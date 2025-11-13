തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കെ കൂറ് മാറ്റം തുടരുന്നു; സിപിഎം പഞ്ചായത്ത് അംഗം കോൺഗ്രസിൽ, ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിയും കുടുംബവും ബിജെപിയിൽ
നിരന്തരമായ അവഗണനയും അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലായ്മയും കാരണമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തതെന്നാണ് വിശദീകരണം.
Published : November 13, 2025 at 3:55 PM IST
പത്തനംതിട്ട: തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെ ജില്ലയിൽ മുന്നണികളിൽ നിന്നുള്ള കൂടു മാറ്റം തുടരുന്നു. പത്തനംതിട്ട ഏനാദിമംഗലത്ത് സിപിഎം പഞ്ചായത്ത് അംഗം ഉൾപ്പെടെ പ്രവർത്തകർ പാർട്ടി വിട്ട് കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്നു.
ഏനാദിമംഗലം പഞ്ചായത്തിലെ നാലാം വാർഡ് അംഗം ലക്ഷ്മി ജി നായർ, മുൻ ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ദീപ സത്യൻ എന്നിവരാണ് കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്നത്. ഇവരെ ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് പ്രൊഫ. സതീഷ് കൊച്ചു പറമ്പിൽ പാർട്ടി അംഗത്വം നൽകി സ്വീകരിച്ചു. സിപിഎം മുൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയും സിപിഎം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗവുമായ കെപി ഉദയഭാനുവിൻ്റെ നാടാണ് ഏനാദിമംഗലം.
ഉദയഭാനുവിൻ്റെ സ്വന്തം വാർഡിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് പാർട്ടി വിട്ട് കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. സിപിഎമ്മിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായ നിരന്തരമായ അവഗണനയും അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലായ്മയും കാരണമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തതെന്നാണ് നേതാക്കളുടെ വിശദീകരണം.
പാർട്ടി പ്രാദേശിക നേതൃത്വം ഒരു വിഭാഗത്തിലേക്ക് ഒതുങ്ങി. സിപിഎമ്മിൻ്റെ പ്രാദേശിക നേതൃത്വത്തിൻ്റെ സമീപനം ജനങ്ങളെ സഹായിക്കുക എന്നതിലുപരി സാമ്പത്തിക നേട്ടം വച്ചുള്ള പ്രവർത്തനമാണ്. ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് പാർട്ടി വിട്ടതെന്നും കൂറ് മാറിയ നേതാക്കള് പറഞ്ഞു.
പന്തളം കുരമ്പാലയിൽ സിപിഎം ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിയും കുടുംബവും ബിജെപിയില് ചേര്ന്നു. ഇടയാടി ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി കെ ഹരിയും കുടുംബവുമാണ് ബിജെപിയില് ചേര്ന്നത്. ഹരിയുടെ ഭാര്യ രശ്മി ജി കൃഷ്ണൻ കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് സിപിഎം സ്ഥാനാര്ഥിയായി മത്സരിച്ചിരുന്നു.
സിപിഎം കുരമ്പാല ഇടയാടി ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി, ലോക്കല് കമ്മിറ്റിയംഗം, കുരമ്പാല സര്വിസ് സഹകരണസംഘം ബോര്ഡംഗം എന്നീ നിലകളിലും പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നയാളാണ് കെ ഹരി. സിപിഎമ്മിൻ്റെ നയങ്ങളില് പ്രതിഷേധിച്ചാണ് പാര്ട്ടി വിട്ട് ബിജെപിയില് ചേര്ന്നതെന്ന് കെ ഹരി പറഞ്ഞു. ബിജെപി ദേശീയ സമതി അംഗം പികെ കൃഷ്ണ ദാസ് ഇവരെ ബിജെപിയിലേക്ക് സ്വീകരിച്ചു.
റാന്നിയിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് (എം) നേതാവ് ബിജെപിയിൽ ചേർന്നു. കേരള കോൺഗ്രസ് (എം) വനിതാ മണ്ഡലം പ്രസിഡൻ്റ് ഡെയ്സി ബിജുവാണ് ബിജെപിയിൽ ചേർന്നത്. ബിജെപി റാന്നി മണ്ഡലം പ്രസിഡൻ്റ് അനീഷ് പി നായർ ഡെയ്സി ബിജുവിനെ ബിജെപിയിലേക്ക് സ്വീകരിച്ചു. ദേശീയ കാഴ്ചപ്പാടുകളിലും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ആകൃഷ്ടയായാണ് ബിജെപിയുടെ ഭാഗമായതെന്ന് ഇവർ പറഞ്ഞു. 2010-2015ൽ വള്ളിക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റും കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായിരുന്ന മായാ കൃഷ്ണകുമാർ ബിജെപിയിൽ ചേർന്നു. ബിജെപി ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് വിഎ സൂരജാണ് മായ കൃഷ്ണകുമാറിനെ പാർട്ടിയിലേക്ക് സ്വീകരിച്ചത്.
