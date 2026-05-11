ETV Bharat / state

കെസിയ്‌ക്ക് സിപിഎം പ്രവർത്തകൻ വക ഫ്ലക്‌സ്; വിശദീകരണം തേടി പാർട്ടി നേതൃത്വം

തെറ്റായ നടപടിയാണ് പാർട്ടി പ്രവർത്തകൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായതെന്നും തർക്കത്തിൽ സിപിഎം ഇടപെടേണ്ട സാഹചര്യം ഇല്ലെന്നും സിപിഎം പാർട്ടി നേതൃത്വം പറഞ്ഞു.

CPM ON FLEX OF KC VENUGOPAL CPM PARTY KERALAM LATEST NEWS KERALAM CM ISSUE
CPM Nattika area members (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 11, 2026 at 3:35 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

തൃശൂർ: തൃശൂർ വാടാനപ്പള്ളിയിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കെ.സി വേണുഗോപാലിനെ അനുകൂലിച്ച് സിപിഎം പ്രവർത്തകൻ ഫ്ലക്‌സ് ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ച സംഭവത്തിൽ വിശദീകരണം തേടി സിപിഎം നാട്ടിക ഏരിയ നേതൃത്വം. അരവശ്ശേരി മുഹമ്മദ് എന്ന സിപിഎം പ്രാദേശിക നേതാവാണ് ഫ്ലക്‌സ് ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ചതെന്ന് സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമായ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് വിശദീകരണം തേടി പ്രാദേശിക നേതൃത്വം രംഗത്ത് എത്തിയത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

പാർട്ടി നയത്തിന് വിരുദ്ധമായാണ് മുഹമ്മദ് പ്രവർത്തിച്ചത് എന്നും വിശദീകരണം തേടി നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും പാർട്ടി പ്രവർത്തകനും സിപിഎം നാട്ടിക ഏരിയ അംഗവുമായ കെ വി അബ്‌ദുൽ ഖാദർ പറഞ്ഞു. തെറ്റായ നടപടിയാണ് പാർട്ടി പ്രവർത്തകൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായതെന്നും തർക്കത്തിൽ സിപിഎം ഇടപെടേണ്ട സാഹചര്യം ഇല്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

CPM seeks explanation over CPM activist's establishment of Flux Board in support of K.C. Venugopal (ETV Bharat)

'വളരെ തെറ്റായ നടപടിയാണ് ഇത്, ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കില്ല. പാർട്ടി നയത്തിന് വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിച്ചതിനാൽ അദ്ദേഹത്തോട് വിശദീകരണം തേടും. നാട്ടിക ഏരിയ കമ്മിറ്റി തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കും' അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി തർക്കത്തിൽ സിപിഐ ഒരു കക്ഷിയല്ലാത്തതിനാൽ ഈ വിഷയത്തിൽ അഭിപ്രായം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നും അത് കോണ്‍ഗ്രസ് തീരുമാനിക്കേണ്ട കാര്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പുതുതായി പാർട്ടിയിൽ അംഗത്വം എടുത്ത ആളാണ് മുഹമ്മദെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ALSO READ: പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആഹ്വാനം പരാജയത്തിൻ്റെ തെളിവ്; മോദിക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി

TAGGED:

CPM ON FLEX OF KC VENUGOPAL
CPM PARTY
KERALAM LATEST NEWS
KERALAM CM ISSUE
CPM ON FLEX OF KC VENUGOPAL

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.