പികെ ശശിക്ക് സിപിഎമ്മിൽ കിട്ടിയത് അമിതലാളന; വിമർശനവുമായി പാലക്കാട്ടെ സിപിഎം നേതാക്കൾ
സിപിഎം പുറത്താക്കിയ പാലക്കാട്ടെ മുൻ എംഎൽഎ പികെ ശശിക്കെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കും ഇക്കാര്യത്തിൽ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ചർച്ച ചെയ്ത ശേഷം തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഇഎൻ സുരഷ് ബാബു.
Published : March 6, 2026 at 5:02 PM IST
പാലക്കാട്: പികെ ശശിക്കെതിരെ ആക്രമണം കടുപ്പിച്ച് പാലക്കാട്ടെ സിപിഎം നേതാക്കൾ. പികെ ശശിക്ക് സിപിഎമ്മിൽ കിട്ടിയത് അമിതലാളനയെന്ന് സംസ്ഥാന സമിതിയംഗം എൻഎൻ കൃഷ്ണദാസ്. പികെ ശശിക്കെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഇഎൻ സുരഷ് ബാബുവും വിമർശിച്ചു.
ശശിക്ക് പാർട്ടി ഓഫിസ് അനാശാസ്യ കേന്ദ്രമായിരുന്നെന്ന് ഡിവൈഎഫ്ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെസി റിയാസുദീൻ വിമർശിച്ചപ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്ക് ഇനി പാർട്ടി ഓഫിസിൽ വരാമെന്നായിരുന്നു മണ്ണാർക്കാട് ഏരിയ സെക്രട്ടറി എൻകെ നാരായണൻകുട്ടിയുടെ വിമർശനം.
എന്നാൽ ഒപ്പം ചേരാത്തവർക്കെതിരെ അപവാദ പ്രചാരണമാണ് നടത്തുന്നതെന്ന് ജില്ല സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം വി ചെന്താമരാക്ഷൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി. ശശി വിഭാഗീയതയുടെ നേതാവായിരുന്നെന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ഏരിയ സെക്രട്ടറി കെ ജയദേവനും വിമർശനമുന്നയിച്ചു. ഫെയ്സ് ബുക്കിലൂടെയാണ് ജില്ലാ നേതാക്കളുടെ പ്രതികരണം.
ഇന്നലെ (മാർച്ച് 05) പാലക്കാട് ചേർന്ന വിമത കൺവെൻഷനിൽ പങ്കെടുത്തതിന് പിന്നാലെ സിപിഎം ശശിയെ പുറത്താക്കിയിരുന്നു. ഇതോടെ സിപിഎം പുറത്താക്കിയ പാലക്കാട്ടെ മുൻ എംഎൽഎ പികെ ശശിക്കെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയായിരുന്നു. ഇക്കാര്യത്തിൽ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ചർച്ച ചെയ്ത ശേഷം തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പിന്നാലെ ആരോപണങ്ങള്ക്ക് തെളിവ് പുറത്തുവിടാൻ പികെ ശശിയെ വെല്ലുവിളിച്ച് മറ്റ് അംഗങ്ങളും രംഗത്തെത്തി.
അതേസമയം ശശിയുടെ വ്യക്തിപരമായ ആക്രമണങ്ങളിൽ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സുരേഷ് ബാബു പ്രതികരിച്ചു. പാർട്ടി നടപടി നേരിട്ടയാൾക്ക് മറുപടി നൽകേണ്ടതില്ലെന്നാണ് പ്രതികരണം. ''എനിക്കെതിരെ ആരോപണം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആയതിനാലാണ്. ശശി തെറ്റുതിരുത്തി തിരിച്ചെത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. അമിത ലാളന കിട്ടിയതിനാലാകാം ശശി പാർട്ടിക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞത്'' - ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഇഎൻ സുരേഷ് ബാബു പ്രതികരിച്ചു.
അതേസമയം, പാലക്കാട്ടെ സിപിഎം വിമതരെ തള്ളി ഒറ്റപ്പാലത്തെ വിമതൻ എസ് ആർ പ്രകാശൻ രംഗത്തെത്തി. 2006ൽ പികെ ശശി എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് അറിയാം എന്നാണ് സ്വതന്ത്ര മുന്നണിയുടെ വാദം. ഒറ്റപ്പാലത്ത് ശശി മത്സരിക്കുമെന്ന സൂചനയ്ക്കിടെയായിരുന്നു പ്രതികരണം.
യഥാർഥ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുക്കാർ ഞങ്ങളാണ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ തമാശയായി തോന്നി. അത്തരം പരമാർശം നടത്തുന്നവരുടെ ഇടയിൽ നിൽക്കാൻ താത്പ്പര്യമില്ലെന്നും അവരുടെ കൂടെ പോകാനില്ലെന്നും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുക്കാരായി ജിവിക്കാനാണ് ഇഷ്ടമെന്നും പ്രകാശൻ പറഞ്ഞു.
