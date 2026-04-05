എൻഎംആർ റസാഖ് പിടിക്കുന്ന വോട്ടുകൾ ബിജെപിയെ ജയിപ്പിക്കുമെന്ന് കുപ്രചരണം; ഷാഫിക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് സിപിഎം
എൻഎംആർ റസാഖിന് വൻ ജനപിന്തുണ ലഭിക്കുന്നത് ഷാഫിയെ ബേജാറാക്കി, രമേഷ് പിഷാരടി തോൽക്കണമെന്നും ആഗ്രഹം, സീറ്റ് നിലനിർത്താൻ യുഡിഎഫ് പാഴ്ശ്രമം നടത്തുന്നുവെന്നും ആരോപണമുയര്ത്തി ഇ.എൻ. സുരേഷ് ബാബു.
Published : April 5, 2026 at 5:47 PM IST
Updated : April 5, 2026 at 6:54 PM IST
പാലക്കാട്: ഷാഫി പറമ്പിലിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി സിപിഎം പാലക്കാട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഇ.എൻ. സുരേഷ് ബാബു. ഷാഫി പറമ്പിലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ കുപ്രചരണം നടത്തുന്നുവെന്ന് പ്രതികരണം. എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി എൻഎംആർ റസാഖ് പിടിക്കുന്ന വോട്ടുകൾ ബിജെപിയെ ജയിപ്പിക്കുമെന്ന് ഷാഫി പറമ്പിൽ ജനങ്ങളില് തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ടാക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ബിജെപി ജയിച്ചാലും റസാഖ് ജയിക്കരുതെന്നാണ് യുഡിഎഫ് ലക്ഷ്യം. സീറ്റ് നിലനിർത്താൻ യുഡിഎഫ് പാഴ്ശ്രമം നടത്തുന്നുവെന്നും ഇ എൻ സുരേഷ് ബാബു പറഞ്ഞു. പാലക്കാട് എൻഎംആർ റസാഖിന് വൻ ജനപിന്തുണയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ബേജാറിലും വിഭ്രാന്തിയിലുമാണ് പാലക്കാട്ടെ യുഡിഎഫ് എന്നും സുരേഷ് ബാബു പറഞ്ഞു.
ഷാഫി പറമ്പിൽ മത്സരിക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രചരണമില്ല. എൻഎംആർ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിയതിൻ്റെ ബേജാറാണ് യുഡിഎഫിന്. ഷാഫിയുടെ കുതന്ത്രമാണിത്. ബിജെപി തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ്. അത് കോൺഗ്രസും ഷാഫിയും മറച്ചുപിടിച്ചു. രമേഷ് പിഷാരടി തോൽക്കണമെന്ന ആഗ്രഹത്തിലാണ് ഷാഫി പറമ്പിൽ. എന്നാൽ റസാഖ് ജയിക്കാനും പാടില്ലെന്നാണ് ഷാഫിയുടെ നിലപാട് എന്നും സുരേഷ് ബാബു പറഞ്ഞു.
പാലക്കാട് യുഡിഎഫ്-ബിജെപി ഡീൽ ആണെന്നും സുരേഷ് ബാബു ആരോപിച്ചു. കോങ്ങാടും മലമ്പുഴയിലും ഒറ്റപ്പാലത്തും യുഡിഎഫ്-ബിജെപി ഡീൽ ആണെന്നും സിപിഐഎം പറഞ്ഞു. ഒറ്റപ്പാലത്ത് മുൻ ബിജെപി സ്ഥാനാർഥിക്ക് പി കെ ശശി 50 ലക്ഷം നൽകി. എറണാകുളത്തെ ഏജൻസി വഴിയാണ് ഡീൽ നടന്നത്. ഈ ഡീൽ ഒറ്റപ്പാലത്തെ നിലവിലെ ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പി കെ ശശി നാമനിർദേശ പത്രികയിൽ കൃത്രിമം കാണിച്ചു. തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ വെല്ലുവിളിക്ക് പകരം മാനനഷ്ടത്തിന് പി കെ ശശി ശ്രമിക്കണം.
അത് ചെയ്യാൻ പി കെ ശശിക്ക് ഭയമാണെന്നും പി കെ ശശി ഭീരുവാണെന്നും ഇ എൻ സുരേഷ് ബാബു പറഞ്ഞു.
ജി സുധാകരന് സ്ഥാന മോഹം മാത്രമെന്ന് തോമസ് ഐസക്ക്
പ്രകടന പത്രികയില് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കാന് യുഡിഎഫിന് എവിടെ നിന്നാണ് പണം ലഭിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് സിപിഎം കേന്ദ്ര കമ്മറ്റി തോമസ് ഐസക്ക്. ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എവിടെനിന്നാണ് പണമെന്നും വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് ആവശ്യം. കിഫ്ബി എന്ന വാക്കുപോലും അവർ പറയുന്നില്ലെന്നും കിഫ്ബിയെ സംരക്ഷിക്കുമെന്നും തോമസ് ഐസക് പറഞ്ഞു. ജി സുധാകരൻ്റെ ആരോപണങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹം എടുത്തിരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ നിലപാടിനെ സാധൂകരിക്കാനുള്ള പ്രഹസനമാണെന്ന് ഐസക്ക് വ്യക്തമാക്കി. ജി സുധാകരന് സ്ഥാന മോഹമാണെന്നും അദ്ദേഹത്തോട് സഹതാപം മാത്രമേ തനിക്കുള്ളുവെന്നും ഐസക് പറഞ്ഞു.
