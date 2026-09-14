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വീഴ്‌ചകൾ അണികളുടെ തലയിൽ കെട്ടിവയ്‌ക്കേണ്ട; രൂക്ഷവിമർശനവുമായി ആലപ്പുഴ ഘടകം

സംഘടനാപരമായ വീഴ്‌ചകൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം കേവലം പ്രാദേശിക ഘടകങ്ങളുടെയും അണികളുടെയും തലയിൽ കെട്ടിവച്ച് മാറിനിൽക്കാൻ ഉന്നത നേതൃത്വത്തിന് കഴിയില്ലെന്ന് പ്രതിനിധികൾ

CPM COMMITTE alappuzha cpm criticism g sudhakaran cpm kozhikode alappuzha district
സംസ്ഥാന സമിതി യോഗം (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 14, 2026 at 1:58 PM IST

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കോഴിക്കോട്: കോഴിക്കോട്ട് തുടരുന്ന സിപിഎം വിശാല സംസ്ഥാന സമിതി യോഗത്തിൽ പാർട്ടി ഉന്നത നേതൃത്വത്തിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനം. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തിരിച്ചടികളും സംഘടനാപരമായ വീഴ്‌ചകളും വിലയിരുത്തുന്ന യോഗത്തിൽ കണ്ണൂർ, ആലപ്പുഴ ജില്ലാ കമ്മിറ്റികളാണ് സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിനെതിരെ കടുത്ത അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തിയത്. വരും കാലങ്ങളിൽ പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തന ശൈലിയിൽ വരുത്തേണ്ട മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചും യോഗം വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

നേതൃത്വത്തിന് ഒഴിഞ്ഞുമാറാനാകില്ല
വിവാദ വിഷയങ്ങളിൽ പാർട്ടി അണികളെയും പൊതുജനങ്ങളെയും വിശ്വാസത്തിലെടുക്കുന്നതിൽ സംസ്ഥാന നേതൃത്വം പൂർണമായി പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന് ആലപ്പുഴ ഘടകം ആരോപിച്ചു. സംഘടനാപരമായ വീഴ്‌ചകൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം കേവലം പ്രാദേശിക ഘടകങ്ങളുടെയും അണികളുടെയും തലയിൽ കെട്ടിവച്ച് മാറിനിൽക്കാൻ ഉന്നത നേതൃത്വത്തിന് കഴിയില്ലെന്ന് പ്രതിനിധികൾ കുറ്റപ്പെടുത്തി. സമയബന്ധിതമായി പ്രശ്‌നങ്ങളിൽ ഇടപെടാൻ സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന് സാധിച്ചില്ലെന്ന പൊതുവിമർശനവും യോഗത്തിൽ ശക്തമായി ഉയർന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ താഴെത്തട്ടിൽ മാത്രം അന്വേഷിക്കുന്നത് ശരിയായ രീതിയല്ലെന്നും നേതൃത്വം സ്വയം വിമർശനത്തിന് തയാറാകണമെന്നും പ്രതിനിധികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

CPM COMMITTE alappuzha cpm criticism g sudhakaran cpm kozhikode alappuzha district
സംസ്ഥാന സമിതി യോഗം (ETV Bharat)

ജി. സുധാകരൻ്റെ വിഷയത്തിലെ പാളിച്ചകൾ
മുതിർന്ന നേതാവ് ജി. സുധാകരൻ ഉന്നയിച്ച വികാരങ്ങളും പ്രശ്‌നങ്ങളും പരിഹരിക്കുന്നതിൽ പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് കൃത്യമായ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായില്ലെന്ന് ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അദ്ദേഹം നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ച സാഹചര്യം നേതൃത്വം നിസാരമായി കണ്ടു. അമ്പലപ്പുഴ മണ്ഡലത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചുമതല വഹിച്ചവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ ഗുരുതര വീഴ്‌ചകളാണ് മണ്ഡലത്തിലെ കനത്ത തിരിച്ചടിക്ക് കാരണമായതെന്നും വിമർശനമുയർന്നു. മുതിർന്ന നേതാക്കളെ വിശ്വാസത്തിലെടുത്ത് മുന്നോട്ടുപോകുന്നതിൽ നേതൃത്വം വേണ്ടത്ര ജാഗ്രത കാണിച്ചില്ലെന്നും ഇത് പാർട്ടിക്ക് വലിയ ക്ഷീണമുണ്ടാക്കിയെന്നും ചർച്ചയിൽ അഭിപ്രായമുയർന്നു.

ജനവിശ്വാസം വീണ്ടെടുക്കുന്നതിൽ പരാജയം
തുടർച്ചയായി വിവാദ പ്രസ്‌താവനകൾ ഉയർന്നുവന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ പാർട്ടിയുടെ ഔദ്യോഗിക നിലപാട് വ്യക്തമാക്കാനോ അണികളെ ഒപ്പം നിർത്താനോ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇത് താഴെത്തട്ടിൽ വലിയ ആശയക്കുഴപ്പത്തിനും പാർട്ടിക്ക് വിരുദ്ധമായ പ്രചാരണങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടാനും ഇടയാക്കിയെന്ന് യോഗത്തിൽ വിമർശനമുണ്ടായി. സർക്കാരിനും പാർട്ടിക്കുമെതിരെ ഉയർന്ന ആരോപണങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിൽ സംസ്ഥാന നേതൃത്വം വേണ്ടത്ര മികവ് പുലർത്തിയില്ല. ജനങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം അകലാൻ ഇത്തരം വീഴ്ചകൾ കാരണമായെന്നും അടിയന്തരമായി തിരുത്തൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും പ്രതിനിധികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

പ്രതിരോധത്തിലായി സംസ്ഥാന നേതൃത്വം
നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സിപിഎം ഏറെ പരാജയം രുചിക്കേണ്ടി വന്ന രണ്ടു പ്രധാന ജില്ലകളായ കണ്ണൂരിൽ നിന്നും ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നും ഒരുപോലെ സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിനെതിരെ വിമർശനം ഉയർന്നത് പാർട്ടിയെ കടുത്ത പ്രതിരോധത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വ്യക്തികേന്ദ്രീകൃതമായി വിമർശനം ഉയരരുതെന്ന കർശന നിർദേശം നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും പൊതുചർച്ചയിൽ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ ശൈലിക്കെതിരെ വൻ പ്രതിഷേധമാണ് രൂപപ്പെടുന്നത്.

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പാർട്ടിയുടെ ശക്തികേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നുതന്നെ നേതൃത്വത്തിനെതിരെ ശബ്ദമുയരുന്നത് വരുംദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവയ്ക്കും. തെറ്റുകൾ തിരുത്തി മുന്നോട്ടുപോകാനുള്ള വ്യക്തമായ രൂപരേഖ യോഗത്തിൽ ഉരുത്തിരിയുമെന്നാണ് സൂചന. സംസ്ഥാന സമിതിയുടെ തീരുമാനങ്ങൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. യോഗത്തിൽ പൊതുചർച്ച തുടരുകയാണ്.

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TAGGED:

CPM COMMITTE
ALAPPUZHA CPM CRITICISM
G SUDHAKARAN CPM
KOZHIKODE ALAPPUZHA DISTRICT
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