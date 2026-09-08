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വിപുലീകൃത സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയോഗത്തിൽ പുത്തൻ നീക്കം; അംഗങ്ങളുടെ ഫോൺ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ അനുമതി തേടി സിപിഎം

പിണറായി വിജയനും എംവി ഗോവിന്ദനുമടക്കമുള്ള നേതൃത്വത്തിന് എതിരെ കടുത്ത വിമർശനങ്ങൾ ഉയരുമെന്നത് മുന്നിൽ കണ്ടാണ് വാർത്ത ചോർച്ച അടക്കാനുള്ള പാർട്ടിയുടെ ശ്രമം.

CPM STATE COMMITTEE MEETING
സിപിഎം (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 8, 2026 at 5:01 PM IST

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തിരുവനന്തപുരം: കോഴിക്കോട് നടക്കാനിരിക്കുന്ന വിപുലീകൃത സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി യോഗത്തിലെ ചർച്ചകൾ പുറത്ത് വരാതിരിക്കാൻ അസാധാരണ നീക്കവുമായി സിപിഎം. ഫോൺ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകിയുള്ള സമ്മതപത്രം ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് സംസ്ഥാന നേതൃത്വം ഒപ്പിട്ടു വാങ്ങി. വാർത്ത ചോർച്ചയുണ്ടായാൽ അംഗങ്ങളുടെ ഫോൺ പരിശോധിക്കാൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. കമ്മിറ്റിയിൽ നടക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വരാതിരിക്കാനായി ചോർച്ച ഒഴിവാക്കുകയാണ് നേതൃത്വത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം.

പിണറായി വിജയനും എം വി ഗോവിന്ദനുമടക്കമുള്ള നേതൃത്വത്തിന് എതിരെ കടുത്ത വിമർശനങ്ങൾ ഉയരുമെന്നത് മുന്നിൽ കണ്ടാണ് വാർത്ത ചോർച്ച തടയാനുള്ള പാർട്ടിയുടെ ശ്രമം. സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റ് എടുത്ത തീരുമാനമാണ് നടപ്പാക്കുന്നതെന്ന് ജില്ലാനേതൃത്വം അറിയിച്ചതായാണ് സൂചന. ഈ നീക്കത്തോട് നേതൃത്വത്തിലെ ഒരു വിഭാഗം എതിർപ്പ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിഷയം കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന നേതാക്കളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി ചർച്ച ചെയ്യാനാണ് ഇവരുടെ നീക്കം. അതിനിടെ സമ്മേളനത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട റിപ്പോർട്ട് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ഇന്ന് അന്തിമമാക്കും. നേതൃത്വത്തിനെതിരെയുള്ള പാർട്ടി വിമർശനം പോലും കരട് റിപ്പോർട്ടിൽ ഇല്ലെന്ന വിമർശനം ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ തിരുത്തൽ വരുത്തിയാകും കരടുരേഖ അംഗീകരിക്കുക.

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നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേറ്റ വൻപരാജയത്തിന് കാരണമായ സംഘടനാ ദൗർബല്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനും പരിഹരിക്കാനുമായി കോഴിക്കോട് വിപുലീകൃത സംസ്ഥാന കമ്മറ്റി യോഗം സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇതേ ആവശ്യങ്ങളോടെ മുൻകാലങ്ങളിൽ നടന്നിട്ടുള്ള പാർട്ടി പ്ലീനങ്ങളും ചർച്ചയാവുകയാണ്. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നടന്ന കൊൽക്കത്ത പ്ലീനവും, പാലക്കാട് നടന്ന സംസ്ഥാന പ്ലീനവുമെല്ലാം ചർച്ച ചെയ്‌തത് സംഘടനാ ദൗർബല്യങ്ങളും തെറ്റ് തിരുത്തലുകളുമായിരുന്നു. അന്നെടുത്ത തീരുമാനങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായി നടപ്പായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇത്രയും വലിയ പരാജയം നേരിടേണ്ടി വരില്ലായിരുന്നെന്നാണ് ഒരുവിഭാഗം നേതാക്കളുടെ അഭിപ്രായം. സിപിഎം രൂപീകരിച്ചതിന് ശേഷം മൂന്ന് പ്രധാന പ്ലീനങ്ങളാണ് നടന്നത്. 1968 ലെ ബർദ്വാൻ പ്ലീനം, 1978 ൽ നടന്ന സാൽക്കിയ പ്ലീനം ഏറ്റവും ഒടുവിൽ 2015 ൽ നടന്ന കൊൽക്കത്ത പ്ലീനം എന്നിവ. ഇതിനിടെ 2013 ൽ പാലക്കാട് സംസ്ഥാന പ്ലീനവും നടന്നു.

കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി വിപുലീകൃത കമ്മിറ്റി യോഗം

1968 ലെ ബർദ്വാൻ പ്ലീനത്തിലൊഴികെ ബാക്കിയെല്ലാ പ്ലീനങ്ങളിലും സംഘടനാ ദൗർബല്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും തെറ്റ് തിരുത്തലിന് തുടക്കം കുറിക്കാനുമുള്ള തീരുമാനങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. 2011 ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ബംഗാളിൽ നേരിട്ട തകർച്ചയായിരുന്നു 2015 ലെ കൊൽക്കത്ത പ്ലീനത്തിന് വഴിതെളിച്ചത്. 2013 ൽ പാലക്കാട് നടന്ന പ്ലീനത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ വിഭാഗീയതയും നേതാക്കളുടെയും പാർട്ടി അംഗങ്ങളുടെ തെറ്റായ പ്രവണതകളും ചർച്ചയായി. തിരുത്തലുകൾ നിർദേശിച്ചു. പ്ലീനത്തിന് ശേഷവും വലിയ മാറ്റങ്ങളില്ലെന്ന് വിമർശനമുയർന്നിരുന്നു. പ്ലീനമല്ലെങ്കിലും കോഴിക്കോട് നടക്കാനിരിക്കുന്ന വിപുലീകൃത സംസ്ഥാന കമ്മറ്റി സംഘടനാ ദൗർബല്യങ്ങളും തെറ്റ് തിരുത്തൽ നടപടികളും വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യും. കേരളത്തിൽ ആദ്യമായാണ് വിപുലീകൃത സിപിഎം സംസ്ഥാന കമ്മറ്റി യോഗം നടക്കുന്നത്.
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TAGGED:

MV GOVINDAN
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CPM STATE COMMITTEE MEETING

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