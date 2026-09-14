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ബിജെപിയെക്കാൾ വർഗീയത പ്രചരിപ്പിച്ചത് സിപിഎം; തോറ്റത് വർഗീയ കാർഡ് ഇറക്കിയതുകൊണ്ടെന്നും പിഎംഎ സലാം

പിണറായിക്കെതിരായ ഇഡി നടപടിയിൽ നിയമം നിയമത്തിന്റെ വഴിക്ക് പോകട്ടെ. ഇഡി നടപടി വ്യക്തി വിരോധം തീർക്കാനാണെങ്കിൽ പരിശോധിക്കും.

PMA SALAM CPM ELECTION IUML
PMA Salam (Facebook.com)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 14, 2026 at 8:39 PM IST

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കാസർകോട്: തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപിയെക്കാൾ വർഗീയത പ്രചരിപ്പിച്ചത് സിപിഎം എന്ന് ലീഗ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി പിഎംഎ സലാം. മുസ്ലീം ലീഗിനെതിരായ വിപുലീകൃത സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിലെ വിമർശനത്തിനെതിരെയായിരുന്നു പ്രതികരണം. സിപിഎമ്മിന്റേത് കള്ളപ്രചാര വേലയാണ്. എവിടെയാണ് മുസ്ലീം ലീഗ് വർഗീയത പ്രചരിപ്പിച്ചതെന്ന് സിപിഎം വ്യക്തമാക്കണം.

വർഗീയ കാർഡ് ഇറക്കിയത് കൊണ്ടാണ് സിപിഎം തോറ്റത്. ഇത്തരം പ്രസ്താവനകളുമായി മുന്നോട്ട് പോയാൽ കൂടുതൽ പതനം ഉണ്ടാകുമെന്നും സലാം പറഞ്ഞു. പിണറായിക്കെതിരായ ഇഡി നടപടിയിൽ നിയമം നിയമത്തിന്റെ വഴിക്ക് പോകട്ടെ. ഇഡി നടപടി വ്യക്തി വിരോധം തീർക്കാനാണെങ്കിൽ പരിശോധിക്കും.

തെറ്റ് ചെയ്തവർ ഉറപ്പായും ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം. വി.ഡി സതീശൻ മുഖ്യമന്ത്രി പദവിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസിക്കെതിരായി പറയാൻ പരിമിതിയുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾക്ക് അഭിപ്രായം പറയാൻ പ്രശ്നമില്ല. രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ ഇഡി നടപടി ഉണ്ടായപ്പോൾ പിണറായി ഒരക്ഷരം മിണ്ടിയിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലീം ലീഗിന് വർഗീയ മുഖമെന്നായിരുന്നു സിപിഎം വിശാല സമിതി റിപ്പോർട്ടിലെ ലീഗിനെതിരായ രൂക്ഷ വിമർശനം.

സമുദായ പാർട്ടിയെന്ന് പറയുന്ന ലീഗിന് വർഗീയ താൽപര്യമാണുള്ളതെന്നും വീടുകൾ തോറും വർഗീയ പ്രചാരണമാണ് ലീഗ് നടത്തിയതെന്നും ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ ആശയങ്ങൾ പോലും പ്രചരിപ്പിച്ചെന്നും സിപിഎം കുറ്റപ്പെടുത്തി. അധികാരത്തിലെത്താൻ ലീഗിന്റെ ഈ വർഗീയ നീക്കങ്ങളിൽ യുഡിഎഫ് കണ്ണടച്ചെന്നും സിപിഎം വിമർശിച്ചു.

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TAGGED:

PMA SALAM
CPM
ELECTION
IUML
PMA SALAM HITS BACK AT CPM

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