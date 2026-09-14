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മുസ്‌ലിം ലീഗ് തീവ്ര വർഗീയ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നു; രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി സിപിഎം റിപ്പോർട്ട്

തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി മുസ്ലിം ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കിടയിൽ വർഗീയ ചേരിതിരിവുണ്ടാക്കാൻ ലീഗ് ശ്രമിച്ചെന്നും, വീടുവീടാന്തരം കയറിയിറങ്ങി പ്രചാരണവേളകൾ നടത്തിയെന്നുമാണ് റിപ്പോർട്ടിലുള്ളത്

CPM REPORT CPM MUSLIM LEAGUE CPM AGAINST MUSLIM LEAGUE
CPM State Commitee Meeting (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 14, 2026 at 8:56 AM IST

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കോഴിക്കോട്: ​തീവ്ര വർഗീയ നിലപാടുകൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന സംഘടനകളുടെ ആശയ പ്രചാരകരായി മുസ്ലിം ലീഗ് മാറുന്നുവെന്ന് സിപിഎം സംസ്ഥാന സമിതി റിപ്പോർട്ടിൽ രൂക്ഷവിമർശനം. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി മുസ്ലിം ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കിടയിൽ വർഗീയ ചേരിതിരിവുണ്ടാക്കാൻ ലീഗ് ശ്രമിച്ചെന്നും, വീടുവീടാന്തരം കയറിയിറങ്ങി ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രചാരണവേളകൾ നടത്തിയെന്നുമാണ് റിപ്പോർട്ടിൽ അക്കമിട്ട് നിരത്തിയത്.

ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി ഉൾപ്പെടെയുള്ള തീവ്ര സംഘടനകളുടെ ആശയങ്ങൾ ലീഗ് ഏറ്റെടുക്കുകയാണെന്നും, സമുദായ സംഘടന എന്നതിലുപരി വർഗീയത പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന നിലപാടാണ് ലീഗ് സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നും റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. സംഘപരിവാറിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷ വർഗീയതയെ ചെറുക്കുന്നതുപോലെ തന്നെ ലീഗ് നടത്തുന്ന ഇത്തരം ന്യൂനപക്ഷ വർഗീയ പ്രചാരണങ്ങളെയും തുറന്നുകാട്ടണമെന്നും അതിനെതിരെ ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കണമെന്നുമാണ് സിപിഎം വിലയിരുത്തുന്നത്.

നേരത്തെ വള്ളാപ്പള്ളി വിഷയത്തിലടക്കം തിരിച്ചടിയുണ്ടായപ്പോൾ മൃദുസമീപനം സ്വീകരിച്ച ലീഗ്, തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരാജയം നേരിട്ടതോടെ കൂടുതൽ തീവ്രമായ വർഗീയ പ്രചാരണങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നുവെന്ന വിമർശനമാണ് പാർട്ടി മുന്നോട്ടുവയ്ക്കു‌ന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ സംസ്ഥാന തലത്തിലും മുന്നണി തലത്തിലും വലിയ രീതിയിലുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് വഴിതുറക്കുന്നതാണ് റിപ്പോർട്ടിലെ പരാമർശങ്ങൾ.

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യുഡിഎഫിൽ കോൺഗ്രസും ലീഗും തമ്മിൽ ചില അസ്വാരസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കൾ ലീഗിനെ അനുകൂലിച്ച് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. മുസ്‌ലിം ലീഗ് വർഗീയ പാർട്ടിയല്ലെന്നും, ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജനാധിപത്യപരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മതനിരപേക്ഷ സ്വഭാവമുള്ള പാർട്ടിയാണെന്നും സിപിഎം നിലപാട് പറഞ്ഞിരുന്നു.

ലീഗിനെ എൽഡിഎഫിലേക്ക് പരോക്ഷമായി ക്ഷണിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾക്ക് ഇത് വഴിതുറന്നു. ഇഎംഎസ് സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് ഒന്നിച്ചു പ്രവർത്തിച്ച ചരിത്രം ഓർമിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ലീഗിനെ കോൺഗ്രസ് സഖ്യത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റാൻ സിപിഎം തന്ത്രപരമായ നീക്കങ്ങളും നടത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതൊന്നും വിജയിക്കില്ലെന്നും വോട്ട് ആകില്ലെന്നും മനസ്സിലാക്കിയതോടെ സിപിഎം പേജ് മറിച്ചിട്ടു.

നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മലബാറിലടക്കം വിശാലമായ മുസ്ലിം ന്യൂനപക്ഷ ഏകീകരണം ഉണ്ടായതാണ് വൻ തോൽവിക്ക് കാരണമെന്ന് സിപിഎം മനസിലായി. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നേരത്തെ പുകഴ്ത്തിയ നാവുകൾ തന്നെ ലീഗിനെ ഇകഴ്ത്തി പറഞ്ഞു. സമ്മേളന റിപ്പോർട്ടായി വിഷയം അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതോടെ നഷ്‌ടപ്പെട്ട ന്യൂനപക്ഷ സ്വാധീനം എങ്ങനെ തിരിച്ചു പിടിക്കും എന്നതും പ്രധാന ചോദ്യമാണ്.

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