ETV Bharat / state

തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കെ കൂറ് മാറ്റം തുടരുന്നു; സിപിഎം പഞ്ചായത്ത്‌ അംഗം കോൺഗ്രസിൽ, ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിയും കുടുംബവും ബിജെപിയിൽ

നിരന്തരമായ അവഗണനയും അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലായ്‌മയും കാരണമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തതെന്നാണ് വിശദീകരണം.

local body election Kerala CPM local body election local body election 2025 Pathanathitta local body election
local body election 2025 (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 13, 2025 at 3:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

പത്തനംതിട്ട: തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെ ജില്ലയിൽ മുന്നണികളിൽ നിന്നുള്ള കൂടു മാറ്റം തുടരുന്നു. പത്തനംതിട്ട ഏനാദിമംഗലത്ത് സിപിഎം പഞ്ചായത്ത്‌ അംഗം ഉൾപ്പെടെ പ്രവർത്തകർ പാർട്ടി വിട്ട് കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്നു.

ഏനാദിമംഗലം പഞ്ചായത്തിലെ നാലാം വാർഡ് അംഗം ലക്ഷ്‌മി ജി നായർ, മുൻ ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്‌സൺ ദീപ സത്യൻ എന്നിവരാണ് കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്നത്. ഇവരെ ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് പ്രൊഫ. സതീഷ് കൊച്ചു പറമ്പിൽ പാർട്ടി അംഗത്വം നൽകി സ്വീകരിച്ചു. സിപിഎം മുൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയും സിപിഎം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗവുമായ കെപി ഉദയഭാനുവിൻ്റെ നാടാണ് ഏനാദിമം​ഗലം.

തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെ പത്തനംതിട്ടയിൽ കൂറ് മാറ്റം (ETV Bharat)

ഉദയഭാനുവിൻ്റെ സ്വന്തം വാർഡിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് പാർട്ടി വിട്ട് കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. സിപിഎമ്മിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായ നിരന്തരമായ അവഗണനയും അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലായ്‌മയും കാരണമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തതെന്നാണ് നേതാക്കളുടെ വിശദീകരണം.

പാർട്ടി പ്രാദേശിക നേതൃത്വം ഒരു വിഭാഗത്തിലേക്ക് ഒതുങ്ങി. സിപിഎമ്മിൻ്റെ പ്രാദേശിക നേതൃത്വത്തിൻ്റെ സമീപനം ജനങ്ങളെ സഹായിക്കുക എന്നതിലുപരി സാമ്പത്തിക നേട്ടം വച്ചുള്ള പ്രവർത്തനമാണ്. ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് പാർട്ടി വിട്ടതെന്നും കൂറ് മാറിയ നേതാക്കള്‍ പറഞ്ഞു.

LOCAL BODY ELECTION KERALA CPM LOCAL BODY ELECTION LOCAL BODY ELECTION 2025 PATHANATHITTA LOCAL BODY ELECTION
തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെ പത്തനംതിട്ടയിൽ കൂറ് മാറ്റം (ETV Bharat)

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

പന്തളം കുരമ്പാലയിൽ സിപിഎം ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിയും കുടുംബവും ബിജെപിയില്‍ ചേര്‍ന്നു. ഇടയാടി ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി കെ ഹരിയും കുടുംബവുമാണ് ബിജെപിയില്‍ ചേര്‍ന്നത്. ഹരിയുടെ ഭാര്യ രശ്‌മി ജി കൃഷ്‌ണൻ കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ സിപിഎം സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി മത്സരിച്ചിരുന്നു.

സിപിഎം കുരമ്പാല ഇടയാടി ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി, ലോക്കല്‍ കമ്മിറ്റിയംഗം, കുരമ്പാല സര്‍വിസ് സഹകരണസംഘം ബോര്‍ഡംഗം എന്നീ നിലകളിലും പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നയാളാണ് കെ ഹരി. സിപിഎമ്മിൻ്റെ നയങ്ങളില്‍ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് പാര്‍ട്ടി വിട്ട് ബിജെപിയില്‍ ചേര്‍ന്നതെന്ന് കെ ഹരി പറഞ്ഞു. ബിജെപി ദേശീയ സമതി അംഗം പികെ കൃഷ്‌ണ ദാസ് ഇവരെ ബിജെപിയിലേക്ക് സ്വീകരിച്ചു.

LOCAL BODY ELECTION KERALA CPM LOCAL BODY ELECTION LOCAL BODY ELECTION 2025 PATHANATHITTA LOCAL BODY ELECTION
തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെ പത്തനംതിട്ടയിൽ കൂറ് മാറ്റം (ETV Bharat)
LOCAL BODY ELECTION KERALA CPM LOCAL BODY ELECTION LOCAL BODY ELECTION 2025 PATHANATHITTA LOCAL BODY ELECTION
തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെ പത്തനംതിട്ടയിൽ കൂറ് മാറ്റം (ETV Bharat)

റാന്നിയിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് (എം) നേതാവ് ബിജെപിയിൽ ചേർന്നു. കേരള കോൺഗ്രസ് (എം) വനിതാ മണ്ഡലം പ്രസിഡൻ്റ് ഡെയ്‌സി ബിജുവാണ് ബിജെപിയിൽ ചേർന്നത്. ബിജെപി റാന്നി മണ്ഡലം പ്രസിഡൻ്റ് അനീഷ് പി നായർ ഡെയ്‌സി ബിജുവിനെ ബിജെപിയിലേക്ക് സ്വീകരിച്ചു.​ ദേശീയ കാഴ്‌ചപ്പാടുകളിലും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ആകൃഷ്‌ടയായാണ് ബിജെപിയുടെ ഭാഗമായതെന്ന് ഇവർ പറഞ്ഞു. 2010-2015ൽ വള്ളിക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റും കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായിരുന്ന മായാ കൃഷ്‌ണകുമാർ ബിജെപിയിൽ ചേർന്നു. ബിജെപി ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് വിഎ സൂരജാണ് മായ കൃഷ്‌ണകുമാറിനെ പാർട്ടിയിലേക്ക് സ്വീകരിച്ചത്.

Also Read: തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം കൊഴുപ്പിച്ച് പാരഡി ഗാനങ്ങള്‍; ഹിറ്റായി മലപ്പുറം മൊഞ്ചത്തികളുടെ ലാൽ മീഡിയ

TAGGED:

LOCAL BODY ELECTION KERALA
CPM LOCAL BODY ELECTION
LOCAL BODY ELECTION 2025
PATHANATHITTA LOCAL BODY ELECTION
KERALA LOCAL BODY ELECTION 2025

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാഷ്ട്രീയാടിസ്ഥാനത്തില്‍ പഞ്ചായത്തംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കേരളം; പഞ്ചായത്ത് രാജ് വന്ന വഴി

ശൊ പിറന്നാള്‍ ഒന്ന് വന്നെങ്കില്‍, കേക്ക് മുറിക്കാനല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കാന്‍; 2020ലെ വേറിട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രങ്ങള്‍....

ആലപ്പുഴയുടെ വിപ്ലവ മണ്ണില്‍ അരങ്ങേറിയ പൊളിറ്റിക്കല്‍ ത്രില്ലര്‍ ; വിശ്വാസത്തിലും അവിശ്വാസത്തിലും ഭരണം വഴിമുട്ടിയ പഞ്ചായത്തുകള്‍

കോര്‍പ്പറേഷനിലെ മര്യാദ ലംഘനം , പോരുവഴിപ്പോരിലെ ത്രില്ലും ; ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ നില മെച്ചപ്പെടുത്തി യുഡിഎഫ്, കൊല്ലം 2020ല്‍ ഇങ്ങനെ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.