പഴയതൊക്കെ മറക്കാം, വിപ്ലവം ഇനി 'ദൈവനാമത്തിൽ'; ക്ഷേത്രോത്സവങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സിപിഎമ്മിൻ്റെ പച്ചക്കൊടി
2006ലെ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ച പാർട്ടി എംഎൽഎമാരായ ഐഷ പോറ്റി, എം എം മോനായി എന്നിവർ ദൈവനാമത്തിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത് സിപിഎമ്മിൽ വലിയ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു
Published : September 15, 2026 at 9:08 AM IST
അരവിന്ദ് ബാബു
തിരുവനന്തപുരം: നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ കനത്ത പരാജയത്തിന് പിന്നാലെ തിരുത്തൽ നടപടികളുമായി സിപിഎം. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ചേർന്ന വിശാല സംസ്ഥാന സമിതി യോഗത്തിൽ വിശ്വാസികളെ പാർട്ടിയിലേക്ക് ചേർത്തുനിർത്താൻ തീരുമാനിച്ചു. ക്ഷേത്രോത്സവങ്ങളിലും മറ്റ് മതപരമായ ആഘോഷങ്ങളിലും പാർട്ടി അംഗങ്ങൾക്ക് പങ്കെടുക്കാമെന്ന സമിതി അംഗീകരിച്ച നിർദേശം സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പരസ്യമാക്കുകയും ചെയ്തു.
എന്നാൽ, വൈരുധ്യാത്മക ഭൗതികവാദവും വർഗഘടനയും അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സിപിഎമ്മിൽ ദൈവവിശ്വാസിയായ ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ പാർട്ടി അംഗമാകാൻ കഴിയുമെന്ന ചോദ്യത്തിന് കൃത്യമായ ഉത്തരം നൽകാൻ നേതൃത്വത്തിന് ഇനിയും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. വിശ്വാസികളെ ചേർത്തുനിർത്തുമെന്ന് പറയുമ്പോഴും ഇക്കാര്യം ഒരു പാർട്ടി രേഖയിലും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുമില്ല. ക്ഷേത്രങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ത് നിലപാട് സ്വീകരിക്കണമെന്നതിൽ വർഷങ്ങളായി തുടരുന്ന ആശയക്കുഴപ്പത്തിൽ വ്യക്തത വരുത്താൻ പാർട്ടിക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല.
ദൈവനാമത്തിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തതിന് ശാസന
2006ലെ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ച പാർട്ടി എംഎൽഎമാരായ ഐഷ പോറ്റി, എം എം മോനായി എന്നിവർ ദൈവനാമത്തിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത് സിപിഎമ്മിൽ വലിയ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ പാർട്ടി ഇവരോട് വിശദീകരണം ചോദിക്കുകയും ശാസിക്കുകയും ചെയ്തു. സഖാക്കൾ രഹസ്യമായി വച്ചിരുന്ന ദൈവവിശ്വാസം പരസ്യമായി പ്രകടിപ്പിച്ച് പാർട്ടിയെ അപമാനിക്കാൻ ഒരു പ്രയാസവുമുണ്ടായില്ലെന്നായിരുന്നു അന്ന് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി വിലയിരുത്തിയത്.
അംഗങ്ങൾ പാർട്ടി നിലപാടിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കാനുള്ള ഇടപെടൽ നടത്താനും അന്ന് സംസ്ഥാന സമിതി തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. 2006 നവംബർ നാലും അഞ്ചും തീയതികളിൽ എകെജി സെൻ്ററിൽ ചേർന്ന സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി യോഗം വിശ്വാസികളായ എംഎൽഎമാർക്കെതിരെ നിശിത വിമർശനമാണ് ഉയർത്തിയത്. സംഘടനാരേഖയുടെ ഒൻപതാം ഖണ്ഡികയുടെ ഏഴാം വരിയിൽ ഇക്കാര്യം കൃത്യമായി കുറിച്ചിരുന്നു.
പാർട്ടി അംഗങ്ങളും ബന്ധുക്കളും ഇത്തരം അനാചാരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ രംഗത്തുവരണമെന്നും, വൈരുധ്യാധിഷ്ഠിത ഭൗതികവാദത്തിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നവരാണ് പാർട്ടി അംഗത്വത്തിലേക്ക് വരുന്നതെന്നും രേഖയിൽ വ്യക്തമാക്കി. ദീർഘകാലമായി പാർട്ടി അംഗങ്ങളായി തുടരുകയും ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്ത ഈ സഖാക്കൾ പരസ്യമായി പാർട്ടിയുടെ നിലപാടുകൾ ധിക്കരിച്ചത് ഘടകങ്ങൾ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കരുതെന്നും അന്നത്തെ നേതൃത്വം കർശന നിർദേശം നൽകി.
ഗണപതി ഹോമം നടത്തിയതിന് സസ്പെൻഷൻ
ഇതിന് പിന്നാലെ 2007ൽ വീട്ടിൽ ഗണപതി ഹോമം നടത്തിയതിന് പാർട്ടി ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിക്ക് സസ്പെൻഷൻ നേരിടേണ്ടി വന്നു. കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പഴയങ്ങാടിക്കടുത്ത് ചെറുകുന്ന് പഞ്ചായത്തിലെ കുളപ്പുറം സിപിഎം ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി കെ പി ചന്ദ്രനെയാണ് പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത്. മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി അംഗങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയ ഭൗതികവാദത്തിൽ വിശ്വസിക്കണമെന്നും മതപരമായ ചടങ്ങുകളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കണമെന്നുമുള്ള പാർട്ടി ഭരണഘടനയുടെ ലംഘനമായാണ് ഗണപതി ഹോമം നടത്തിയതിനെ നേതൃത്വം വിലയിരുത്തിയത്.
ഗുരുവായൂർ ദർശനവും കടകംപള്ളിയുടെ ഏറ്റുപറച്ചിലും
2017 സെപ്റ്റംബറിലാണ് അന്നത്തെ ദേവസ്വം വകുപ്പ് മന്ത്രിയും സിപിഎം നേതാവുമായ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ്റെ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്ര ദർശനം പാർട്ടിയിൽ വലിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവച്ചത്. ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി (അഷ്ടമിരോഹിണി) ദിവസമായിരുന്നു അദ്ദേഹം ദർശനം നടത്തിയത്. കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ പേരിൽ പുഷ്പാഞ്ജലി വഴിപാട് കഴിക്കുകയും, സോപാനത്തിൽ കാണിക്കയിട്ട് തൊഴുതു വണങ്ങുകയും, അന്നദാനത്തിലേക്ക് സംഭാവന നൽകുകയും ചെയ്തുവെന്ന ആരോപണമുയർന്നതോടെ സിപിഎമ്മിൽ വിഷയം ചൂടേറിയ ചർച്ചയായി.
സംസ്ഥാന സമിതി യോഗത്തിൽ കടകംപള്ളിക്കെതിരെ കടുത്ത വിമർശനമുയർന്നു. ദേവസ്വം മന്ത്രിയെന്ന നിലയിൽ ക്ഷേത്രം സന്ദർശിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ലെന്നും എന്നാൽ വഴിപാടുകൾ നടത്തിയത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതായിരുന്നുവെന്നും അന്നത്തെ പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ അവതരിപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കി. പാർട്ടി ആദർശങ്ങളിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്ന നേതാവിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ ഈ സംഭവം അണികളിൽ ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിച്ചുവെന്നും, വളരെ ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ട വിഷയത്തിൽ മന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ശ്രദ്ധക്കുറവുണ്ടായെന്നും ചർച്ചയിൽ വിമർശനമുയർന്നു.
മുൻ ദേവസ്വം മന്ത്രിമാരുടെ മാതൃക പിന്തുടരുകയാണ് വേണ്ടതെന്നും ആചാരങ്ങളുടെ ഭാഗമാകുന്നതിനോട് യോജിക്കാനാകില്ലെന്നും നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കി. തുടർന്ന് ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിൽ തനിക്ക് ജാഗ്രതക്കുറവ് സംഭവിച്ചെന്ന് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ സംസ്ഥാന സമിതിയിൽ വിശദീകരിച്ചു. ദേവസ്വം മന്ത്രിയെന്ന നിലയിലാണ് ദർശനം നടത്തിയതെന്നും ക്ഷേത്രം അധികൃതരുടെ നിർദേശാനുസരണമാണ് പ്രവർത്തിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തൻ്റെ അറിവോടെയല്ല വഴിപാട് നടന്നതെന്നും ഭാവിയിൽ ഇത് ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാമെന്നുമുള്ള കടകംപള്ളിയുടെ വിശദീകരണത്തോടെയാണ് അന്ന് വിവാദം അവസാനിച്ചത്.
വീണ്ടും ദൈവനാമത്തിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞ; മൗനം പാലിച്ച് പാർട്ടി
എന്നാൽ, 2021ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ച എംഎൽഎമാരായ വീണ ജോർജ്, ദലീമ ജോജോ, ആൻ്റണി ജോൺ എന്നിവർ ദൈവനാമത്തിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തപ്പോൾ അവരോട് വിശദീകരണം ചോദിക്കാനോ ശാസിക്കാനോ പാർട്ടി മുതിർന്നില്ല എന്നത് വലിയ ചർച്ചയായി. ഇതിൽ വീണ ജോർജ് ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗവും ആൻ്റണി ജോൺ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗവും ദലീമ ബ്രാഞ്ച് അംഗവുമാണ്. ഈശ്വര വിശ്വാസമുള്ള ക്രൈസ്തവ വിഭാഗക്കാരായ മൂന്നുപേരോടുമുള്ള പാർട്ടിയുടെ മൃദുസമീപനം വലിയ വിമർശനങ്ങൾക്ക് വഴിവച്ചു.
ആർഎസ്എസിനെ നേരിടാൻ പുതിയ തന്ത്രം
കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ആർഎസ്എസ് വളരുന്നതിനെ നേരിടാൻ ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റികൾ വഴി സിപിഎം ഇടപെടണമെന്ന് കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അവലോകന റിപ്പോർട്ടിൽ നിർദേശിച്ചിരുന്നു. 2024ലെ ലോക്സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തൃശൂരിൽ ബിജെപി ജയിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ആർഎസ്എസും അതുവഴി രാഷ്ട്രീയമായി ബിജെപിയും വളരുന്നത് ചെറുക്കാൻ പാർട്ടി ഇടപെടണമെന്ന് 2025ലെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനവും തീരുമാനിച്ചു.
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എന്നാൽ, ഈ തീരുമാനം നടപ്പാക്കാൻ നേതൃത്വം കാര്യമായൊന്നും ചെയ്തില്ലെന്നതാണ് യാഥാർഥ്യം. ഇതിനിടെയാണ് ഉത്സവങ്ങളിലും മതപരമായ മറ്റ് ആഘോഷങ്ങളിലും പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ പരസ്യമായി വ്യക്തമാക്കിയത്.
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