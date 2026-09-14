'തുടർതോൽവികളിൽ എന്തുചെയ്തു? ഭരണം പോയപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടെന്ത് കാര്യം?' സിപിഎം നേതൃത്വത്തിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനം
തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, തൃശൂർ, കണ്ണൂർ, കാസർകോട് തുടങ്ങി അഞ്ച് ജില്ലകളിൽനിന്നുള്ള പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുത്ത പൊതുചർച്ചയിലാണ് നേതൃത്വത്തിനെതിരെ കടുത്ത എതിർപ്പ് ഉയർന്നത്
Published : September 14, 2026 at 6:34 AM IST
കെ ശശീന്ദ്രൻ
കോഴിക്കോട്: സിപിഎം വിപുലീകൃത സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനം. പാർട്ടിയിലെ തെറ്റുതിരുത്തൽ ലക്ഷ്യമിട്ട് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ അവതരിപ്പിച്ച മാർഗരേഖ അപര്യാപ്തവും അപൂർണവുമാണെന്ന് വിവിധ ജില്ലകളിൽനിന്നുള്ള പ്രതിനിധികൾ കുറ്റപ്പെടുത്തി. സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സമ്പൂർണ പരാജയമാണെന്നാണ് യോഗത്തിൽ ഉയർന്ന പ്രധാന വിമർശനം.
നേതൃത്വം പരാജയം; മാർഗരേഖ സമഗ്രമല്ല
തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, തൃശൂർ, കണ്ണൂർ, കാസർകോട് തുടങ്ങി അഞ്ച് ജില്ലകളിൽനിന്നുള്ള പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുത്ത പൊതുചർച്ചയിലാണ് നേതൃത്വത്തിനെതിരെ കടുത്ത എതിർപ്പ് ഉയർന്നത്. 2021ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തിന് ശേഷം പാർട്ടി നേരിട്ട പരാജയങ്ങൾ പ്രതിനിധികൾ അക്കമിട്ട് നിരത്തി. ലോക്സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും നേരിട്ട കനത്ത തിരിച്ചടികൾക്ക് പുറമെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പരാജയത്തിലും സമയബന്ധിതമായി തിരുത്തൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ സംസ്ഥാന നേതൃത്വം തയാറായില്ല.
പരാജയങ്ങൾ സംഭവിച്ച് വലിയ തിരിച്ചടി നേരിട്ട ശേഷം മാത്രം കണ്ണുതുറന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ തിരുത്തൽ മാർഗരേഖ എന്ന് പറയുന്നതിൽ യാതൊരു കാര്യവുമില്ലെന്ന് പ്രതിനിധികൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അവതരിപ്പിച്ച രേഖ സമഗ്രമല്ലെന്നും അതിൽ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിൻ്റെയോ നേതൃത്വത്തിൻ്റെയോ വീഴ്ചകളെക്കുറിച്ച് സ്വയംവിമർശനാത്മകമായി ഒന്നും പരാമർശിക്കുന്നില്ലെന്നും വിമർശനമുയർന്നു. എല്ലാ കുറ്റങ്ങളും അണികളുടെയും ജില്ലാ നേതൃത്വങ്ങളുടെയും തലയിൽ വച്ചുകെട്ടുന്ന സമീപനം അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്ന് കണ്ണൂരിൽനിന്നുള്ള പ്രതിനിധി സി കെ ഹരീന്ദ്രൻ വ്യക്തമാക്കി.
പാർലമെൻ്ററി വ്യാമോഹമെന്ന കുറ്റപ്പെടുത്തലിനെതിരെ പ്രതിഷേധം
പാർലമെൻ്ററി വ്യാമോഹമാണ് പാർട്ടിയുടെ തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണമെന്ന മാർഗരേഖയിലെ പരാമർശത്തിനെതിരെയും യോഗത്തിൽ വലിയ പ്രതിഷേധമുയർന്നു. കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായി പാർലമെൻ്ററി നേട്ടങ്ങൾ മാത്രം മുൻനിർത്തിയാണ് പാർട്ടി പ്രവർത്തിച്ചതെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ജയം മാത്രം ലക്ഷ്യമിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച ശേഷം ഇപ്പോൾ അണികളെ മാത്രം കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതിൽ അർഥമില്ലെന്നും ജനപ്രതിനിധികൾ തുറന്നടിച്ചു.
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പാർട്ടിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന വിപ്ലവസ്വഭാവമുള്ള ഉള്ളടക്കം നഷ്ടപ്പെടാൻ ഇടയാക്കിയത് ഇത്തരം നിലപാടുകളാണെന്നും യോഗത്തിൽ വിമർശനമുണ്ടായി. പാർട്ടിയുടെ അടിത്തറ വിപുലീകരിക്കുന്നതിലും ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നതിലും നേതൃത്വം വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയില്ലെന്ന വികാരമാണ് പൊതുവെ ഉയർന്നത്.
ഇ ഡി നീക്കം പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ ദുർബലപ്പെടുത്താൻ
കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസിയായ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് നടത്തുന്ന നീക്കങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയനെയും പാർട്ടിയെയും ദുർബലപ്പെടുത്താൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതാണെന്ന് യോഗത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച രേഖയിൽ പരാമർശമുണ്ട്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കലിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഇത്തരം അന്വേഷണങ്ങൾ നടക്കുന്നതെന്നും ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിരോധം തീർക്കണമെന്നും യോഗത്തിൽ അഭിപ്രായമുയർന്നു. ഈ വിഷയത്തിലും യോഗത്തിൽ വിശദമായ ചർച്ചകൾ നടന്നു.
ചർച്ചകൾ ഇന്നും തുടരും
ആദ്യദിനം ഒരു മണിക്കൂർ നീണ്ട ചർച്ചയിൽ അഞ്ച് ജില്ലകളിൽനിന്നുള്ള പ്രതിനിധികളാണ് പ്രധാനമായും പങ്കെടുത്തത്. ഇന്ന് ഏഴ് മണിക്കൂറോളം നീളുന്ന വിശദമായ ചർച്ചകളോടെ വിപുലീകൃത സംസ്ഥാന സമിതി യോഗം തുടരും. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ജില്ലകളിൽനിന്നുള്ള പ്രതിനിധികൾ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കും. പാർട്ടിയുടെ ഭാവി പരിപാടികൾക്കും തിരുത്തൽ നടപടികൾക്കും രൂപം നൽകുന്നതിൽ ഈ യോഗം നിർണായകമാകും.
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