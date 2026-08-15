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'വന്ദേമാതരത്തിൻ്റെ രണ്ട് ഖണ്ഡികകൾ മാത്രമേ ആലപിക്കാവൂ'; ബാക്കിയുള്ളവ വർഗീയ ചുവയുള്ളതെന്ന് എംവി ഗോവിന്ദൻ

നിരവധി പോരാട്ടങ്ങളിലൂടെയും ത്യാഗങ്ങളിലൂടെയും വർഷങ്ങളുടെ സഹനത്തിലൂടെയും നേടിയെടുത്ത സ്വാതന്ത്ര്യം സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വത്തിനെതിരായി വിവിധ കൈവഴികളിലൂടെയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യസമര പോരാട്ടം മുന്നേറിയത്.

VANDE MATARAM M V GOVINDAN CPM STATE SECRETARY M V GOVINDAN VANDE MATARAM CONTROVERSY
MV Govindan (ETV Bharat)
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By PTI

Published : August 15, 2026 at 8:17 PM IST

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തിരുവനന്തപുരം: വന്ദേമാതരത്തിൻ്റെ ആദ്യ രണ്ട് ഖണ്ഡികകൾ മാത്രമേ ആലപിക്കാവൂ എന്ന് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എംവി ഗോവിന്ദൻ. ബാക്കിയുള്ള ഖണ്ഡികകളിലെ വരികൾക്ക് വർഗീയ സ്വരമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. വന്ദേമാതരത്തിൻ്റെ ആദ്യ രണ്ട് ഖണ്ഡികകൾ മാത്രമേ ആലപിക്കാവൂ എന്നാണ് സിപിഎം നിലപാടെന്നും എംവി ഗോവിന്ദൻ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. മതേതരത്വത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചതെന്നും അതുകൊണ്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള വരികൾ ആലപിക്കരുതെന്ന നിലപാടെടുത്തതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

നിരവധി പോരാട്ടങ്ങളിലൂടെയും ത്യാഗങ്ങളിലൂടെയും വർഷങ്ങളുടെ സഹനത്തിലൂടെയും നേടിയെടുത്ത സ്വാതന്ത്ര്യം സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വത്തിനെതിരായി വിവിധ കൈവഴികളിലൂടെയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യസമര പോരാട്ടം മുന്നേറിയത്. മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെയും ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയും തീവ്രവാദ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ഖദർ പ്രസ്ഥാനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആവേശോജ്ജ്വലങ്ങളായ സമര പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ നിരവധി കൈവഴികളിലൂടെയാണ്. ഭഗത് സിങ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ രക്തസാക്ഷിത്വത്തിലൂടെയാണ്.

കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ കയ്യൂർ സഖാക്കൾ—നാല് ധീരരായ പോരാളികൾ, അപ്പുവും ചിരുകണ്ടനും കുഞ്ഞമ്പുനായരും അബൂബക്കറും ഉൾപ്പെടെയുള്ള രണധീരരായ പോരാളികൾ ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വത്തിൻ്റെ കഴുമരമേറിയവരാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള നിരവധി പോരാട്ടങ്ങളിലൂടെ, സമരങ്ങളിലൂടെ, രക്തസാക്ഷിത്വത്തിലൂടെ, സഹനത്തിലൂടെ നേടിയ സ്വാതന്ത്ര്യം സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ വർത്തമാന കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചുമതലയായിട്ട് വരികയാണ്.

സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരിക്കലും വരാതിരിക്കുകയും ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വത്തിന് അനുകൂലമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ച് മാപ്പെഴുതി കൽത്തുറങ്കിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട്, സവർക്കർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് അനുകൂലമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രസ്ഥാനത്തിന്‍റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള വഞ്ചനയും നമ്മൾ, രാജ്യം, ലോകം കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അവരാണ് യഥാർഥത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണകൂടം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സംഘ്പരിവാർ വിഭാഗങ്ങളായിട്ട് ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നത്.

സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത്തരക്കാർ ഇന്ത്യയുടെ മൂല്യം, ജനാധിപത്യ അവബോധം, സ്വാതന്ത്ര്യം ഇതെല്ലാം ഹനിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, അതിന്‍റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മതനിരപേക്ഷ ഉള്ളടക്കം ഇല്ലായ്‌മ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഭരണകൂടം കച്ചകെട്ടി ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രസ്ഥാനവുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാതെ, സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രസ്ഥാനത്തെ ഒറ്റുകൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബ്രിട്ടീഷുകാരുമായി ചേർന്നുപോയ വിഭാഗങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ സ്വാഭാവികമായും മതനിരപേക്ഷതയ്ക്കും ജനാധിപത്യത്തിനും മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും എല്ലാം എതിരായി ശക്തിയായ കടന്നാക്രമണമാണ് ഇന്ത്യയിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

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ഇതിനെയെല്ലാം ശക്തിയായിട്ട് എതിർത്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ ജനാധിപത്യം നിലനിർത്താനും മുന്നോട്ടേക്ക് പോകാനും നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. വർഗീയതക്കെതിരായ ഹിന്ദുത്വ അജണ്ട വച്ച് കോർപ്പറേറ്റ് താത്‌പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഭരണവർഗ നിലപാടുകൾക്കെതിരായിട്ട് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് എംവി ഗോവിന്ദൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഔദ്യോഗിക പരിപാടികളിൽ വന്ദേമാതരം പൂർണമായി ആലപിക്കണമെന്ന നിയമം പാർലമെൻ്റ് പാസാക്കിയിരുന്നെങ്കിലും തുടക്കം മുതലെ ഇതിനെ എതിർത്ത കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാനത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷ പരിപാടിയിൽ വന്ദേമാതരത്തിന് പകരം ദേശീയഗാനമായ ജനഗണമനയാണ് ആലപിച്ചത്. മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ ദേശീയഗാനത്തിൻ്റെ അകമ്പടിയോടെ പതാക ഉയർത്തി.

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VANDE MATARAM
M V GOVINDAN
CPM STATE SECRETARY M V GOVINDAN
VANDE MATARAM CONTROVERSY
MV GOVINDAN ON VANDE MATARAM

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