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സിപിഎമ്മില്‍ അഴിച്ചുപണി;പി. ജയരാജൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്ക്, തോമസ് ഐസക്കിനേയും ടിപി രാമകൃഷ്‌ണനെയും ഒഴിവാക്കി, എംവി ഗോവിന്ദന് ശാസന

സിപിഎം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിലും സെക്രട്ടേറിയറ്റിലുംവൻ അഴിച്ചുപണി. മുതിർന്ന നേതാവ് പി.ജയരാജനെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തി. ​പാർട്ടി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് യുവനേതാക്കളെ വൻതോതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

CPM P JAYARAJAN CPM STATE COMMITTEE REORGANIZED Jayarajan include CPM secretariat
CPM (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 15, 2026 at 2:51 PM IST

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കോഴിക്കോട്: സംസ്ഥാന സമ്മേളനം പോലെ നടത്തിയ വിശാല കമ്മിറ്റിയിൽ സിപിഎം സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിൽ വൻ അഴിച്ചു പണി. പാർട്ടിയുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സമിതിയായ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്കും കമ്മിറ്റിയിലേക്കും പുതിയ ഭാരവാഹികളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. മുതിർന്ന നേതാവ് പി.ജയരാജനെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തിയതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനം.

ദീർഘകാലമായി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന പി.ജയരാജന് അർഹിച്ച പരിഗണന ഒടുവിൽ നൽകുകയായിരുന്നു. അതോടൊപ്പം എംബി രാജേഷ്, വി.ശിവൻകുട്ടി, ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് എന്നിവരും സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. എന്നാൽ എ.എൻ ഷംസീറിന് ഇത്തവണ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്ക് പരിഗണന ലഭിച്ചില്ല.

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​സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്ക് പുതിയ ആളുകൾ വരുമ്പോൾ മുതിർന്ന നേതാക്കളായ ടിഎം തോമസ് ഐസക്, എൽഡിഎഫ് കൺവീനർ ടിപി രാമകൃഷ്‌ണൻ എന്നിവരെ ഒഴിവാക്കി. കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാങ്കേതികത്വം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഈ മാറ്റം. കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ, എസി മൊയ്‌തീൻ തുടങ്ങിയ മുതിർന്ന നേതാക്കൾക്ക് സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്ക് പ്രവേശനം ലഭിച്ചില്ല. എംവി ഗോവിന്ദൻ തന്നെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയായി തുടരും. നേതൃമാറ്റം എന്ന പ്രചാരണങ്ങൾക്ക് ഇതോടെ വിരാമമായി.

യുവനിരയ്‌ക്ക് മുൻഗണന
​പാർട്ടി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് യുവനേതാക്കളെ വൻതോതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഡിവൈഎഫ്ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വിജിൻ, മുൻ അഖിലേന്ത്യാ പ്രസിഡന്‍റ് ജെയ്‌ക്‌ പി. തോമസ്, ആറ്റിങ്ങൽ എംഎൽഎ ഒഎസ് അംബിക, എസ്.എഫ്.ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പിഎസ് സഞ്ജീവ് എന്നിവരാണ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിൽ പുതുതായി ഇടംപിടിച്ച പ്രമുഖ യുവ നേതാക്കൾ. സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന് സമാനമായ വിശാല കമ്മിറ്റിയിൽ സെക്രട്ടറി എംവി ഗോവിന്ദനെ ശാസിച്ചു എന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. തളിപ്പറമ്പിലെ സ്ഥാനാർഥി നിർണയം അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ശാസന എന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന വിവരങ്ങൾ.

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CPM
P JAYARAJAN
CPM STATE COMMITTEE REORGANIZED
JAYARAJAN INCLUDE CPM SECRETARIAT
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