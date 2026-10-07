പിണറായി വിജയൻ്റെ 'വീട്ടില്പോയി ചോദിക്കൂ’ പരാമര്ശം തിരിച്ചടിച്ചു; എംവി ഗോവിന്ദനെതിരായ നടപടി കുറഞ്ഞുപോയി, വിശാല ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിൽ വിമർശനം
വീണ ജോര്ജിൻ്റെ റെയില്വേ സ്റ്റേഷനിലെ പെരുമാറ്റം അപക്വമായിരുന്നുവെന്നും അംഗങ്ങൾ വിമർശിച്ചു.
Published : October 7, 2026 at 8:08 PM IST
പത്തനംതിട്ട: സിപിഎം പത്തനംതിട്ട വിശാല ജില്ലാ കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ പിണറായി വിജയൻ, പാർട്ടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ, മുൻ ആരോഗ്യ മന്ത്രി വീണ ജോർജ് എന്നിവർക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനം. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണവേളയില് പിണറായി വിജയൻ്റെ 'വീട്ടില്പോയി ചോദിക്കൂ’ എന്ന പരാമര്ശം തിരിച്ചടിച്ചു. സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എംവി ഗോവിന്ദൻ്റെ പെരുമാറ്റം ജനങ്ങളെ വെറുപ്പിച്ചു. ആറന്മുളയിൽ വീണാ ജോർജിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മറ്റി കൺവീനറെ മാറ്റിയതിലും വിമർശനം.
നടപടി പ്രവർത്തകർക്കിടയിൽ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കിയെന്നും കമ്മിറ്റി തുറന്നടിച്ചു. വീണ ജോര്ജിൻ്റെ റെയില്വേ സ്റ്റേഷനിലെ പെരുമാറ്റം അപക്വമായിരുന്നുവെന്നും അംഗങ്ങൾ വിമർശിച്ചു. പിണറായി വിജയൻ സദസിലൊരാളോട് വീട്ടിൽ പോയി ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞതിനെതിരെ യോഗത്തിൽ വിമർശനമ്മുയർന്നു. ഇത്തരം പ്രതികരണങ്ങൾ പൊതുസമൂഹത്തിൽ അവമതിപ്പുണ്ടാക്കുമെന്ന് നേതാക്കൾ മനസിലാക്കണമെന്നും വിലയിരുത്തൽ.
മാധ്യമങ്ങളും സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും കണ്ണുതുറന്നിരിക്കുകയാണെന്ന ബോധ്യം വേണമെന്നും ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിൽ വിമർശനം ഉയർന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ സമയത്ത് കോന്നിയിൽ നടന്ന പൊതുയോഗത്തിൽ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ്, ചോദ്യം ചോദിച്ച പ്രവർത്തകനോട് വീട്ടിൽ പോയി ചോദിച്ചാൽ മതിയെന്ന് പിണറായി വിജയൻ മറുപടി നൽകിയത്.
സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിക്കെതിരെ എടുത്ത നടപടി കുറഞ്ഞുപോയെന്നും ശാസന മാത്രം പോരായിരുന്നു ഇനിയും സമയമുണ്ടെന്നുമാണ് വിമർശനം ഉയർന്നത്. ആറന്മുളയിൽ വീണാ ജോർജിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മറ്റി കൺവീനറെ മാറ്റിയതിലും വിമർശനമുനയിച്ച അംഗങ്ങൾ, നടപടി പ്രവർത്തകർക്കിടയിൽ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കിയെന്നും തുറന്നടിച്ചു.
വീണാജോർജും പാർട്ടിയിലെ നേതാക്കളും തമ്മിലുണ്ടായ അഭിപ്രായ വ്യാത്യാസങ്ങൾ ആറന്മുളയിൽ കനത്ത തോൽവിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിച്ചുവെന്നും, റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ചുണ്ടായ വീണ ജോർജിൻ്റെ പെരുമാറ്റം തികച്ചും അപക്വമായിരുന്നുവെന്നും വിമർശനം ഉയർന്നു. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പരാജയത്തിന് ശേഷം കുറച്ചുകാലമായി പാർട്ടി വേദികളിൽ നിന്നും ബഹുജന സംഘടനകളുടെ പരിപാടികളിൽ നിന്നും അവർ വിട്ടുനിൽക്കുകയായിരുന്നു എന്നതും ചർച്ചയായി.
വീണാ ജോർജിൻ്റെ പരാജത്തിന് കാരണം മുന്നണിയിലെ വലിയ വീഴ്ച്ചയാണ്. ജില്ലയില് അഞ്ച് മണ്ഡലങ്ങളിലും കനത്ത വോട്ട് ചോർച്ചയാണ് ഉണ്ടായത്. മുൻപ് ഇടതുപക്ഷത്തിന് വലിയ വേരോട്ടം ഉണ്ടായിരുന്ന മണ്ഡലങ്ങളില് പോലും കനത്ത പരാജയമാണ് പാർട്ടി നേരിട്ടത്. അഞ്ചു മണ്ഡലങ്ങളില് വെറും ഒരു മണ്ഡലത്തില് മാത്രമാണ് വിജയിക്കാൻ സാധിച്ചത്. ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമം കൊണ്ട് നേർവിപരീത ഫലമാണ് ഉണ്ടായത്.
സർക്കാരിന് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് സംഗമം ഉണ്ടാക്കിയത്. ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസിൽ മുൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റായിരുന്ന എ പത്മകുമാറിനെതിരെ നടപടി വൈകിയത് പാർട്ടിയുടെ പ്രതിച്ഛായയെ ബാധിച്ചെന്നും വിമർശനം ഉയർന്നു. പദ്മകുമാറിനെതിരെ വളരെ മുൻപ് തന്നെ കടുത്ത നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു.
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വിഷയം സജീവമായി നിൽക്കുന്ന സമയത്തെല്ലാം പാർട്ടി പത്മകുമാറിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന വികാരമാണ് പൊതുസമൂഹത്തിലുണ്ടായത്. ഇത് പാർട്ടിയെക്കൂടി സംശയനിഴലിലാക്കി. പദ്മകുമാർ മൂന്നര മാസത്തോളം ജയിളിൽ കഴിയുന്ന സമയത്തും നടപടിയുണ്ടായില്ല. ഒടുവിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തോൽവിക്ക് ശേഷമാണ് നടപടിയെടുത്തത്. കൃത്യ സമയത്ത് മാറ്റി നിർത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പൽ ഇത്ര വലിയ ആഘാതം ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു. ഇത് പത്തനംതിട്ടയിൽ മാത്രമല്ല എല്ലായിടത്തും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രതിനിധികള് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
പൊളിറ്റ്ബ്യൂറോ അംഗം എ. വിജയരാഘവൻ,കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയംഗങ്ങളായ ഡോ. ടിഎം തോമസ് ഐസക്, പി സതീദേവി, സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയറ്റംഗങ്ങളായ പി രാജീവ്, പികെ ബിജു, എംവി ജയരാജൻ, സജി ചെറിയാൻ, വി. എൻ. വാസവൻ,സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം വീണാ ജോർജ്,ജില്ലാ സെക്രട്ടറി
രാജു ഏബ്രഹാം ഉൾപ്പെടെ നേതാക്കൾ പങ്കെടുത്തു.
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