'വനംമന്ത്രിയുടെ പരിഹാസ പരാമർശം പിൻവലിച്ച് ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കണം'; കാട്ടാന ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട മാരിയുടെ കുടുംബത്തെ സന്ദർശിച്ച് സിപിഎം നേതാക്കൾ
വന്യജീവി ആക്രമണത്തിലെ നഷ്ടപരിഹാര തുകയായ 14 ലക്ഷം അടിയന്തരമായി പുനരധിവാസത്തിനായി നൽകണമെന്നും നേതാക്കള് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഭരണം മാറിയതും മുഖ്യമന്ത്രി മാറിയതും ആന അറിഞ്ഞില്ലേ എന്നായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ പരിഹാസ പരാമർശം.
Published : June 11, 2026 at 7:52 PM IST
ഇടുക്കി: ചിന്നക്കനാലിൽ കാട്ടാന ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട യുവതിയുടെ കുടുംബത്തെ സന്ദർശിച്ച് സിപിഎം നേതാക്കൾ. എംഎം മണി ഉള്പ്പെടെ നേതാക്കളാണ് മരിച്ച മാരിയുടെ ചിന്നക്കനാലിലെ വീട്ടിലെത്തിയത്. മാരിയുടെ മരണത്തോടെ അനാഥരായ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പുനരധിവാസവും ധനസഹായവും സർക്കാർ അടിയന്തരമായി ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് സിപിഎം ഇടുക്കി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സിവി വർഗീസ്, എംഎം മണി എന്നിവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
വന്യജീവി ആക്രമണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വനംവകുപ്പ് മന്ത്രി നടത്തിയ പ്രസ്താവനക്കെതിരെ കടുത്ത ഭാഷയിലാണ് നേതാക്കൾ പ്രതികരിച്ചത്. ദുരന്തബാധിതരെ പരിഹസിച്ച വനം വകുപ്പ് മന്ത്രി പൊതുസമൂഹത്തോട് മാപ്പ് പറയണമെന്നും നേതാക്കള് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
സംസ്ഥാന സർക്കാർ യോഗത്തിൽ നൽകിയ ഉറപ്പുകൾ അടിയന്തരമായി പാലിക്കാൻ തയാറാകണമെന്ന് നേതാക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. വന്യജീവി ആക്രമണത്തിലെ നഷ്ടപരിഹാര തുകയായ 14 ലക്ഷം രൂപ അടിയന്തരമായി കുട്ടികളുടെ പുനരധിവാസത്തിനായി അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നൽകണം.
രണ്ട് കുട്ടികളുടെയും ഭാവി മുൻനിർത്തി ഏഴ് ലക്ഷം രൂപ വീതം ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റായി നിക്ഷേപിക്കാനും സർക്കാർ തയാറാകണം. നിലവിൽ തമിഴ് മീഡിയത്തിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം തടസപ്പെടാത്ത രീതിയിൽ അനുയോജ്യമായ ഹോസ്റ്റൽ സൗകര്യം ഒരുക്കി പുനരധിവാസം ഉറപ്പാക്കണം. കൂടാതെ, ഭൂരഹിതരായ തൊഴിലാളികൾക്ക് റവന്യൂ ഭൂമി പതിച്ചുനൽകി സുരക്ഷിതമായ പാർപ്പിടം ഒരുക്കണമെന്നും മതികെട്ടാൻ ചോല മേഖലയിൽ ആനകൾ ഇറങ്ങാതിരിക്കാൻ ഫെൻസിങ് സംവിധാനം സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കണമെന്നും നേതാക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
വനംവകുപ്പ് മന്ത്രിക്കെതിരെ വിമർശനം
വനംവകുപ്പ് മന്ത്രി ഷിബു ബേബി ജോണിൻ്റെ നിലപാടിനെതിരെ കടുത്ത പ്രതിഷേധമാണ് സിപിഎം ഉയർത്തിയത്. ''സംഭവം നടന്ന ദിവസം മൂന്നാർ രാജപാത സന്ദർശിച്ച മന്ത്രി തൊട്ടടുത്തുള്ള ചിന്നക്കനാലിൽ എത്താനോ പരിക്കേറ്റ മാരിയുടെ കുഞ്ഞിനെ കാണാനോ തയാറാകാത്തത് അങ്ങേയറ്റം പ്രതിഷേധാർഹമാണെന്ന് സിവി വർഗീസ് കുറ്റപ്പെടുത്തി.
ഭരണം മാറിയതും മുഖ്യമന്ത്രി മാറിയതും ആന അറിഞ്ഞില്ലേ എന്ന് മന്ത്രി മാധ്യമങ്ങളോട് ചോദിച്ചത് മാരിയുടെ കുടുംബത്തെയും ദുരന്ത പശ്ചാത്തലത്തെയും പരിഹസിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഒരു മന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും വരാൻ പാടില്ലാത്ത പ്രസ്താവനയാണിത്. മന്ത്രി ഈ പരിഹാസ പരാമർശം പിൻവലിച്ച് പൊതുസമൂഹത്തോട് ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ തയാറാകണമെന്നും നേതാക്കള് ആവശ്യപ്പെട്ടു. സർക്കാർ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളെ ഞങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുകയാണെന്നും'' സിവി വർഗീസ് പറഞ്ഞു.
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ഇവിടെ ജനങ്ങൾക്ക് സമാധാനമായി ജീവിക്കാനുള്ള സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത്. റോഡ് നിർമാണവും വന്യമൃഗശല്യം നേരിടാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളും അടിയന്തരമായി ഒരുക്കണം. ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം ഉണ്ടാകും. സർക്കാർ തലത്തിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാ സഹായങ്ങളും ഉറപ്പുവരുത്തുമെന്നും എംഎം മണി പറഞ്ഞു. വന്യജീവി ആക്രമണങ്ങളിൽ ഇനിയൊരു ജീവൻ കൂടി പൊലിയാതിരിക്കാൻ ശാശ്വത പരിഹാരം വേണമെന്ന ആവശ്യത്തിനൊപ്പം വനംവകുപ്പിൻ്റെ അനാസ്ഥക്കെതിരെ ശക്തമായ രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടത്തിന് കൂടിയാണ് ചിന്നക്കനാലിൽ സിപിഎം തുടക്കമിടുന്നതെന്ന് നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു.
ചിന്നക്കനാലിൽ രണ്ട് ദിവസം മുൻപാണ് കാട്ടാന ആക്രമണത്തിൽ തോട്ടം തൊഴിലാളിയായ മാരി ദാരുണമായി കൊല്ലപ്പെട്ടത്. മാരിയുടെ വേർപാടോടെ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ മാത്രമടങ്ങുന്ന കുടുംബം പൂർണമായും അനാഥമാവുകയായിരുന്നു. ഇന്ന് രാവിലെയോടെ ചിന്നക്കനാലിൽ എത്തിയ സിപിഎം ഇടുക്കി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സിവി വർഗീസ്, മുൻ എംഎൽഎ എംഎം മണി എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം മാരി കൊല്ലപ്പെട്ട പ്രദേശവും അവരുടെ കുടുംബത്തെയും സന്ദർശിച്ച് പിന്തുണ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. പാർട്ടി ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗങ്ങളായ ഇഎസ് സുകുമാരൻ, ശൈല സുരേന്ദ്രൻ, മുൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് വിഎൻ മോഹനൻ, ആർ ഈശ്വരൻ തുടങ്ങിയ നേതാക്കളും ഇവർക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു.
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