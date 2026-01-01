'അത് വെള്ളാപ്പള്ളി പറയേണ്ട കാര്യമല്ല'; സിപിഐയെ തൊട്ടപ്പോൾ സിപിഎം കടുത്തു, പരസ്യ വിയോജിപ്പുമായി എംഎ ബേബിയും
വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ വിമർശനങ്ങളെ സിപിഎം തള്ളി. 'ചതിയൻ ചന്തു' എന്ന പരാമർശത്തോട് യോജിപ്പില്ലെന്ന് എംവി ഗോവിന്ദൻ. സിപിഐയെ ഒറ്റപ്പെടുത്തി ആക്രമിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കി.
തിരുവനന്തപുരം/എറണാകുളം: സിപിഐക്കെതിരെ എസ്എൻഡിപി യോഗം ജനറൽ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ നടത്തിയ രൂക്ഷവിമർശങ്ങളെ തള്ളി സിപിഎം നേതൃത്വം. 'ചതിയൻ ചന്തു' എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ പരാമർശങ്ങളോട് യോജിപ്പില്ലെന്ന് സിപിഎം ജനറൽ സെക്രട്ടറി എംഎ ബേബിയും സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എംവി ഗോവിന്ദനും വ്യക്തമാക്കി. മുന്നണിയിലെ പ്രധാന കക്ഷിയായ സിപിഐയെ പരസ്യമായി ആക്ഷേപിച്ചതിൽ സിപിഎം നേതാക്കൾ അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തി.
എസ്എൻഡിപി എന്ന പ്രസ്ഥാനം വഹിച്ച ചരിത്രപരമായ പങ്കിനോട് സിപിഎമ്മിന് എന്നും ബഹുമാനമാണുള്ളതെന്ന് എംഎ ബേബി പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ആ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ തലപ്പത്തിരുന്ന് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ പലപ്പോഴും പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളല്ല പറയുന്നത്. യോജിക്കാൻ കഴിയാത്ത പല പരാമർശങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൽനിന്ന് ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. യോജിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളെ പാർട്ടി സ്വാഗതം ചെയ്യും. എന്നാൽ സിപിഐക്കെതിരായ പരാമർശങ്ങളെ അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
സിപിഐ ചതിയൻ ചന്തുവാണ് എന്ന വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ്റെ നിലപാടിനോട് സിപിഎമ്മിന് യാതൊരു യോജിപ്പുമില്ലെന്ന് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എംവി ഗോവിന്ദൻ കൊച്ചിയിൽ പറഞ്ഞു. വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ മതനിരപേക്ഷമായ നിലപാടുകളോട് മാത്രമാണ് പാർട്ടിക്ക് യോജിപ്പുള്ളത്. ഇതിന് വിരുദ്ധമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം സിപിഎമ്മിനില്ല. വെള്ളാപ്പള്ളി നടത്തിയ പരാമർശങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയേണ്ടത് അദ്ദേഹം തന്നെയാണെന്നും ഗോവിന്ദൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ ഭാഗമായ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്ടികൾ എന്ന നിലയിൽ സിപിഐയും സിപിഎമ്മും തമ്മിൽ മികച്ച ഐക്യമാണുള്ളത്. ആ ഐക്യം തുടർന്ന് മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക എന്നത് തന്നെയാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു. വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ പ്രസ്താവന മുന്നണി ബന്ധത്തെ ബാധിക്കില്ലെന്ന സൂചനയാണ് നേതാക്കൾ നൽകുന്നത്.
വിമർശനങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലം
ഇടതുപക്ഷ മുന്നണിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ കക്ഷിയായ സിപിഐയും എസ്എൻഡിപി യോഗം ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും തമ്മിലുള്ള വാക്പോര് രൂക്ഷമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് സിപിഎമ്മിൻ്റെ ഈ പരസ്യപ്രതികരണം എന്നത് ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. സിപിഐ എന്നും പിന്നിൽ നിന്ന് കുത്തുന്നവരാണെന്നും വടക്കൻ പാട്ടിലെ ചതിയൻ ചന്തുവിനെപ്പോലെ വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാത്തവരാണ് അവരെന്നുമായിരുന്നു വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ ആക്ഷേപം. തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ സിപിഎം സ്ഥാനാർഥികളെ സഹായിക്കുകയും സിപിഐ സ്ഥാനാർഥികളെ തോൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന ആരോപണം നേരിടുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലായിരുന്നു വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ ഈ പ്രസ്താവന.
സിപിഎമ്മുമായി നല്ല ബന്ധം പുലർത്തുകയും അതേസമയം സിപിഐയെ നിരന്തരം ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന തന്ത്രമാണ് കുറച്ചുകാലമായി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെയും സിപിഎം നേതൃത്വത്തെയും പുകഴ്ത്തുമ്പോഴും സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ബിനോയ് വിശ്വത്തെയും മുൻ സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രനെയും വ്യക്തിപരമായി അധിക്ഷേപിക്കാൻ അദ്ദേഹം മടിച്ചിരുന്നില്ല. ഇത് മുന്നണിക്കുള്ളിൽ അസ്വാരസ്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഇടയാക്കുമെന്ന തിരിച്ചറിവാണ് ഇപ്പോൾ സിപിഎമ്മിനെ കടുപ്പിച്ചു സംസാരിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. സിപിഐയെ ഒറ്റപ്പെടുത്തി ആക്രമിക്കാൻ ആരെയും അനുവദിക്കില്ലെന്ന സന്ദേശമാണ് എംവി ഗോവിന്ദനും എംഎ ബേബിയും നൽകുന്നത്.
സിപിഐയുടെ പ്രതികരണം
അതേസമയം വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ വിമർശനങ്ങൾക്ക് അതേ നാണയത്തിൽ മറുപടി നൽകേണ്ടതില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് സിപിഐ. രാഷ്ട്രീയ ബോധമുള്ള കേരള ജനതയ്ക്ക് കാര്യങ്ങൾ അറിയാമെന്നും എസ്എൻഡിപി എന്ന മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനത്തെ കുടുംബസ്വത്താക്കി മാറ്റിയവരിൽ നിന്ന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കേണ്ട ഗതികേട് സിപിഐക്ക് ഇല്ലെന്നും സിപിഐ നേതാക്കൾ പ്രതികരിച്ചു. ഇടതുപക്ഷ ഐക്യം തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വലതുപക്ഷ ശക്തികൾക്ക് വെള്ളാപ്പള്ളി ആയുധമാകുകയാണെന്നും സിപിഐ ആരോപിക്കുന്നു.
തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പും നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പും അടുത്തുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സമുദായ സംഘടനകളുമായി നല്ല ബന്ധം സൂക്ഷിക്കാൻ സിപിഎം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് മുന്നണി ബന്ധത്തെ ബലികഴിച്ചുകൊണ്ടാവില്ലെന്ന് ഉറപ്പിക്കുകയാണ് പാർട്ടി നേതൃത്വം. എസ്എൻഡിപി യോഗത്തിന് കീഴ്ഘടകങ്ങളിൽ വലിയ സ്വാധീനമുണ്ടെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയമായി ബിഡിജെഎസ് എൻഡിഎയുടെ ഭാഗമായി നിൽക്കുന്നതും സിപിഎം ഗൗരവത്തോടെയാണ് കാണുന്നത്. വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ പ്രസ്താവനകൾ ബിജെപി ക്യാമ്പിന് ഊർജം പകരാതിരിക്കാനും എൽഡിഎഫിൻ്റെ കെട്ടുറപ്പ് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാതിരിക്കാനും വേണ്ടിയാണ് സിപിഎം ഇപ്പോൾ കൃത്യമായ അകലം പാലിച്ച് സിപിഐക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.
