തോൽവിക്ക് കാരണം പിണറായിയോ?; സിപിഎം വിശാല സംസ്ഥാന സമിതി യോഗം കോഴിക്കോട്ട്
കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫിസിനോട് ചേർന്നുള്ള എകെജി ഹാളിലാണ് മൂന്ന് ദിവസത്തെ പരിപാടി നടക്കുന്നത്. ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം.എ ബേബി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദേശീയ നേതാക്കൾ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കും
Published : September 10, 2026 at 12:53 PM IST
കോഴിക്കോട്: നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ കനത്ത പരാജയത്തിന് പിന്നാലെ സിപിഎം സംസ്ഥാന നേതൃത്വം അസാധാരണ പ്രതിസന്ധിയിൽ. തിരുത്തൽ നടപടികൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ തിരുവനന്തപുരത്തിന് പകരം കോഴിക്കോട്ട് വിശാല സംസ്ഥാന സമിതി യോഗം ചേരും. 13 മുതൽ 15 വരെ എകെജി ഹാളിലാണ് യോഗം നടക്കുക.
ഒരുക്കങ്ങൾ സജീവം
കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫിസിനോട് ചേർന്നുള്ള എകെജി ഹാളിലാണ് മൂന്ന് ദിവസത്തെ പരിപാടി നടക്കുന്നത്. ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം.എ ബേബി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദേശീയ നേതാക്കൾ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കും. സംസ്ഥാന, ജില്ലാ നേതൃത്വങ്ങളുടെ ഭാഗമായ 307 പ്രതിനിധികളാണ് യോഗത്തിനെത്തുക. വിശാല സമിതിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യാനായി സംസ്ഥാന നേതൃത്വം തയാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അവതരണവും തുടർചർച്ചകളുമാണ് പ്രധാനമായും നടക്കുക. പതിനഞ്ചിന് ഒരു ലക്ഷം പേർ പങ്കെടുക്കുന്ന റാലി കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്ത് സംഘടിപ്പിക്കും. നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേരളത്തിലുണ്ടായ പരാജയങ്ങൾ വിശദമായി പരിശോധിക്കാനാണ് കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയുടെ നിർദേശം.
നേതൃത്വത്തിനെതിരെ നടപടിയുണ്ടാകുമോ?
മുതിർന്ന പൊളിറ്റ്ബ്യൂറോ അംഗങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്നതിനാൽ തോൽവി സംബന്ധിച്ച് നിലവിലെ സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിനെതിരെ കർശന നിലപാടുകൾ ഉണ്ടാകുമോ എന്നതാണ് പ്രധാന ചോദ്യം. സംഘടനാ ദൗർബല്യങ്ങൾ പരസ്യമായി സമ്മതിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കർമപദ്ധതിയാണോ അതോ പൊതുവായ തിരുത്തൽ പ്രഖ്യാപനം മാത്രമാണോ ഉണ്ടാകുകയെന്ന് ഉറ്റുനോക്കുന്നുണ്ട്. നേതൃമാറ്റം ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് എം.എ ബേബി പരസ്യമാക്കിയെങ്കിലും സംസ്ഥാന ഭാരവാഹിത്വത്തിലോ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലോ താഴെത്തട്ടിലോ അഴിച്ചുപണികൾ നടത്തി താത്കാലിക മുഖംമിനുക്കൽ ഉണ്ടാകുമോ എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.
ഉന്നം പിണറായി; ആയുധമാക്കാൻ ഇഡി
എല്ലാം ശരിയാകുമെന്ന് പറഞ്ഞ് പത്ത് കൊല്ലം മുൻപ് ഭരണം തുടങ്ങി, അത് അവസാനിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം പിണറായി എന്ന അവസ്ഥ വന്നതാണ് പാർട്ടി നേരിടുന്ന പ്രധാന വിഷയമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നത്. മൂന്നാം ഭരണം ഉറപ്പിച്ചിറങ്ങിയപ്പോൾ വലിയ തോൽവി ഏറ്റുവാങ്ങിയതിന് പുറമെ പാർട്ടിയുടെ കോട്ടകളെല്ലാം കടപുഴകി. പാർട്ടിയോട് വിടപറഞ്ഞവർ വലിയ തോതിൽ വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിൽ എല്ലാം പിണറായി എന്ന അവസ്ഥ, മുതിർന്ന നേതാക്കളെ വകവയ്ക്കാത്ത സ്ഥാനാർഥി നിർണയം, ഒടുവിൽ എല്ലാ കുറ്റങ്ങളും പാർട്ടി അണികളുടെ മേൽ കെട്ടിവയ്ക്കുന്ന രീതി എന്നിവ യോഗത്തിൽ ചർച്ചയാകും. ഇതിൽ ഊന്നി ചർച്ച വരുമ്പോൾ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയനെതിരെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി വലിയ വിമർശനം ഉണ്ടാകുമോ എന്നാണ് എല്ലാവരും ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇതിനെയെല്ലാം മറികടക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇഡിയും മാധ്യമങ്ങളും നടത്തുന്ന അന്വേഷണങ്ങളെ മുൻനിർത്തി പ്രതിരോധം തീർക്കാനായിരിക്കും നേതൃത്വം ശ്രമിക്കുക.
പിണറായിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ പിബി
പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ ചർച്ചകൾ മയപ്പെടുത്താൻ അതിശക്തമായ നീക്കങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത്. സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിർണായക നീക്കങ്ങളുമായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയനും സിപിഎമ്മും ഇതിനായി നേരത്തെ തന്നെ രംഗത്തിറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. പിണറായി വിജയന് പൂർണ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രസ്താവന ഇറക്കിയതെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ഇത് അദ്ദേഹത്തിന് നേരെയുള്ള വിമർശനങ്ങളുടെ മുനയൊടിക്കാനും സംരക്ഷിക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതാണെന്ന രാഷ്ട്രീയ വായന ശക്തമാണ്. തുടക്കത്തിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കാൻ മടിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് പൊതുവേദിയിൽ തനിക്കെതിരെ ഉയരുന്ന ആരോപണങ്ങളെ പ്രതിരോധിച്ച് പിണറായി വിജയൻ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. തൻ്റേത് സംശുദ്ധമായ രാഷ്ട്രീയമാണെന്നും എളുപ്പത്തിൽ പിടിതരാൻ കഴിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ആവർത്തിക്കുകയാണ്.
വിപുലീകരിച്ച സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി യോഗം ചേരാനിരിക്കെ പാർട്ടിയിലെ പ്രധാന നേതാക്കളുടെ പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കാൻ ഇഡിയെ പൊതുശത്രുവാക്കുകയാണ് നേതൃത്വം. കേന്ദ്ര ഏജൻസിയായ ഇഡി അടക്കമുള്ളവരിൽ നിന്ന് വലിയ രീതിയിലുള്ള അന്വേഷണം നേരിടുമ്പോൾ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ തന്നെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്ന നീക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ അത് പാർട്ടിയെ ബാധിക്കുമെന്ന വാദമാണ് ഉയർത്തുന്നത്. തനിക്കെതിരെ ഉണ്ടാകുന്ന രാഷ്ട്രീയ തിരിച്ചടികൾ പാർട്ടിയുടെ നിലനിൽപ്പിനെ ബാധിക്കുമെന്നും അതിനാൽ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കണമെന്നും യോഗത്തിൽ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കും.
കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിൽ നടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള രൂക്ഷമായ വിമർശനങ്ങളെയും ചർച്ചകളെയും മയപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് ഇതിന് പിന്നിലെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. വിവിധ ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള നേതാക്കൾ പങ്കെടുക്കുന്ന യോഗത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ തുറന്നടിക്കാൻ ഒരു വിഭാഗം തയ്യാറെടുക്കുമ്പോഴാണ് ഇഡിയെ പൊതുശത്രുവായി ഉയർത്തിക്കാട്ടി പ്രതിരോധ നിര തീർക്കാൻ പാർട്ടി നേതൃത്വം ശ്രമിക്കുന്നത്.
ശരിവച്ച് കൺവീനറും
എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിൻ്റെ നടപടികളിലൂടെ സിപിഎമ്മിനെയും ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയെയും തകർക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് എൽഡിഎഫ് കൺവീനർ ടി.പി രാമകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇത്തരം നീക്കങ്ങൾ പാർട്ടിയെയോ മുന്നണിയെയോ ബാധിക്കില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം കോഴിക്കോട് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് വ്യക്തമാക്കി.
പിണറായി വിജയനെ പുകമറയിൽ നിർത്തി അദ്ദേഹത്തിലൂടെ സിപിഎമ്മിനെ തകർക്കുക എന്നതാണ് ഇഡിയുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. പിണറായി വിജയൻ സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയായി പാർട്ടിക്ക് കരുത്തുറ്റ നേതൃത്വം നൽകിയ സമയം മുതലേ ഇത്തരം വേട്ടയാടലുകൾ ആരംഭിച്ചതാണ്. അദ്ദേഹത്തെ തകർത്താൽ സിപിഎമ്മിനെയും ഇടതുപക്ഷത്തെയും ദുർബലപ്പെടുത്താമെന്നാണ് ചിലർ കരുതിയത്.
വീണയ്ക്കെതിരായ പരാതി രണ്ട് കമ്പനികൾ തമ്മിലുള്ള തർക്കമാണെങ്കിൽ അത് ആ നിലയിൽ തീർക്കുകയല്ലേ വേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ പിണറായി വിജയൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇഡി പരിശോധന നടത്തിയത് എന്തിനാണെന്നും കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ ഇത്തരം നിലപാടുകളോട് കോൺഗ്രസിൻ്റെ സമീപനം എന്താണെന്ന് വ്യക്തമാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
കോൺഗ്രസ് അഖിലേന്ത്യാ നേതൃത്വമാണ് ഇതിൽ മറുപടി പറയേണ്ടത്. ഇത്രയൊക്കെ അന്വേഷണം നടത്തിയിട്ടും പിണറായി വിജയനെതിരെ കേസെടുക്കാൻ ഇഡിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ കേസെടുത്ത് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാമായിരുന്നു. സംസ്ഥാനത്തെ വകുപ്പുകളും വിജിലൻസും അന്വേഷണം നടത്തി റിപ്പോർട്ട് നൽകിയ ശേഷം കേസെടുക്കാനാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇഡിയെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. മുൻപ് നടത്തിയ ഗൂഢനീക്കങ്ങളെല്ലാം കേരളത്തിൽ തകർന്നുപോയതാണ്. ഇപ്പോൾ സ്വന്തം നിലപാടുകളെ ന്യായീകരിക്കാനും പുതിയൊരു ചിത്രം സൃഷ്ടിക്കാനും വേണ്ടിയാണ് ഇഡി ശ്രമിക്കുന്നത്. മണിക്കൂറുകളോളം അന്വേഷണം നടത്തിയിട്ടും എന്തെങ്കിലും ഒരു തെളിവ് കണ്ടെത്താൻ ഇഡിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നും ടി.പി രാമകൃഷ്ണൻ ചോദിച്ചു.
അസംബന്ധമെന്ന് റിയാസും
മാധ്യമങ്ങളിൽ ഇഡി അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുതിയ അസംബന്ധങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടെന്ന് പി.എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് പ്രതികരിച്ചു. ഇഡി ചോർത്തിക്കൊടുത്ത റിപ്പോർട്ടിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ വ്യക്തിഹത്യ ചെയ്യാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് ബോധപൂർവം മെനഞ്ഞ കള്ളക്കഥയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വീണ ഇഡിക്ക് മുന്നിൽ സമ്മതിച്ചുവെന്ന് ചോർത്തിനൽകിയ വാർത്തയിൽ പറയുന്നത് പച്ചക്കള്ളമാണ്. ഇഡി അന്വേഷണം എന്ന പേരിൽ ചോർത്തിക്കൊടുത്ത ഇത്തരം അസംബന്ധ വിവരങ്ങളിലൂടെ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ പച്ചയിറച്ചി തിന്ന് രസിക്കുന്നവരുടെ ആട്ടം തുടരട്ടെയെന്നും നിയമപരമായി പോരാടുമെന്നും മുഹമ്മദ് റിയാസ് സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ കുറിച്ചു.
യോഗത്തിൻ്റെ രൂപരേഖ
സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളും ക്ഷണിതാക്കളും വർഗ ബഹുജന സംഘടനകളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ടവരുമാകും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുക. കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി പ്രത്യേകം സംഘാടകസമിതി രൂപീകരിച്ച് വിപുലമായ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാർട്ടി അംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മാത്രം ഫണ്ട് സ്വീകരിച്ചാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.
പാർട്ടിയെ ഫലപ്രദമായി മുന്നോട്ടുനയിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വിപുലീകൃത സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി രൂപം നൽകുമെന്ന് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു. പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായ ഉള്ളടക്കത്തോടെയും രാഷ്ട്രീയമായ വ്യക്തതയോടെയും സംഘടനാപരമായ കരുത്തോടെയും കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്തുണ്ടായവ ഉൾപ്പെടെ വിമർശന സ്വയംവിമർശനപരമായി പരിശോധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
മുൻപ് നടന്ന പ്ലീനങ്ങൾ
പാർട്ടി പ്രവർത്തകരിലും നേതാക്കളിലും ഉണ്ടാകുന്ന തെറ്റായ പ്രവണതകൾ തിരുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് സിപിഎം പ്ലീനം ചേരാറുള്ളത്. വിമർശനവും സ്വയംവിമർശനവും നടത്തുക എന്നതാണ് പ്ലീനത്തിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. മാറുന്ന രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി പാർട്ടിയുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്ര നിലപാടുകൾ ചർച്ച ചെയ്യാനും സംഘടനയെ അടിത്തട്ടിൽ ശക്തിപ്പെടുത്താനും പ്ലീനം സഹായിക്കാറുണ്ട്.
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പ്രത്യയശാസ്ത്ര നിലപാടുകൾക്കായി 1968ൽ ചേർന്ന ബർദ്വാൻ പ്ലീനം, പാർട്ടിയുടെ സംഘടനാ വളർച്ചയ്ക്ക് അടിത്തറയിട്ട 1978ലെ സാൽക്കിയ പ്ലീനം, കേരളത്തിൽ പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ തെറ്റായ പ്രവണതകൾ തിരുത്താൻ 2013ൽ നടന്ന പാലക്കാട് സംസ്ഥാന പ്ലീനം, ഒടുവിൽ 2015ൽ കൊൽക്കത്തയിൽ നടന്ന അഖിലേന്ത്യാ സംഘടനാ പ്ലീനം എന്നിവ ഏറെ പ്രസിദ്ധമാണ്.
മാറ്റം അനിവാര്യം
ബംഗാളിലും ത്രിപുരയിലും കണ്ടതുപോലെ ഇന്ത്യയിൽ സിപിഎം ദുർബലപ്പെട്ടതിൻ്റെ അതേ പ്രവണത തന്നെയാണ് കേരളത്തിലും കാണുന്നത്. എന്നാൽ കേരളത്തിന് മറ്റൊരു സവിശേഷ സ്വഭാവമുണ്ട്. മതതീവ്രവാദത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കില്ല എന്നതാണത്. അതിന് സിപിഎം പോലുള്ള ഒരു പാർട്ടി ഇവിടെ നിലനിൽക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാലഹരണപ്പെട്ട രീതികൾ മാറ്റിവച്ച് പാർട്ടിയോട് മുഖം തിരിഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന സാധാരണക്കാരെ ഒപ്പം നിർത്താൻ വേണ്ടിയെങ്കിലും ഇവിടെ അടിമുടി ഒരു മാറ്റം ആവശ്യമാണ്. ജനകീയരായ നേതാക്കൾ ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്താൽ മാത്രമേ സിപിഎം ഇനി കേരളത്തിൽ കരുത്താർജിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് പൊതുവെയുള്ള വിലയിരുത്തൽ.
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