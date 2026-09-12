വീഴ്ചകളിൽ വിശാല ചർച്ചയ്ക്ക് സിപിഎം; ചോർച്ച അടയ്ക്കാൻ സുരക്ഷ കർശനമാക്കി; ഒരു മുഴം മുൻപേ പിണറായി
സെപ്റ്റംബർ 15 വരെ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി കോഴിക്കോട് എകെജി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കുന്ന ഈ യോഗത്തിൽ സംസ്ഥാന നേതൃത്വം തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള തുടർചർച്ചകളുമാണ് പ്രധാനമായും നടക്കുക.
Published : September 12, 2026 at 4:22 PM IST
കോഴിക്കോട്: വാർത്ത ചോർച്ച തടയാൻ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങളോടെ സിപിഎം വിപുലീകൃത സംസ്ഥാന സമിതി യോഗത്തിന് കോഴിക്കോട് നാളെ തുടക്കമാകും. മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടക്കുന്ന യോഗത്തിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ പുറത്ത് പോകാതിരിക്കാൻ സമ്മേളന നഗരിയിൽ കടുത്ത സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളാണ് പാർട്ടി ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
യോഗം നടക്കുന്ന ഹാളിൽ നിന്ന് വാർത്തകൾ പുറത്ത് പോയാൽ നേതാക്കളുടെയും പ്രതിനിധികളുടെയും മൊബൈൽ ഫോണുകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കും. അതിനുള്ള അനുമതി നേരത്തെ തന്നെ എഴുതി ഒപ്പിട്ട് വാങ്ങിച്ചിരുന്നു. വിവരങ്ങൾ തത്സമയം പുറത്തുവിടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഹാളിനുള്ളിൽ ഉണ്ടോ എന്നതിലും കർശന പരിശോധന നടക്കും. നേതാക്കൾ താമസിക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളിലും മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് യഥേഷ്ടം കയറിയിറങ്ങാൻ സാധിക്കില്ല. ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ പലവിധത്തിൽ വാർത്തകളായി വരും. അതിനൊക്കെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഔദ്യോഗികമായ വാർത്ത സമ്മേളനങ്ങൾ എന്നുമുണ്ടാകും.
"അതെല്ലാം സെക്രട്ടറി വിശദീകരിക്കും"
പാർട്ടി ശക്തികേന്ദ്രങ്ങളിൽ സമീപകാലത്തുണ്ടായ സംഘടന പ്രശ്നങ്ങളും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അവലോകനങ്ങളുമാണ് യോഗത്തിലെ പ്രധാന ചർച്ചാവിഷയം. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പാർട്ടി തീരുമാനങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പുറത്തുവന്നത് നേതൃത്വത്തിന് വലിയ തലവേദന സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. ഇതേത്തുടർന്നാണ് വാർത്താ ചോർച്ചയിൽ കർശന നിലപാടെടുക്കാൻ സംസ്ഥാന നേതൃത്വം തീരുമാനിച്ചത്. വാർത്തകൾ ഔദ്യോഗികമായി മാത്രം മാധ്യമങ്ങളെ അറിയിച്ചാൽ മതിയെന്നാണ് പാർട്ടി ധാരണ. ഔദ്യോഗിക വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലൂടെ അല്ലാതെ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്ന നേതാക്കൾക്കെതിരെ സംഘടനാ നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ മൈക്കുകൾ തനിക്ക് നേരെ വരുമ്പോൾ ഓരോ നേതാവിൻ്റെയും മറുപടി "അതെല്ലാം സെക്രട്ടറി വിശദീകരിക്കും" എന്നതായിരിക്കും.
പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തന ശൈലിയിൽ കാതലായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തും
സെപ്റ്റംബർ 15 വരെ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി കോഴിക്കോട് എകെജി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കുന്ന ഈ യോഗത്തിൽ സംസ്ഥാന നേതൃത്വം തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള തുടർചർച്ചകളുമാണ് പ്രധാനമായും നടക്കുക. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാർട്ടിക്കും ഇടത് മുന്നണിക്കും കോട്ടകളിലടക്കം സംഭവിച്ച കനത്ത തിരിച്ചടിയെക്കുറിച്ച് കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയും സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയും തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ വിശദമായി പരിശോധിക്കും.
അമിത കേന്ദ്രീകരണം, ഭരണപരമായ വീഴ്ചകൾ, ജനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അകൽച്ച തുടങ്ങിയ പോരായ്മകൾ പരിഹരിച്ച് പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തന ശൈലിയിൽ കാതലായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നത് ചർച്ചയാകും. വൻകിട പരിപാടികൾക്ക് പകരം വീടുകയറിയുള്ള പ്രചാരണങ്ങൾ, അയൽക്കൂട്ട കൂട്ടായ്മകൾ, പ്രാദേശിക ഇടപെടലുകൾ എന്നിവയിലൂടെ ജനങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതൽ ഇറങ്ങിച്ചെല്ലാനുള്ള പദ്ധതികൾക്ക് രൂപം നൽകും. പാർട്ടിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ബോധവത്ക്കരണം ശക്തമാക്കാനും ലക്ഷ്യമിടുന്നു. നിലവിലെ യുഡിഎഫ് സർക്കാരിൻ്റെ നയങ്ങൾക്കെതിരെയും കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ആഗോളവത്ക്കരണ-വർഗീയ അജണ്ടകൾക്കെതിരെയുള്ള ഭാവി സമരപരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യും.
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നേതാക്കളുടെ പെരുമാറ്റ ദൂഷ്യങ്ങൾ, വ്യക്തിപൂജാ ശൈലികൾ എന്നിവ യോഗത്തിൽ കടുത്ത വിമർശനത്തിന് വഴിവെച്ചേക്കാം. അതോടൊപ്പം സിഎംആർഎൽ- എക്സാലോജിക് ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡിജിപിക്ക് ലഭിച്ച കത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇഡിയെ ഉപയോഗിച്ചുള്ള രാഷ്ട്രീയ നീക്കത്തിനെതിരെ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചാലും അത്ഭുതപ്പെടാനില്ല. സിപിഎം ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം എ ബേബി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന യോഗത്തിൽ കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന നേതൃത്വങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 307 പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുക്കും. സെപ്റ്റംബർ 15 ന് കോഴിക്കോട് ബീച്ചിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ലക്ഷത്തോളം പേർ പങ്കെടുക്കുന്ന ബഹുജന റാലിയോടെയാണ് വുപുലീകൃത സംസ്ഥാന സമിതി സമാപിക്കുക.
ഒരു മുഴം മുൻപേ പിണറായി
മാസപ്പടി വിവാദത്തിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യങ്ങളില്ലാതെ തന്നെ ഒരു മണിക്കൂറിലേറെ നീണ്ട വാർത്താസമ്മേളനം നടത്തി വിശദീകരണവുമായി പിണറായി വിജയൻ യോഗത്തലേന്ന് രംഗത്ത് എത്തിയതും ശ്രദ്ധേയമായി. അന്വേഷണം തന്നിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമം നടക്കുകയാണെന്നും ഡിജിപിക്ക് നൽകിയ കത്ത് ചോർന്നതാണെന്നും പിണറായി അവകാശപ്പെട്ടു. വഴിവിട്ട് ഒരു സഹായവും കരിമണൽ കമ്പനിക്ക് നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന വാദത്തിൽ അദ്ദേഹം ഉറച്ചുനിന്നു. നാളെ ആരംഭിക്കുന്ന വിപുലീകൃത സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി യോഗത്തിന് മുന്നോടിയായി പാർട്ടി അണികളെയും നേതാക്കളെയും കാര്യങ്ങൾ ധരിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യവും ഈ വാർത്താസമ്മേളനത്തിന് പിന്നിലുണ്ടെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
എന്നാൽ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ എന്തിനുവേണ്ടി നടത്തി എന്നതിനെക്കുറിച്ച് യുക്തിസഹമായ വിശദീകരണം നൽകാൻ പിണറായിക്ക് സാധിച്ചില്ല. ഡിജിപിക്ക് ഇഡി നൽകിയ കത്തിലെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാനും അദ്ദേഹം തയ്യാറായില്ല. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തോൽവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിമർശനങ്ങളും ഇഡി നീക്കങ്ങളും ചേർത്ത് തനിക്കെതിരെ ചേരിതിരിഞ്ഞുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന വിലയിരുത്തലിനിടെയാണ് സ്വന്തം തട്ടകത്തിൽ വെച്ചുള്ള പിണറായിയുടെ ഈ വിശദീകരണം.
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