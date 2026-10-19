'സംഘപരിവാറിന് പിൻവാതിലിലൂടെ കടന്നുവരാൻ അവസരമൊരുക്കും'; സെന്സസ് ഭേദഗതിയെ വിമര്ശിച്ച് സിപിഎം
കേന്ദ്ര ഭേദഗതി ആർ.എസ്.എസിനെ തിരുകിക്കയറ്റാനെന്ന് സി.പി.എം. വിവരശേഖരണം അട്ടിമറിക്കാൻ നീക്കമെന്നും പ്രതികരണം.
By PTI
Published : October 19, 2026 at 7:59 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: കേന്ദ്ര സർക്കാർ 1990-ലെ സെൻസസ് ചട്ടങ്ങളിൽ വരുത്തിയ പുതിയ ഭേദഗതി രാജ്യത്തെ ജനസംഖ്യാ കണക്കെടുപ്പിനെ അട്ടിമറിക്കാനും സംഘപരിവാറിന് പിൻവാതിലിലൂടെ കടന്നുകൂടാനും അവസരമൊരുക്കുമെന്ന് സി.പി.ഐ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം.എ. ബേബി. രാജ്യത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വിവരശേഖരണ സംവിധാനത്തെ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കായി ദുരുപയോഗം ചെയ്യാനുള്ള നീക്കമാണിതെന്നും പാർട്ടി കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി
രാജ്യത്ത് ജനസംഖ്യാ കണക്കെടുപ്പ് നടപടികള്ക്കായി എയ്ഡഡ്, അണ് എയ്ഡഡ് സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും അധ്യാപകരെയും ജീവനക്കാരെയും നിയമിക്കാമെന്ന് വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് പ്രതികരണം. സെൻസസ് രീതികളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ സർക്കാർ സർവകക്ഷി യോഗം വിളിക്കണമെന്ന് സമൂഹമാധ്യമമായ എകസ്സിലൂടെ അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
"പുതിയ ഭേദഗതികൾ പ്രകാരം, സ്വകാര്യ സ്കൂൾ അധ്യാപകർക്കും, വിവിധ 'സ്ഥാപനങ്ങൾ, സൊസൈറ്റികൾ, ട്രസ്റ്റുകൾ' എന്നിവയിലെ അംഗങ്ങൾക്കും, അതത് സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളോ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലെ ഭരണകൂടങ്ങളോ 'അനുയോജ്യർ' എന്ന് കരുതുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും സെൻസസ് വിവരശേഖരണ ചുമതല വഹിക്കാം. ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങളിലേക്ക് കടന്നുചെല്ലാൻ സംഘപരിവാറിന് പിൻവാതിലിലൂടെ പ്രവേശനം നൽകാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണിത്" എം.എ. ബേബി പറഞ്ഞു.
1990-ലെ സെൻസസ് ചട്ടങ്ങളിൽ കേന്ദ്രസർക്കാർ ഒക്ടോബർ 16-ന് ഭേദഗതി വരുത്തിയത്. സ്വകാര്യ സ്കൂള് അധ്യാപകരെ സെന്സസ് പ്രവര്ത്തികള്ക്ക് നിയോഗിക്കുന്നതിനെതിരെ വിവിധ ഹൈക്കോടതികള് സ്റ്റേ ഉത്തരവുകള് പുറപ്പെടുവിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കേന്ദ്രസര്ക്കാരിൻ്റെ നീക്കം.
രജിസ്ട്രാർ ജനറലിനും സെൻസസ് കമ്മീഷണർക്കും നിവേദനം
2027-ലെ സെൻസസ് നടപടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രജിസ്ട്രാർ ജനറലിനും സെൻസസ് കമ്മീഷണർക്കും എം.എ. ബേബി നിവേദനം സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചോദ്യാവലിയിൽ ആധാർ, വോട്ടർ ഐഡി, പാസ്പോർട്ട്, മൊബൈൽ നമ്പർ, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങൾ, മാതാപിതാക്കളുടെ മതം, ജനനസ്ഥലം തുടങ്ങിയ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കരുതെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് നിവേദനം സമര്പ്പിച്ചത്. സെൻസസ് വിവരങ്ങൾ മറ്റ് ഡാറ്റാബേസുകളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് തടയാൻ കർശനമായ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നും നിവേദനത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
"സെൻസസ് ലക്ഷ്യവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ സംഘപരിവാർ ഏജൻ്റുമാരെ നിയോഗിക്കുന്നത്. പൗരത്വം നിർണയിക്കുന്നതിനും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയിൽ നിന്ന് ആളുകളെ ഒഴിവാക്കുന്നതിനുമുള്ള ഒരു ആയുധമായി സെൻസസിനെ മാറ്റും" എന്ന് പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു.
രാജ്യവ്യാപകമായി പ്രതിഷേധം നടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലും സർക്കാർ ഈ നീക്കവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്, പൊതുവികാരത്തോടും ഭരണഘടനാപരമായ മാനദണ്ഡങ്ങളോടുമുള്ള അവരുടെ കടുത്ത അവഗണനയാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. "ഇത് അനുവദിച്ചുകൂടാ. വിജ്ഞാപനം ചെയ്ത ഭേദഗതികൾ പിൻവലിക്കണം. സെൻസസ് രീതികളെക്കുറിച്ച് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുമായും അടിയന്തരമായി ചർച്ച നടത്തണം. മോദി-അമിത് ഷാ-മോഹൻ ഭാഗവത് കൂട്ടുകെട്ടിൻ്റെ കൈകളിൽ സെൻസസ് എന്നത് മറ്റൊരു എൻ.പി.ആർ ആയി മാറാൻ അനുവദിക്കരുത്" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
രജിസ്ട്രാര് ജനറല് ഓഫ് ഇന്ത്യ(ആര്ജിഐ) മൃത്യഞ്ജയ് കുമാര് നാരായണ് ആണ് വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടിവിച്ചത്. വിജ്ഞാപനപ്രകാരം സംസ്ഥാനങ്ങള്ക്കും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങള്ക്കും എന്യുമറേറ്റര്മാരായി അധ്യാപകരെയും ക്ലാര്ക്കുമാരെയും മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും നിയമിക്കാന് പൂര്ണ അധികാരമുണ്ടാകും. കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സര്ക്കാരുകള്, തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങള്, പൊതുമേഖല സ്ഥാപനങ്ങള്, ബാങ്കുകള്, കമ്പനികള് എന്നിയിലെ ക്ലാര്ക്കുമാരെയും പുതിയ ഭേദഗതി പ്രകാരം സെന്സസ് ഓഫീസര്മാരായി നിയമിക്കാം. കോവിഡ് വ്യാപനത്തെ തുടര്ന്ന് 2021ല് നടപ്പാക്കേണ്ടിയിരുന്ന കണക്കെടുപ്പാണ് ഇപ്പോള് വൈകി നടക്കുന്നത്.
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