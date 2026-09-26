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പള്ളിപ്പുറം പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; യുഡിഎഫിന് വോട്ട് ചെയ്‌ത സിപിഎം അംഗങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടി

സെപ്റ്റംബർ 26ന് പുറത്തിറക്കിയ കത്തിൽ ചേർത്തല ഏരിയ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി ബി. വിനോദാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

PALLIPPURAM PANCHAYAT ELECTION CPM ACTION AGAINST MEMBERS PANCHAYAT ELECTION RESULTS CPM DISCIPLINARY ACTIO
പള്ളിപ്പുറം പഞ്ചായത്ത് സി.പി.എം ഓഫിസ്‌ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 26, 2026 at 3:20 PM IST

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ആലപ്പുഴ: ചേർത്തല പള്ളിപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ്, വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥികൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്‌ത സിപിഎം അംഗങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായ സംഘടനാ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് സിപിഎം ചേർത്തല ഏരിയ കമ്മിറ്റി. സെപ്റ്റംബർ 26ന് പുറത്തിറക്കിയ കത്തിൽ ചേർത്തല ഏരിയ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി ബി വിനോദാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഒരു മുന്നണിക്കും കേവല ഭൂരിപക്ഷമില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് പ്രസിഡൻ്റ്, വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നതെന്ന് കത്തിൽ പറയുന്നു. കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരേ നിലയിൽ വോട്ട് ലഭിച്ച കോൺഗ്രസ്-ബി.ജെ.പി സ്ഥാനാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് നറുക്കെടുപ്പിലൂടെയാണ് ബിജെപി പ്രതിനിധികൾ പ്രസിഡൻ്റ്, വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്.

ആറുമാസത്തിന് ശേഷം അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തിലൂടെ ബിജെപി പ്രസിഡൻ്റ്, വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തായതിനെ തുടർന്നാണ് വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേണ്ടിവന്നതെന്നും കത്തിൽ പറയുന്നു. അഞ്ച് അംഗങ്ങളുള്ള സിപിഐഎം രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും സ്ഥാനാർഥികളെ നിർത്തി മത്സരിപ്പിക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നതെന്ന് ഏരിയ കമ്മിറ്റി വ്യക്തമാക്കി. ഒരു മുന്നണിയെയും പിന്തുണയ്ക്കേണ്ടതില്ലെന്നായിരുന്നു സിപിഎം സ്വീകരിച്ച നയമെന്നും കത്തിൽ പറയുന്നു.

PALLIPPURAM PANCHAYAT ELECTION CPM ACTION AGAINST MEMBERS PANCHAYAT ELECTION RESULTS CPM DISCIPLINARY ACTIO
ചേർത്തല ഏരിയ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി ബി. വിനോദ്‌ പുറത്തിറക്കിയ കത്ത്‌ (ETV Bharat)

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എന്നാൽ ഈ തീരുമാനത്തിന് വിരുദ്ധമായി യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥികൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്‌ത സിപിഎം അംഗങ്ങൾക്കെതിരെ നയവിരുദ്ധവും സംഘടനാപരവുമായ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഏരിയ കമ്മിറ്റി അറിയിച്ചു. പാർട്ടി തീരുമാനത്തിന് വിരുദ്ധമായി വോട്ട് ചെയ്‌ത രണ്ട് അംഗങ്ങൾക്കെതിരെയാണ് നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നും കത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആർക്കും പിന്തുണ നൽകേണ്ടതില്ല എന്നതായിരുന്നു സിപിഎം പാർട്ടിയുടെ ഔദ്യോഗിക തീരുമാനം. എന്നാൽ ഈ തീരുമാനം ലംഘിച്ചാണ് അംഗങ്ങൾ കോൺഗ്രസിന് വോട്ട് ചെയ്‌തത്. ആകെ 19 അംഗങ്ങളുള്ള ഭരണസമിതിയിൽ കോൺഗ്രസ് - 7, ബിജെപി - 7, സിപിഎം - 5 എന്നിങ്ങനെയാണ് നിലവിലെ കക്ഷിനില.

യുഡിഎഫിന് വോട്ട് ചെയ്‌ത സി.പി.എം അംഗങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടി (ETV Bharat)

ബിജെപി ഭരണത്തിലായിരുന്ന ഈ പഞ്ചായത്തിൽ കോൺഗ്രസ് കൊണ്ടുവന്ന അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തെ സിപിഎം പിന്തുണച്ചതോടെയാണ് ബിജെപിക്ക് ഭരണം നഷ്‌ടമായത്. തുടർന്ന് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സിപിഎം അംഗങ്ങളുടെ പിന്തുണയോടെ കോൺഗ്രസിലെ എസ്. ജ്യോതിശ്രീ പ്രസിഡൻ്റായും അഗസ്റ്റിൻ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റായും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.

പാർട്ടിയുടെ അറിവോ സമ്മതമോ ഇല്ലാതെ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥികളെ വിജയിപ്പിക്കാൻ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയ മെമ്പർമാർക്കെതിരെ ശക്തമായ നിയമനടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് സിപിഎം നേതൃത്വത്തിൻ്റെ തീരുമാനം.

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TAGGED:

PALLIPPURAM PANCHAYAT ELECTION
CPM ACTION AGAINST MEMBERS
PANCHAYAT ELECTION RESULTS
CPM DISCIPLINARY ACTIO
CPM CROSS VOTING IN KERALA

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