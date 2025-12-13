Kerala Local Body Elections2025

ETV Bharat / state

'നന്ദികേട്, പെൻഷൻ വാങ്ങി ശാപ്പാടടിച്ച് നമ്മക്കിട്ട് വെച്ചു': വോട്ടർമാരെ അപമാനിച്ച് എംഎം മണി

വികസനങ്ങള്‍ക്കും ജനക്ഷേമ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കും വോട്ട് കിട്ടുമെങ്കില്‍ എല്‍ഡിഎഫ് വിജയിക്കേണ്ടതായിരുന്നെന്നും ജനങ്ങള്‍ നന്ദികേട് കാണിച്ചെന്നും എംഎം മണി.

LOCAL BODY ELECTION 2025 MLA MM MANI CV VARGHESE CPM RESPONSE ON ELECTION RESULT
M M MANI, C V VARGHESE (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 13, 2025 at 3:33 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ഇടുക്കി: വോട്ടർമാരെ അപമാനിച്ച് സിപിഎം നേതാവും എംഎല്‍എയുമായ എംഎം മണി. പെൻഷൻ വാങ്ങി ശാപ്പാട് അടിച്ച് നമ്മക്കിട്ട് വെച്ചു എന്നായിരുന്നു മണിയാശാന്‍റെ പ്രസ്‌താവന. പ്രസ്‌താവനയ്‌ക്ക് പിന്നാലെ വലിയ വിമർശനങ്ങളാണ് എംഎല്‍എ നേരിടുന്നത്.

ഇടക്കിടെ 'നാക്കുപിഴ'യ്‌ക്കുന്ന മണിയാശാന് ഇത്തവണയും പിഴച്ചു. ഒരൊന്നൊന്നര പിഴ. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഇടതുപക്ഷ മുന്നണിയ്‌ക്കുണ്ടായ തോല്‍വിയില്‍ മാധ്യമങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി നല്‍കുന്നതിനിടെയാണ് എംഎം മണി വോട്ടർമാരെ അപമാനിച്ചു കൊണ്ട് പ്രസ്‌താവന നടത്തിയത്. ശബരിമല സ്വർണപ്പാളി വിവാദമൊന്നും ഈ വോട്ടെടുപ്പില്‍ എല്‍ഡിഎഫിനെ ബാധിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

വികസനങ്ങള്‍ക്കും ജനക്ഷേമ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കും വോട്ട് കിട്ടുമെങ്കില്‍ എല്‍ഡിഎഫ് വിജയിക്കേണ്ടതായിരുന്നെന്നും ജനങ്ങള്‍ നന്ദികേട് കാണിച്ചെന്നും എംഎം മണി പറഞ്ഞു. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലുണ്ടായ തോൽവിയെക്കുറിച്ച് വിശദമായി പരിശോധിക്കുമെന്നും ആവശ്യമായ തിരുത്തലുകൾ വരുത്തുമെന്നും എം എം മണി എംഎൽഎ വ്യക്തമാക്കി.

പ്രതികരണവുമായി നേതാക്കൾ (ETV Bharat)

തോൽവി തോൽവി തന്നെയാണെന്നും പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു, കേരളത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്നത് തങ്ങളുടെ പാർട്ടി പരിശോധിക്കുമെന്നും എംഎൽഎ പറഞ്ഞു

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് വികസന പ്രവൽത്തനങ്ങൾക്കും ജനക്ഷേമ പരിപാടികൾക്കും വോട്ടു കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും എൽഡിഎഫ് പരാജയപ്പെടാൻ പാടുള്ളതല്ല. അതിനുമാത്രം വികസന പ്രവർത്തനം നമ്മുടെ ജില്ലയിലടക്കം ക്ഷേമ പ്രവർത്തനം, പെൻഷൻ ഇതെല്ലാം കൃത്യതയോടെ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നും എംഎം മണി പറഞ്ഞു.

"ഗവൺമെൻ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണോ എന്തെങ്കിലും പിശക്‌ സംഭവിച്ചിത്, അതോ കമ്മ്യൂണിസ്‌റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണോ തെറ്റു പറ്റിയത് എന്നെല്ലാം വിശദമായി തന്നെ പരിശോധിക്കും. തോറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞു മോങ്ങിയിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. തോറ്റാലും മുണ്ട് മടക്കി കുത്തി ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങും. ഇതുകൊണ്ടൊന്നും ഞങ്ങൾ പിറകിലോട്ട് പോകില്ല. തോൽവി പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നേരിട്ടിട്ടുണ്ട് വിജയിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. തോറ്റപ്പോൾ മുണ്ടും മടക്കി കുത്തി മുന്നോട്ട് പോയ പാരമ്പര്യമാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത്" -എം എം മണി പറഞ്ഞു.

Also Read: കേരളത്തില്‍ യുഡിഎഫ് തരംഗം, എല്‍ഡിഎഫിന് ഞെട്ടല്‍; പാലക്കാട്ടും പന്തളത്തും ബിജെപിക്ക് തിരിച്ചടി

TAGGED:

LOCAL BODY ELECTION 2025
MLA MM MANI
CV VARGHESE
CPM RESPONSE ON ELECTION RESULT
CPM LEADERS RESPONSE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.