വെള്ളാപ്പള്ളിയെ തള്ളി സിപിഎം; അയ്യപ്പസംഗമത്തിലും തെറ്റുപറ്റി; സ്ഥാനാർഥി നിർണയത്തിലും വീഴ്ച, അവലോകന റിപ്പോര്ട്ടുമായി സിപിഎം
തളിപ്പറമ്പും പയ്യന്നൂരും സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയത്തിൽ വീഴ്ചകളുണ്ടായി. അത് സ്വയം വിമർശനപരമായി പാർട്ടി വിലയിരുത്തുന്നു. വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ മുസ്ലീം വിമർശനത്തെ വേണ്ടരീതിയിൽ പ്രതിരോധിക്കാനായില്ലെന്ന അവബോധം പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ തന്നെയുണ്ടായി
Published : June 9, 2026 at 5:39 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞും അയ്യപ്പസംഗമത്തിൽ തെറ്റു പറ്റിയെന്നും ഏറ്റുപറഞ്ഞ് സിപിഎം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അവലോകന റിപ്പോർട്ട്. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നേരിട്ട അപ്രതീക്ഷിത തിരിച്ചടി മനസിലാക്കാൻ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിക്കു കഴിഞ്ഞില്ലെന്നും സ്വയംവിമർശനപരമായി തെറ്റുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുകയാണെന്നും സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി. ഗോവിന്ദൻ. വിപുലമായ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി പിന്നീട് ചേരും. 40,000 പാർട്ടി ഘടകങ്ങളിൽ നിന്നും ശേഖരിച്ച അവലോകനമാണ് റിപ്പോർട്ടായി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിക്കു മുന്നിലെത്തിയത്. തിരുത്തലുകൾ സംബന്ധിച്ച് അഭിപ്രായം സ്വീകരിക്കാൻ വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഐഡിയും ജി മെയിൽ സംവിധാനവും ആരംഭിക്കുകയാണെന്നും എം വി ഗോവിന്ദൻ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.
കഴിഞ്ഞ എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്കു മുന്നിലെത്തിക്കാൻ വേണ്ടരീതിയിൽ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇടതുപക്ഷത്തിനെതിരെയുള്ള വലതുപക്ഷ പ്രചാരണങ്ങളെ വേണ്ടരീതിയിൽ പ്രതിരോധിക്കാനുമായില്ല. തളിപ്പറമ്പും പയ്യന്നൂരും സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയത്തിൽ വീഴ്ചകളുണ്ടായി. അത് സ്വയം വിമർശനപരമായി പാർട്ടി വിലയിരുത്തുന്നു. വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ മുസ്ലീം വിമർശനത്തെ വേണ്ടരീതിയിൽ പ്രതിരോധിക്കാനായില്ലെന്ന അവബോധം പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ തന്നെയുണ്ടായി. അതൊരു പൊതുബോധമായി മാറിയപ്പോൾ തിരിച്ചടി നേരിട്ടു. വെള്ളാപ്പള്ളി ഉയർത്തിയ വർഗീയവിഷത്തിനെതിരെ പാർട്ടി വേണ്ടരീതിയിൽ പ്രതികരിച്ചില്ലെന്ന പൊതുബോധമുണ്ടായി. വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ അത്തരം പരാമർശങ്ങൾ പാർട്ടി നേരത്തെതന്നെ തള്ളിയതാണ്.
അയ്യപ്പസംഗമം സംബന്ധിച്ച് വ്യാപകമായ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടായി. സർക്കാരല്ല, സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചത്. ദേവസ്വം ബോർഡാണ് സംഘടിപ്പിച്ചത്. അതു പൊതുമണ്ഡലത്തിൽ വിശദീകരിക്കാനായില്ല. യുപി മുഖ്യമന്ത്രി ആദിത്യനാഥിൻെ്റ സന്ദേശം വായിച്ചത് ശരിയായില്ല. തെറ്റായിപ്പോയെന്ന് പാർട്ടി ഏകകണ്ഠമായി വിലയിരുത്തി. അതു കൂടിയായപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വികാരം പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചു. ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളേക്കസിൽ ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻ പ്രസിഡൻ്റ് പത്മകുമാറിനെതിരെ ആരോപണം ഉണ്ടായപ്പോൾ തെന്ന നടപടിയെടുത്തില്ലെന്ന ആരോപണവും തിരിച്ചടിയായി. അതും പാർട്ടി വിലയിരുത്തി. പത്മകുമാറിനെതിരെ പാർട്ടി കർശന നടപടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ചുമതലകളിൽ നിന്നും മാറ്റിനിർത്തിയിട്ടുണ്ട്.
യുഡിഎഫ് സർക്കാർ വാഗദ്ാനലംഘനവും സ്വജനപക്ഷപാതപരമായ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോകുകയാണ്. സർവീസിൽ തിരിച്ചെടുത്ത ഐഎഎസുകാർ സംഘപരിവാർ പശ്ചാത്തലമുള്ളവരാണ്. കേന്ദ്രസർക്കാരുമായി നേരിട്ടു ബന്ധമുള്ള ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലാണ് അത്തരത്തിലുള്ളവരെ നിയമിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആർഎസ്എസ് അജണ്ട നടപ്പാക്കാനാണ് അവരെ നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. സ്വജനപക്ഷപാതപരമായ നടപടിയിലൂടെ സത്യപ്രതിജ്ഞാലംഘനം നടത്തിയ മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫ് രാജി വക്കണം. സ്റ്റാഫായിരുന്ന ബെന്നി തോമസല്ല രാജി വക്കേണ്ടത്. നെഹ്റുവിയൻ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം പിന്തുടരുന്ന വിഡി സതീശൻ തീവ്രവലതുപക്ഷ നിലപാട് തുടരുകയാണ്.
കനത്ത തിരിച്ചടി മനസിലാക്കിക്കൊണ്ട് സിപിഎമ്മിനെ എങ്ങനെ മാറ്റാമെന്ന ചർച്ച തുടർന്നും നടക്കും. ജനങ്ങളിൽ നിന്നും അഭിപ്രായം സ്വീകരിക്കും. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അവലോകന റിപ്പോർട്ടിൻെ്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കീഴ്ഘടകങ്ങളിൽ മറുപടി നൽകും. 79994 777168 എന്ന നമ്പരിൽ 'പുതുവഴികൾ' എന്നപേരിൽ വാട്ട്സ്ആപ്പും മെയിൽ ഐഡിയും സിപിഎം സജ്ജമാക്കും. അതിലുടെ ജനങ്ങളിൽ നിന്നുൾപ്പെടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ശേഖരിക്കും. 1977ലാണ് സിപിഎമ്മിന് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സീറ്റുകൾ ലഭിച്ചത്. അതിനുശേഷം തിരിച്ചടികൾ അതിജീവിച്ച് ആറു സർക്കാരുകൾക്കാണ് സിപിഎം രൂപം നൽകിയത്. പാർട്ടി ഇനിയും ശക്തമായി തിരിച്ചുവരും. ജി സുധാകരനെയും ടി കെ ഗോവിന്ദനെയുമെല്ലാം നയിച്ചത് പാർലമെന്ററി വ്യാമോഹമാണ്.
കഴിഞ്ഞ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 30 മണ്ഡലങ്ങളിൽ ബിജെപി വോട്ടുകൾ യുഡിഎഫിന് നൽകി. വിജയിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത മണ്ഡലങ്ങളിൽ യുഡിഎഫ് ബിജെപിക്ക് വോട്ടുകൾ നൽകി. യുഡിഎഫ്- ബിജെപി ഡീൽ ശക്തമായിരുന്നു. എസ്ഐആർ കൂടാതെ യുഡിഎഫിൻെ്റ ജമാ അത്തെ ഇസ്ലാമി, എസ്ഡിപിഐ കൂട്ടുകെട്ടും എൽഡിഎഫിനെതിരെ തെരെഞ്ഞടുപ്പിൽ പ്രതിഫലിച്ചു. മതത്തെ ഉപയോഗിച്ച് വർഗീയ ചേരിതിരിവിനാണ് മുസ്ലീം ലീഗ് ശ്രമിച്ചത്. ബിജെപിയും കോൺഗ്രസും വൻതോതിൽ പണക്കൊഴുപ്പ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രകടിപ്പിച്ചു. വർഗിയ ധ്രുവീകരണത്തിന് മതത്തെ ഉപയോഗിച്ചു.
എംജി സർവകലാശാലയിൽ വിസിയായി നിയമിച്ചത് സംഘപരിവാർ ബന്ധമുള്ളയാളെയാണ്. യുഡിഎഫ് സർക്കാർ നടത്തുന്നത് കാവിവൽക്കരണമാണ്. കഴിഞ്ഞ പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനേക്കാൾ ബിജെപിക്ക് ആറുശതമാനം വോട്ടുവിഹിതത്തിൽ കുറവുണ്ടായി. ബിജെപി വിജയിച്ച മൂന്ന് മണ്ഡലങ്ങളിൽ യുഡിഎഫ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നു.
പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയന്റെ മകൾ വീണ ഇഡിക്ക് മുന്നിൽ ഹാജരാകും. കേസിൽ സിപിഎമ്മിന് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. കേസ് വീണ തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യും. എന്നാൽ കേസിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയനെ കൂട്ടിക്കെട്ടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനെയാണ് സിപിഎം എതിർക്കുന്നതെന്നും എംവി ഗോവിന്ദൻ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.
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