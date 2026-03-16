തലശ്ശേരിയിൽ ഷംസീർ 'ഔട്ട്', കാരായി രാജൻ 'ഇൻ'; ഉയരുന്നത് യുവ നേതാവിന് എന്ത് സംഭവിച്ചെന്ന ചോദ്യങ്ങള്
എ എൻ ഷംസീറിനെ ഒഴിവാക്കി കാരായി രാജനെ സ്ഥാനാർഥിയാക്കാൻ പാർട്ടി തീരുമാനിച്ചത് രാഷ്ട്രീയ വൃത്തങ്ങളിൽ വലിയ ചർച്ചയാകുന്നു. കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ്റെ അഭാവം ഷംസീറിൻ്റെ സ്ഥാനത്തെയും സ്വാധീനത്തെയും ബാധിച്ചുവെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്
Published : March 16, 2026 at 2:51 PM IST
കെ ശശീന്ദ്രൻ
കോഴിക്കോട്: നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ചർച്ചയാകുന്നത് തലശേരിയിലെ സ്ഥാനാർഥി മാറ്റമാണ്. സ്പീക്കർ എ എൻ ഷംസീറിനെ ഇത്തവണ മത്സരരംഗത്ത് നിന്ന് മാറ്റിനിർത്താനുള്ള സിപിഎം തീരുമാനം രാഷ്ട്രീയ വൃത്തങ്ങളിൽ വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിതെളിച്ചിരിക്കുകയാണ്. രണ്ട് ടേം നിബന്ധനയിൽ ഇളവ് ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടായിട്ടും ഷംസീർ തഴയപ്പെട്ടതിന് പിന്നിൽ കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയ കാരണങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. സ്കൂൾ കോളജ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തീപ്പന്തമായി മുന്നേറി പിന്നീട് എംഎൽഎയും ഒടുവിൽ സ്പീക്കറായും അറിയപ്പെട്ട യുവ നേതാവിന് എന്താണ് സംഭവിച്ചത്?
കോടിയേരിയുടെ അഭാവവും ഷംസീറിൻ്റെ പദവിയും
എസ്എഫ്ഐ - ഡിവൈഎഫ്ഐ രാഷ്ട്രീയത്തിലൂടെ വളർന്ന് എംഎൽഎയായും പിന്നീട് സ്പീക്കറായും തിളങ്ങിയ ഷംസീറിന് പാർട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന കരുത്തുറ്റ പിൻബലം അന്തരിച്ച നേതാവ് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനായിരുന്നു. രണ്ടാം തവണ എംഎൽഎ ആയിട്ടും തന്നെക്കാൾ ജൂനിയറായ പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസിന് മന്ത്രിസ്ഥാനം കിട്ടി. അമർഷം ഉള്ളിൽ ഒതുക്കിയപ്പോഴും കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ അത് പിണറായി വിജയനെ ധരിപ്പിച്ചു. പക്ഷേ കാര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെയാണ് സ്പീക്കർ സ്ഥാനത്ത് ഒതുക്കപ്പെട്ട എം ബി രാജേഷിനെ മന്ത്രിയാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. ആ സമയത്ത് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ അസുഖം മൂർച്ഛിച്ച് ചെന്നൈ ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുന്ന സമയം. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അദ്ദേഹത്തെ സന്ദർശിക്കാൻ എത്തിയപ്പോൾ കോടിയേരി ആകെ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഷംസീറിനെ ഏതെങ്കിലും നല്ലൊരു പോസ്റ്റിൽ ഇരുത്തണം എന്നായിരുന്നു. മന്ത്രിയാകും എന്നതായിരുന്നു ആദ്യ പ്രതീക്ഷ. എന്നാൽ കിട്ടിയത് സ്പീക്കർ സ്ഥാനം. എന്നാൽ സ്പീക്കർ പദവിക്ക് ശേഷം ഷംസീറിന് പാർട്ടിയിൽ പഴയ പരിഗണന ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് സൂചനകൾ.
നിലവിൽ തലശ്ശേരി കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള സംഘടനാപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഷംസീറിന് വലിയ റോളില്ല എന്നതാണ് അടുത്തറിയുന്നവർ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. ബൂത്ത് തലം തൊട്ട് ഏരിയ വരെ ഷംസീറിന് സപ്പോർട്ട് കുറഞ്ഞു എന്നും വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ സിപിഎം വീണ്ടും ഭരണത്തിലേറിയാൽ നോർക്ക പോലുള്ള ഏതെങ്കിലും സംവിധാനത്തിൻ്റെ തലപ്പത്തേക്ക് ഷംസീർ എത്തിയേക്കും എന്ന സൂചനകളുമുണ്ട്.
കാരായി രാജൻ്റെ മടങ്ങിവരവ്
സിപിഎമ്മിന് വേണ്ടി ആത്മാർഥ പ്രവർത്തനം നടത്തിയ കാരായി രാജനെ എംഎൽഎ ആക്കണമെന്നതാണ് പാർട്ടിയുടെ തീരുമാനം. അതിന് ഏറ്റവും ഉചിതമായ മണ്ഡലം തലശ്ശേരിയും.
ഫസൽ വധക്കേസിനെത്തുടർന്ന് വർഷങ്ങളോളം നിയമപോരാട്ടം നടത്തുകയും സ്വന്തം ജില്ലയിൽ പോലും പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയാതെ മാറിനിൽക്കുകയും ചെയ്ത കാരായി രാജനെ പാർലമെൻ്ററി രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരാനാണ് സിപിഎം നീക്കം. ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റായിരിക്കെ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാജിവെക്കേണ്ടി വന്നു. കണ്ണൂർ വിട്ട് എറണാകുളം ജില്ലയിലേക്ക് താമസം മാറ്റേണ്ടി വന്നു. രാജന് തലശ്ശേരി മണ്ഡലം നൽകുന്നതിലൂടെ പാർട്ടി ഒരു തിരുത്തൽ നടപടിയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരുവട്ടം കൂടി മത്സരത്തിന് കാരായി രാജൻ ഇറങ്ങുമ്പോൾ പഴയ കഥകൾ പങ്കുവെച്ച് എ എൻ ഷംസീർ ഒപ്പമുണ്ട്. ഇത്തവണയും അടുത്ത തവണയും കാരായി രാജൻ തലശ്ശേരി ഉറപ്പിച്ചാൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത ഊഴം ഒരുപക്ഷേ ബിനീഷ് കോടിയേരിക്കായിരിക്കും. അപ്പോഴും ഷംസീർ എവിടെയെന്ന ചോദ്യം ആയിരിക്കും ഇതുപോലെ ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക.
കാരായി രാജൻ്റെ സ്ഥാനാര്ഥിത്വം സംബന്ധിച്ച് എ എൻ ഷംസീര് പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പ്
കൂത്തുപറമ്പ് വെടിവെപ്പിനെ തുടർന്ന് തെരുവുകളാകെ കലുഷിതമായ 1994 ന്റെ അവസാന നാളുകൾ. കേരളമാകെ പ്രതിഷേധക്കടലായി ഇരമ്പുന്ന രാപ്പകലുകൾ. അന്ന് ഞാൻ ബ്രണ്ണൻ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. കൂത്തുപറമ്പ് വെടിവെപ്പിനെ തുടർന്ന് കൊലയാളികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് 1994 ഡിസംബറിൽ തലശ്ശേരി ജെ.എസ്.പി ഓഫീസിലേക്ക് വിദ്യാർത്ഥി-യുവജന സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു മാർച്ച് നടക്കുന്നു . ബ്രണ്ണൻ കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന പ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാനും അതിൽ പങ്കെടുത്തു. തലശ്ശേരി നഗരത്തിൽ എൻ്റെ നിരവധി ബന്ധുക്കളുള്ളതിനാലും, സമരത്തിൽ എന്നെ കണ്ടാൽ അവർ ഉമ്മയോട് പറയുമെന്നതിനാലും പ്രകടനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പിന്നിലായിരുന്നു ഞാൻ നിന്നിരുന്നത്.
സിപിഐഎമ്മിൻ്റെ അന്നത്തെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സഖാവ് ഇ കെ നായനാർ, സഖാവ് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ ആ പരിപാടിയിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട്. അന്ന് അവിടെ ആവേശകരമായ ഒരു സ്വാഗതപ്രസംഗം ഞാൻ കേട്ടു. പ്രസംഗിക്കുന്നത് ആരാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന സഖാവിനോട് തിരക്കിയപ്പോഴാണ് അത് ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ നേതാവ് കാരായി രാജനാണെന്ന് അറിയുന്നത്. അന്നാണ് സഖാവിനെ ഞാൻ ആദ്യമായി കാണുന്നത്.
പിന്നീട് വിദ്യാർഥി സംഘടനയിൽ സജീവമായതോടെ തലശ്ശേരി ഏരിയ കമ്മിറ്റി ഓഫീസായ സി.എച്ച്. മന്ദിരത്തിൽ ഞാൻ സ്ഥിരമായി വരാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോഴാണ് സഖാവിനെ കൂടുതൽ അടുത്തറിയുന്നത്. അന്ന് അദ്ദേഹം ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ ബ്ലോക്ക് സെക്രട്ടറിയാണ്. ഒരു സാധാരണ തൊഴിലാളി കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച്, ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കരുത്തുറ്റ സംഘാടകനായി വളർന്ന നേതാവാണ് അദ്ദേഹം. മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടോളം നീളുന്ന ഞങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിൽ ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാനുണ്ടെങ്കിലും ചില അനുഭവങ്ങൾ ഒരിയ്ക്കലും മറക്കാനാവില്ല.
എസ്.എഫ്.ഐ പ്രവർത്തകനായിരുന്ന കാലത്ത്, കതിരൂരിലെ കക്കറയിൽ (Diamond Mukku) സിപിഐഎം പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ പൊലീസിൻ്റെ ഭീകരമായ അക്രമമുണ്ടായി. ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സഖാക്കൾ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ, ഇ.പി. ജയരാജൻ, പി. ജയരാജൻ എന്നിവർ പങ്കെടുക്കുന്ന പൊതുയോഗം സംഘടിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. സി.എച്ച്. മന്ദിരത്തിൽ നിന്നും എൻ്റെ ബൈക്കിൽ സഖാവ് കാരായി രാജനെയും കൂട്ടിയാണ് ഞാൻ കക്കറയിലേക്ക് പോയത്. അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ പരിപാടി നടക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് സംഘാടകർ എല്ലാവരും എത്തിയിരുന്നില്ല. ഇന്നത്തെപ്പോലെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഇല്ലാത്ത കാലമാണ്. സംഘാടകരെ കാണാനും ഫോൺ വിളിക്കാനുമായി എന്നെ കക്കറയിൽ നിർത്തി സഖാവ് യങ് സ്റ്റാർ വായനശാലയിലേക്ക് പോയി. ഞാൻ അവിടെ ഒരു കടത്തിണ്ണയിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു.
കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സഖാവ് പരിഭ്രമത്തോടെ അവിടേക്ക് ഓടിവരുന്നത് കണ്ടു. എന്തൊ പ്രശ്നം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിൽ കരുതി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് നേരെ ഓടിച്ചെന്നു. ഓടിവരുന്ന എന്നെ കണ്ടതും അദ്ദേഹം ദീർഘനിശ്വാസം വിട്ടു. തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അക്രമിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് ആരോ പറഞ്ഞത് കേട്ട്, അത് ഞാനാണോ എന്ന ഭീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം ഓടിവന്നത്. തൻ്റെ കൂടെയുള്ള സഖാവിനോട് അദ്ദേഹം കാണിച്ച ആ കരുതൽ ഇന്നും മനസ്സിലുണ്ട്. സഖാവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആ പ്രതിഷേധ പരിപാടി പിന്നീട് സംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.
അദ്ദേഹം തലശ്ശേരി ഏരിയ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ കമ്മിറ്റി അംഗമായിരുന്നു. ആർ.എസ്.എസിൻ്റെയും പൊലീസിൻ്റെയും കൊടിയ മർദ്ദനങ്ങളും വധശ്രമങ്ങളും അതിജീവിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ഇന്നത്തെ കാരായി രാജനായി മാറിയത്. ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകൻ അനുഭവിക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ത്യാഗത്തിൻ്റെയും സഹനത്തിൻ്റെയും കാലത്തെ അതിജീവിച്ചാണ് സഖാവ് കാരായി രാജൻ ഇന്ന് നമുക്കിടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഏത് പ്രതിസന്ധിയിലും സഖാക്കളെ ചേർത്തുപിടിക്കുന്ന ജനകീയ നേതാവ്, കതിരൂർ ബാങ്കിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് കരുത്തുപകർന്ന സഹകാരി, കണ്ണൂരിലെ പാർട്ടിയുടെയും യുവജന സംഘടനയുടെയും വളർച്ചയിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ച സംഘാടകൻ എന്നിങ്ങനെ വിശേഷണങ്ങൾ ഏറെയാണ്.
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം ഏറെ അർഹതപ്പെട്ടതും എന്നാൽ വൈകി വന്നതുമായ ഒരു അംഗീകാരമായാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. തലശ്ശേരിയുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്കൊപ്പം ഉയരാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുമെന്ന് എൻ്റെ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. സഖാവ് കോടിയേരിയുടെയും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ ഞങ്ങൾ മണ്ഡലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന വികസന പദ്ധതികൾ പൂർത്തിയാക്കാനും പുതിയവയ്ക്ക് ജീവൻ നൽകാനും അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കും. തലശ്ശേരിയുടെ മുൻ ജനപ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ എല്ലാ പിന്തുണയും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടാകും.
തലശ്ശേരി കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ സഖാവ് കാരായി രാജൻ പതിനാറാം കേരള നിയമസഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. തലശ്ശേരിയുടെ മഹനീതമായ മതനിരപേക്ഷ പാരമ്പര്യം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കട്ടെ. പ്രിയ സഖാവിന് എല്ലാവിധ വിജയാശംസകളും നേരുന്നു.