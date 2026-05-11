കെസിയ്ക്ക് സിപിഎം പ്രവർത്തകൻ വക ഫ്ലക്സ്; വിശദീകരണം തേടി പാർട്ടി നേതൃത്വം
തെറ്റായ നടപടിയാണ് പാർട്ടി പ്രവർത്തകൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായതെന്നും തർക്കത്തിൽ സിപിഎം ഇടപെടേണ്ട സാഹചര്യം ഇല്ലെന്നും സിപിഎം പാർട്ടി നേതൃത്വം പറഞ്ഞു.
Published : May 11, 2026 at 3:35 PM IST
തൃശൂർ: തൃശൂർ വാടാനപ്പള്ളിയിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കെ.സി വേണുഗോപാലിനെ അനുകൂലിച്ച് സിപിഎം പ്രവർത്തകൻ ഫ്ലക്സ് ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ച സംഭവത്തിൽ വിശദീകരണം തേടി സിപിഎം നാട്ടിക ഏരിയ നേതൃത്വം. അരവശ്ശേരി മുഹമ്മദ് എന്ന സിപിഎം പ്രാദേശിക നേതാവാണ് ഫ്ലക്സ് ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ചതെന്ന് സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമായ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് വിശദീകരണം തേടി പ്രാദേശിക നേതൃത്വം രംഗത്ത് എത്തിയത്.
പാർട്ടി നയത്തിന് വിരുദ്ധമായാണ് മുഹമ്മദ് പ്രവർത്തിച്ചത് എന്നും വിശദീകരണം തേടി നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും പാർട്ടി പ്രവർത്തകനും സിപിഎം നാട്ടിക ഏരിയ അംഗവുമായ കെ വി അബ്ദുൽ ഖാദർ പറഞ്ഞു. തെറ്റായ നടപടിയാണ് പാർട്ടി പ്രവർത്തകൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായതെന്നും തർക്കത്തിൽ സിപിഎം ഇടപെടേണ്ട സാഹചര്യം ഇല്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
'വളരെ തെറ്റായ നടപടിയാണ് ഇത്, ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കില്ല. പാർട്ടി നയത്തിന് വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിച്ചതിനാൽ അദ്ദേഹത്തോട് വിശദീകരണം തേടും. നാട്ടിക ഏരിയ കമ്മിറ്റി തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കും' അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി തർക്കത്തിൽ സിപിഐ ഒരു കക്ഷിയല്ലാത്തതിനാൽ ഈ വിഷയത്തിൽ അഭിപ്രായം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നും അത് കോണ്ഗ്രസ് തീരുമാനിക്കേണ്ട കാര്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പുതുതായി പാർട്ടിയിൽ അംഗത്വം എടുത്ത ആളാണ് മുഹമ്മദെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
