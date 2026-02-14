'ശ്രീകൃഷ്ണൻ സ്യമന്തകം മോഷ്ടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കുമോ?'; അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾക്ക് പുരാണകഥയിലൂടെ മധുസൂദനൻ്റെ മറുപടി
ധനരാജിൻ്റെ കുടുംബത്തിന് നൽകിയ സഹായങ്ങൾ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞ് അവരെ അപമാനിക്കാൻ പാർട്ടി തയാറാകില്ലെന്ന് മധുസൂദനൻ പറഞ്ഞു. ധനരാജിന്റെ അമ്മയും ഭാര്യയും മക്കളും പാർട്ടിയുടെ സ്വന്തമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
Published : February 14, 2026 at 10:06 PM IST
കണ്ണൂർ: സിപിഎമ്മിലെ വിഭാഗീയത പയ്യന്നൂരിൽ ശക്തമായി തുടരുന്നതിനിടെ അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾക്ക് പുരാണകഥയിലൂടെ വൈകാരിക മറുപടി നൽകി ടി ഐ മധുസൂദനൻ എംഎൽഎ. വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ്റെ തട്ടകമായ വെള്ളൂരിൽ നടന്ന സ്വീകരണത്തിനിടെ രക്തസാക്ഷി ഫണ്ട് വിവാദത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ സ്യമന്തക രത്നം മോഷ്ടിച്ചെന്ന കഥയാണ് എംഎൽഎ ഉദാഹരിച്ചത്.
ടി ഐ മധുസൂദനൻ നയിക്കുന്ന വികസന മുന്നേറ്റ യാത്ര വ്യാഴാഴ്ചയാണ് ആരംഭിച്ചത്. രക്തസാക്ഷി ഫണ്ടിലും പാർട്ടി ഓഫിസ് നിർമാണ ഫണ്ടിലും ഉൾപ്പെടെ അഴിമതിക്കണക്കുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി രംഗത്തെത്തിയ മുൻ ഏരിയ സെക്രട്ടറി വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ്റെ ശക്തികേന്ദ്രമായ വെള്ളൂരിലേക്ക് യാത്രയുടെ രണ്ടാം ദിവസമായ ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരത്തോടെയാണ് ജാഥ പ്രവേശിച്ചത്. വൈകുന്നേരം ആറു മണിയോടെ വെള്ളൂർ ബാങ്കിന് മുന്നിലായിരുന്നു സ്വീകരണം. തനിക്ക് നേരെ ഉയർന്നുവന്ന ഓരോ വിഷയങ്ങളിലും വൈകാരികമായി മറുപടി പറഞ്ഞ ടി ഐ മധുസൂദനൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിക്കും അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു കാര്യം തുറന്നു പറഞ്ഞു.
രക്തസാക്ഷി കുടുംബങ്ങൾ ആരുടേതാണെന്ന് എല്ലാവരും ആലോചിക്കണമെന്ന് മധുസൂദനൻ ഓർമിപ്പിച്ചു. 2016 ജൂലൈ 11ന് രാത്രിയാണ് കണ്ണൂർ പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളജിൽ നിന്ന് ധനരാജിൻ്റെ മൃതദേഹം ഏറ്റുവാങ്ങിയത്. ഒരാൾക്ക് പാർട്ടിക്കുവേണ്ടി അവസാനമായി നൽകാനുള്ളത് സ്വന്തം ജീവനാണ്. ആ കുടുംബം പാർട്ടിയുടെ കുടുംബമാണ്. ധനരാജിൻ്റെ അമ്മ നമ്മുടെ അമ്മയാണ്. സജിനി നമ്മുടെ പെങ്ങളാണ്. ആ കൊച്ചുമക്കൾ നമ്മുടെ ഓമന മകളാണ്. അവർക്ക് എത്ര പൈസ കൊടുത്തു, അവരുടെ വീടിന് എത്ര ചെലവാക്കി, അവർക്ക് വേണ്ടി പാർട്ടി എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് കുടുംബത്തെ ആക്ഷേപിക്കാൻ സിപിഎം തയാറാകുമെന്ന് ആരെങ്കിലും ധരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് മധുസൂദനൻ ചോദിച്ചു.
സിപിഎമ്മിനെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകളിൽ ജനങ്ങൾക്ക് വിഷമവും സങ്കടവുമുണ്ട്. ഇത് ആരുടെ പാർട്ടിയാണെന്ന് എല്ലാവരും ആലോചിക്കണം. ഇതൊരു ഒറ്റയാൻ്റെ പാർട്ടിയല്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരാളുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ തുള്ളിക്കളിക്കുന്ന പാർട്ടിയല്ല സിപിഎം എന്നും മികച്ച സംഘടനാ സംവിധാനമുള്ള അച്ചടക്കമുള്ള പാർട്ടിയാണെന്നും കുഞ്ഞികൃഷ്ണന് പരോക്ഷ മറുപടിയായി അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു. ജനങ്ങളെ സ്നേഹത്തോടെ ചേർത്തുപിടിക്കുന്ന പാർട്ടിയാണിതെന്ന് എല്ലാവരും ഓർക്കണം. രക്തസാക്ഷി ധനരാജിൻ്റെ ജന്മനാടായ കുന്നരുവിൽ ഈ ജാഥയ്ക്ക് ലഭിച്ചത് വികാരനിർഭരമായ സ്വീകരണമാണ്. സഖാവ് ധനരാജിൻ്റെ ഭാര്യ കരുത്തോടെ മുന്നോട്ടുപോകാൻ ആശീർവദിച്ചപ്പോൾ അത് അഭിമാനമായി.
ഈ വാർത്തകൾ പുറത്തുവന്നപ്പോൾ പലരും വൈകാരികമായി ബന്ധപ്പെട്ടു. വിഷമം തോന്നുന്നുണ്ടല്ലേ എന്ന ഒറ്റ ചോദ്യത്തിന് തനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഇത്ര മാത്രമാണ് പറയാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് മധുസൂദനൻ പുരാണകഥയിലേക്ക് കടന്നത്. സ്യമന്തക മണി ശ്രീകൃഷ്ണൻ കട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കുമോ എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. കമ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്ക് രക്തസാക്ഷികളുടെ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരു നയാ പൈസ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നത് ആലോചിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
എന്താണ് സ്യമന്തക രത്നത്തിൻ്റെ കഥ?
സത്രാജിത്ത് എന്ന യാദവൻ സൂര്യനെ തപസ് ചെയ്ത് സ്യമന്തകം എന്ന വിശിഷ്ട രത്നം നേടി. ഇത് നിത്യേന എട്ടെട്ടു ഭാരം കനകത്തെ പ്രദാനം ചെയ്യുമെന്നാണ് സങ്കൽപം. ഒരു ദിവസം ഈ മണിയുമായി സത്രാജിത്ത് നടന്നുപോകുന്നത് നാട്ടുകാർ കണ്ടു. സൂര്യദേവൻ മണ്ണിലിറങ്ങി നടക്കുന്നുവെന്ന അത്ഭുത വാർത്ത നാടെങ്ങും പരന്നു. സൂര്യൻ ഭഗവാനെ കാണാൻ വരുന്നതാണെന്നായിരുന്നു ചിലരുടെ ഭാഷ്യം. എന്നാൽ സത്രാജിത്തിന് സ്യമന്തക രത്നം ലഭിച്ചത് ഭഗവാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നു. അത് കൈയിൽ വയ്ക്കാതെ ശൂരസേന രാജാവിന് കൊടുക്കാനും ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ സത്രാജിത്ത് ഭഗവാനെ മാനിക്കാൻ തയാറായില്ല.
അതിനുശേഷം ഒരു ദിവസം സത്രാജിത്തിൻ്റെ സഹോദരൻ പ്രസേനൻ രത്നം അലങ്കാരമായി കഴുത്തിലിട്ട് നായാട്ടിന് പോയി. നാളുകളും ആഴ്ചകളും കഴിഞ്ഞിട്ടും പ്രസേനൻ തിരിച്ചുവന്നില്ല. പ്രസേനനെ സ്യമന്തകം മോഹിച്ചു കൊന്നതാണെന്നും സ്യമന്തകം ആവശ്യപ്പെട്ടത് കൃഷ്ണനാണെന്നും സത്രാജിത്ത് കൂട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞു. ഈ അപഖ്യാതി ഭഗവാനും കേട്ടു. സത്യാവസ്ഥ അന്വേഷിച്ചറിയാനായി ഭഗവാൻ കാട്ടിലെത്തി. അവിടെ ഒരു മനുഷ്യശരീരവും അടുത്തായി സിംഹത്തിൻ്റെ കാലടികളും കണ്ടു. കാലടി പിന്തുടർന്നു ചെന്നത് ഒരു സിംഹത്തിൻ്റെ ജഡം കിടക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്കാണ്. തുടർന്ന് ഒരു അസാധാരണ കാൽപ്പാട് കണ്ടു. അതിനെ പിന്തുടർന്ന് ഒരു ഗുഹയിലെത്തി.
ഗുഹ കണ്ടപ്പോഴെ അത് ജാംബവാൻ്റെ ഗുഹയാണെന്ന് മനസിലായി. രാമൻ്റെ യുദ്ധസാമർഥ്യം കണ്ട് രാമനോട് പൊരുതാൻ ജാംബവാൻ മനസാ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. ഈ ജന്മം നിങ്ങളോടാരോടും പൊരുതാൻ എനിക്കാവില്ലെന്നും അടുത്ത ദ്വാപരയുഗത്തിലെ ജന്മത്തിൽ അവസരം തരാമെന്നും രാമൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. ജാംബവാൻ പടുവയസ്സനായാലും കാഴ്ചകുറഞ്ഞു എന്നല്ലാതെ ശരീരബലം കുറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഒറ്റയടിക്ക് സിംഹത്തിനെ കൊന്നാണ് മണിയും കൊണ്ടുപോന്നത്. അപരിചിതനായ ഒരാൾ ഗുഹയിൽ വന്നതുകണ്ട് കുട്ടികൾ ഭയന്നു കരഞ്ഞു. ജാംബവാൻ അതിക്രമിച്ചെത്തിയവനോട് കയർത്തു. രാമഭക്തനായ തൻ്റെ ഗുഹയിൽ പ്രവേശിച്ചവരാരും തിരിച്ചുപോയിട്ടില്ലെന്നും അവരുടെ ശവം എടുത്തു പുറത്തെറിയുകയാണ് പതിവെന്നും ജാംബവാൻ പറഞ്ഞു. നിനക്ക് ജീവനിൽ കൊതിയില്ലാഞ്ഞാണോ അകത്തു പ്രവേശിച്ചതെന്നും ചോദിച്ചു.
ജാംബവാൻ എത്ര അധിക്ഷേപിച്ചിട്ടും ഭഗവാൻ ഒന്നും മിണ്ടാത്തതു കണ്ടപ്പോൾ ജാംബവാൻ മുഷ്ടിചുരുട്ടി ഒരു ഇടി കൊടുത്തു. ശത്രു അതോടെ ചത്തുവീഴുകയാണ് പതിവ്. ഇപ്രാവശ്യം ആ വീഴ്ച കേൾക്കാത്തതിനാൽ വീണ്ടും ഒന്നു കൊടുത്തു. പിന്നീട് ശങ്കിച്ചു നിന്ന ജാംബവാനെ കൃഷ്ണനും ഒന്നിടിച്ചു. ജാംബവാൻ ക്രുദ്ധനായി. നാളിതുവരെ തന്നെ എതിർക്കാൻ ആരും ധൈര്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. പിന്നീട് ജാംബവാൻ്റെ പരാക്രമം ഒന്നൊന്നായി ചുരുളഴിഞ്ഞു. ഭഗവാനും താളത്തിനൊത്ത് ജാംബവാനെ ഉത്സാഹിപ്പിച്ചു. ജാംബവാന് തൻ്റെ മുമ്പിൽ തൻ്റെ പ്രഹരമേറ്റു നിൽക്കാൻ കഴിവുള്ള വ്യക്തി രാമൻ മാത്രമാണ്.
അടഞ്ഞ കണ്ണുകൾ നിവർത്തി ജാംബവാൻ സൂക്ഷിച്ചുനോക്കി. തൻ്റെ മുന്നിലുള്ളത് കൃഷ്ണനായ രാമൻ തന്നെയാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. കൃഷ്ണൻ്റെ കാൽക്കൽ വീണ് ജാംബവാൻ മാപ്പപേക്ഷിച്ചു. നീ തെറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും നിൻ്റെ ഗതകാല ആഗ്രഹം സാധിപ്പിക്കാൻ നിന്നുതന്നുവെന്നും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ ജാംബവാനെ തലോടി യുദ്ധ ക്ലേശം തീർത്തു. ഭഗവാൻ ഗുഹയിലെത്താനുണ്ടായ കാരണം സ്യമന്തകമാണെന്നറിഞ്ഞ ജാംബവാൻ രത്നത്തേയും തൻ്റെ മകളായ ജാംബവതിയേയും കൃഷ്ണന് സമ്മാനിച്ചു. സ്യമന്തകവുമായി കൃഷ്ണൻ സത്രാജിത്തിനെ കണ്ടു. നടന്ന സംഭവങ്ങൾ വിവരിച്ചു. സത്യമറിഞ്ഞ സത്രാജിത്തും ലജ്ജിതനായി. അനാവശ്യമായി ഭഗവാനെ സംശയിച്ചു. അതിന് പ്രായശ്ചിത്തമായി തൻ്റെ മകൾ സത്യഭാമയെ ശ്രീകൃഷ്ണന് വിവാഹം ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയായിരുന്നു.
