം. തെറ്റുകള് തിരുത്തി മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നും നാസര് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
''തെറ്റായ രീതിയില് ചില സഖാക്കള് സ്വത്ത് സമ്പാദനം നടത്തിയെന്ന തരത്തില് ആരോപണമുയരുന്നു. പാര്ട്ടിയ്ക്കുള്ളില് സംഭവിച്ച ജീര്ണത കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചതെന്നാണ് കരുതുന്നത്. പ്രവർത്തകർ ജനങ്ങളോട് മാന്യമായി പെരുമാറണം. തെറ്റുകള് പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരുത്തി മുന്നോട്ട് പോകണം. ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങളില് സഖാക്കള് ഇടപെടണമെന്നും,'' സിപിഎം ആലപ്പുഴ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആര് നാസർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി.
ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാര്ട്ടി അംഗങ്ങള്ക്ക് ക്ലാസ് നല്കും. നിശ്ചയിക്കുന്ന പൂര്ണ സമയ പ്രവര്ത്തകര്ക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള വരുമാനമൊരുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. പാര്ട്ടിയില് നിന്ന് വിട്ടുപോയ ചിലര് എതിരാളികളുമായി മത്സരിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പില് മത്സരിച്ചുവെന്നും ശേഷം പാര്ട്ടി പ്രവര്ത്തകരെ അക്രമിക്കുകയാണെന്നും ജി സുധാകരനെ ഉന്നംവെച്ച് ആര്. നാസര് പറഞ്ഞു. ഇവര് പാര്ട്ടിയില് നിന്നപ്പോള് ഒരു പാട് തെറ്റുചെയ്തു. അതിൻ്റെ ഭാഗമായാണല്ലോ അതിര് പാളയത്തിലേക്ക് പോയത്. അങ്ങനെ ആരും പോകാന് പാടില്ല. അവരെ തിരുത്താതെ പോയതുകൊണ്ടാണ് അവര് പാര്ട്ടിവിട്ട് പാര്ട്ടിക്കെതിരായി മത്സരിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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