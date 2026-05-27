ഇഡി റെയ്ഡ് രാഷ്ട്രീയമാക്കി സിപിഎം; തോൽവിയിൽ തകർന്നടിഞ്ഞ പ്രവർത്തകരെ ഉത്തേജിപ്പിക്കാൻ പാർട്ടി നടത്തിയ ശ്രമം പാളിയെന്ന് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ
പ്രതിപക്ഷനേതാവ് പിണറായി വിജയൻ്റെ വാടക വീട്ടിൽ നിന്ന് റെയ്ഡ് കഴിഞ്ഞ മടങ്ങിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന വാഹനം സിപിഎം പ്രവർത്തകർ അടിച്ചു തകർത്തു. പൊലീസ് പരാജയമെന്ന് ആരോപണമുയരുന്നു.
Published : May 27, 2026 at 7:07 PM IST
തിരുവനന്തപുരം : മുൻമുഖ്യമ്രന്തിയും നിലവിലെ പ്രതിപക്ഷനേതാവുമായ പിണറായി വിജയൻ്റെ മകൾ വീണ ഉൾപ്പെട്ട സിഎംആർഎൽ എക്സാലോജിക്ക് കേസിൽ പിണറായി വിജയൻ്റെ കണ്ണൂരിലെയും തലസ്ഥാനത്തെയും വീടുകളിൽ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) സംഘടിപ്പിച്ച റെയ്ഡിനെ രാഷ്ട്രീയമായി ഉപയോഗിച്ച് സിപിഎം. ഇക്കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉണ്ടായ പരാജയത്തിൽ തകർന്നടിഞ്ഞ അണികളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് റെയ്ഡ് നടക്കുമ്പോൾ സിപിഎം പ്രതിഷേധങ്ങളിലൂടെ തന്ത്രപരമായി അനുവർത്തിച്ചത്.
രാവിലെ റെയ്ഡ് തുടങ്ങിയത് മുതൽ പിണറായി വിജയൻ്റെ സ്വന്തം വീട്ടിലും തലസ്ഥാനത്തെ വാടക വീടിന് മുന്നിലും സിപിഎം പ്രവർത്തകരും മുതിർന്ന നേതാക്കളും കുത്തിയിരുന്നാണ് പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ധർമ്മടത്തെ വീട്ടിൽ നിന്നും റെയ്ഡ് കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയവർക്കെതിരെ കടുത്ത പ്രതിഷേധമുണ്ടായെങ്കിലും അവിടെ അക്രമമുണ്ടായില്ല. എന്നാൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെ തിരുവനന്തപുരത്തെ വാടക വീട്ടിൽ നിന്ന് റെയ്ഡ് കഴിഞ്ഞ മടങ്ങിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന വാഹനം സിപിഎം പ്രവർത്തകർ അടിച്ചു തകർക്കുകയായിരുന്നു.
സിപിഎമ്മിൻ്റെ ശ്രമം പാളിയെന്ന് രാഷ്ട്രീയനിരീക്ഷകർ
രാഷ്ട്രീയമായി പ്രവർത്തകർ ഉത്തേജഡിപ്പിക്കാനായിരുന്നു സിപിഎം ശ്രമിച്ചത്. എന്നാൽ തോൽവിയിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നതിനിടയിൽ റെയ്ഡിനെത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ അക്രമം നടത്തിയത് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അവമതിപ്പ് കൂടാൻ കാരണമായേക്കുമെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നീരീക്ഷകനായ ഡോ.ജി ഗോപകുമാർ ഇടിവി ഭാരതിനോട് വ്യക്തമാക്കിയത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സമ്പൂർണ്ണ പരാജയമേറ്റ് നിൽക്കുന്ന സമയത്തുള്ള ഇത്തരം നടപടികൾ വിപരീതഫലം ഉണ്ടാക്കിയേക്കുമെന്നാണ് താൻ കരുതുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
റെയ്ഡ് 12 സ്ഥലങ്ങളിൽ: പ്രതിഷേധം കനത്തത് രണ്ടിങ്ങളിൽ
പിണറായി വിജയൻ്റെ കണ്ണൂർ, തിരുവനന്തപുരം എന്നിവിടങ്ങളിലുള്ള വസതികളിലും വീണയുടെ ഭർത്താവും എംഎൽഎയുമായ മുഹമ്മദ്ദ് റിയാസിൻ്റെ കോഴിക്കോടുള്ള വീട്ടിൽ, സിഎംആർഎൽ ഓഫീസ് എന്നിവിടങ്ങളിലടക്കം 12 സ്ഥലങ്ങളിലാണ് രാവിലെ ആറ് മുതൽ റെയ്ഡ് നടന്നത്. പിണറായി വിജയൻ്റെ രണ്ടിടങ്ങളിലെ വീടുകൾക്ക് മുന്നിലും വീണ വിജയൻ്റെ ഭർത്താവും ബേപ്പൂർ എംഎൽഎയുമായ റിയാസിൻ്റെ വീടിനു മുന്നിലുമായി മൂന്നിടങ്ങളിലാണ് പ്രതിഷേധവുമായി സിപിഎം ഇറങ്ങിയത്.
റിയാസിൻ്റെ വീടിന് മുന്നിലെ പ്രതിഷേധം വലിയ തോതിൽ മുന്നോട്ട് പോയില്ല. എന്നാൽ പിണറായിയുടെ കണ്ണൂരിലെയും തലസ്ഥാനത്തെയും വസതിക്ക് മുന്നിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധമാണ് കടുത്തത്. അതിൽ തലസ്ഥാനത്തെ വാടക വീടിന് മുന്നിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധം അതിരുകടന്നതോടെയാണ് ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർ സഞ്ചരിച്ച രണ്ട് വാഹനങ്ങൾ തല്ലിതകർത്തത്. ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ ഡ്രൈവറായ ശ്യാമിന് വാഹനത്തിൻ്റെ മുൻവശത്തെ ചില്ലുകൾ കണ്ണിലേക്ക് തെറിച്ച് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തമ്പാനൂർ പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
പ്രതിരോധത്തിൽ സിപിഎം
എക്സാലോജിക്ക് കേസിൽ രാവിലെ മുതൽ ഇഡിയുടെ തുടർനടപടികളുടെ ഭാഗമായി നടന്ന റെയ്ഡിനെ രാഷ്ട്രീയമായി നേരിടാൻ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച സിപിഎം ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വാഹനങ്ങൾ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടതോടെ പ്രതിരോധത്തിലായെന്ന് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ അടക്കം വ്യക്തമാക്കുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തോൽവിയിൽ നിന്ന് കരകയറാൻ തന്ത്രപരമായി ഈ വിഷയത്തെ ഉപയോഗിക്കാനായിരുന്നു സിപിഎം നീക്കം. എന്നാൽ പ്രതിഷേധം അക്രമത്തിന് വഴിമാറിയതോടെ പ്രതിഷേധം നയിച്ച സെക്രട്ടേറിയറ്റ്, സംസ്ഥാന കമ്മറ്റി അംഗങ്ങൾക്ക് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എംവി ഗോവിന്ദൻ എന്നിവർക്ക് ഉത്തരം മുട്ടിയ അവസ്ഥയാണുള്ളത്. പ്രതിഷേധം എങ്ങനെ അക്രമത്തിന് വഴിമാറിയെന്ന ചോദ്യത്തിന് സിപിഎമ്മിന് ഉത്തരം നൽകാനാവുന്നുമില്ല.
ഏരിയ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിന് മുന്നിൽ നിലയുറപ്പിച്ച്ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഒരാൾ അറസ്റ്റിൽ
ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരായ അക്രമത്തിന് ശേഷം പ്രതികൾ പാളയം ഏരിയ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ കയറി എന്ന വിവരം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പൊലീസ് പാളയം ഏരിയ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിന് മുന്നിൽ നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിക്കാനിടയായ സാഹചര്യത്തിൽ പൊലീസിൻ്റെ പിഴവാണ് ചർച്ചയാകുന്നത്. ഇത്തരമൊരു പ്രതിഷേധം അരങ്ങേറുമ്പോൾ പൊലീസ് വേണ്ടത്ര ജാഗ്രതയോടെ നിലയുറപ്പിച്ചില്ലെന്നും ഇൻ്റലിജൻസ് സംവിധാനങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നും ആരോപണമുയർന്ന് കഴിഞ്ഞു. പ്രതിപക്ഷനേതാവിൻ്റെ വീടിന് മുന്നിൽ വലിയ ജനക്കൂട്ടമുണ്ടായിട്ടും വേണ്ടത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥരെ എന്ത് കൊണ്ട് പ്രദേശത്ത് വിന്യസിച്ചില്ലെന്ന ചോദ്യവും ഉയരുന്നുണ്ട്. ഇതിനിടെ അക്രമസംഭവങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഡിവൈഎഫ്ഐ ഏരിയ രപസിഡൻ്റ് ശ്രീജിത്തിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതായി പൊലീസ് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
