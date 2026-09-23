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മാസപ്പടി കേസ്: ഇഡി നീക്കങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന യുഡിഎഫിനെതിരെ സിപിഎം

ദേശീയതലത്തിൽ ബിജെപിക്കെതിരെ രൂപീകരിച്ച ഇന്ത്യ മുന്നണിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ഐക്യത്തെ തകർക്കുന്ന ഇത്തരം അവസരവാദ നിലപാടുകളിൽനിന്ന് കോൺഗ്രസ് പിന്മാറണമെന്ന് തോമസ് ഐസക്

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തോമസ് ഐസക് , കെ കെ ശൈലജ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 23, 2026 at 12:44 PM IST

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പാലക്കാട്: മാസപ്പടി കേസിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് മുന്നിൽ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്‌ടറേറ്റ് (ഇഡി) വച്ച നിർദേശങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ യുഡിഎഫിനെയും കേന്ദ്ര ഏജൻസികളെയും രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് സിപിഎം നേതാക്കൾ.

ഇഡി നീക്കങ്ങൾക്ക് യുഡിഎഫ് നൽകുന്ന പിന്തുണ രാഷ്ട്രീയമായി ഏറെ ഗൗരവമുള്ളതാണെന്നും ഇതിനു പിന്നിൽ ബിജെപി-യുഡിഎഫ് അവിശുദ്ധ ധാരണയുണ്ടെന്നും സിപിഎം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം തോമസ് ഐസക് ആരോപിച്ചു. മാസപ്പടി കേസിലെ ഇഡി അന്വേഷണത്തെ നിയമപരമായും രാഷ്ട്രീയമായും നേരിടാൻ തന്നെയാണ് സിപിഎം തീരുമാനമെന്ന് മുൻ ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ.കെ ശൈലജയും വ്യക്തമാക്കി.

മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചർ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു (ETV Bharat)

ഒറ്റപ്പാലത്ത് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു തോമസ് ഐസക്. മാസപ്പടി കേസിൽ ഇഡിയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നത് പൂർണമായും സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ വിവേചനാധികാരത്തിൽപ്പെട്ട കാര്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ രാഷ്ട്രീയ വേട്ടയാടലിന് യുഡിഎഫ് നൽകുന്ന പിന്തുണ ദേശീയതലത്തിൽ തന്നെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടും.

ദേശീയതലത്തിൽ ബിജെപിക്കെതിരെ രൂപീകരിച്ച ഇന്ത്യ മുന്നണിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ഐക്യത്തെ തകർക്കുന്ന ഇത്തരം അവസരവാദ നിലപാടുകളിൽനിന്ന് കോൺഗ്രസ് പിന്മാറണം. മാസപ്പടി കേസിൽ ഇഡി നടത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങൾക്ക് യുഡിഎഫ് നൽകുന്ന പിന്തുണ അതീവ ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണ്. കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ വേട്ടയാടലിന് തുണനിൽക്കുന്ന ഇത്തരം അവസരവാദപരമായ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകൾ ദേശീയതലത്തിൽ ഇന്ത്യ മുന്നണിയുടെ ഐക്യത്തെ തന്നെയാണ് തകർക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

സി പി എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം തോമസ് ഐസക് സംസാരിക്കുന്നു (ETV Bharat)

സംസ്ഥാനത്തെ സർവകലാശാലകളുടെ നിയന്ത്രണം ഗവർണർമാർക്ക് അടിയറവ് വയ്ക്കുന്ന നിലപാടാണ് യുഡിഎഫ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ കേന്ദ്ര ഇടപെടലായ പിഎം ശ്രീ പദ്ധതിയിലും യുഡിഎഫ് സമാനമായ സമീപനമാണ് സ്വീകരിച്ചത്. മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശൻ്റെ വിമാനയാത്ര, മുൻ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ വിദേശയാത്ര തുടങ്ങിയ വിവാദങ്ങളെ പരാമർശിച്ച തോമസ് ഐസക്, ഇത്തരം യാത്രകൾ ആരെ സഹായിക്കാനാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കണമെന്നും സവിശേഷമായ ചെലവുകളുടെ പശ്ചാത്തലം പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഇരട്ടത്താപ്പുമായി കോൺഗ്രസ്

ഇഡി അന്വേഷണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കോൺഗ്രസിന് വ്യക്തമായ ഇരട്ടത്താപ്പാണുള്ളതെന്ന് പാലക്കാട് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കവെ കെ.കെ ശൈലജ പറഞ്ഞു. കേന്ദ്രത്തിൽ തങ്ങൾക്കെതിരെ അന്വേഷണം വരുമ്പോൾ ഇഡി വിശ്വാസ്യതയില്ലാത്ത ഏജൻസിയാകും. എന്നാൽ കേരളത്തിൽ സിപിഎമ്മിനെതിരെയാകുമ്പോൾ ഇഡി കണ്ടെത്തുന്നതെല്ലാം വിശ്വസനീയവുമാകും. സുവേന്ദു അധികാരിയും ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമയും ഇഡി അന്വേഷണം നേരിട്ടപ്പോൾ ബിജെപിയിൽ ചേർന്നതോടെ കേസ് ഇല്ലാതായി. എന്ത് അന്വേഷണത്തെയും നേരിടാൻ തയ്യാറാണെന്ന് അന്വേഷണവിധേയരായ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയനും മുൻ മന്ത്രി പി.എ മുഹമ്മദ് റിയാസും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.

മരുന്ന് ക്ഷാമവും വിദേശയാത്രയും

സംസ്ഥാനത്തെ ആശുപത്രികളിൽ രൂക്ഷമായ മരുന്ന് ക്ഷാമത്തെക്കുറിച്ചും കെ.കെ ശൈലജ പ്രതികരിച്ചു. ഇതിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷവും മാധ്യമങ്ങളും ശബ്ദമുയർത്തേണ്ടതുണ്ട്. തങ്ങളുടെ ഭരണകാലത്ത് മരുന്ന് ക്ഷാമമുണ്ടാകുമ്പോൾ പ്രതിപക്ഷം വലിയ ബഹളമുണ്ടാക്കിയിരുന്നു. അത്തരം ബഹളങ്ങളിലൂടെ മാത്രമേ ആരോഗ്യവകുപ്പിൻ്റെയും നിലവിലെ മന്ത്രിയുടെയും ശ്രദ്ധ അങ്ങോട്ടേക്ക് തിരിയുകയുള്ളൂവെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. മന്ത്രിമാരുടെ വിദേശയാത്രകളിലെ ഫണ്ട് സ്രോതസിനെയും അവർ വിമർശിച്ചു.

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സർക്കാർ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഔദ്യോഗിക ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് മന്ത്രിമാർ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. തങ്ങളുടെ കാലത്ത് സർക്കാരിൻ്റെയോ വിദേശ സർവകലാശാലകളുടെയോ ആതിഥേയത്വത്തിലാണ് യാത്ര നടത്തിയത്. എന്നാൽ സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെ ഫണ്ടും സൗകര്യങ്ങളും വിദേശയാത്രയ്ക്കായി കൈപ്പറ്റുന്നതിൽ നിയമപരമായ പ്രശ്നമില്ലെങ്കിലും വലിയ ധാർമിക പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്ന് നിലവിലെ മന്ത്രിമാരുടെ വിദേശയാത്രകളെ സൂചിപ്പിച്ച് അവർ വ്യക്തമാക്കി. വരും ദിവസങ്ങളിൽ മാസപ്പടി കേസും കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ ഇടപെടലുകളും കേരളത്തിലെ ഭരണ-പ്രതിപക്ഷ രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടത്തിന് കൂടുതൽ മൂർച്ച കൂട്ടുമെന്നാണ് ഈ പ്രസ്താവനകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

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TAGGED:

ENFORCEMENT DIRECTORATE PROBE
KERALA POLITICAL CRISIS
PINARAYI VIJAYAN MASAPPADI
THOMAS ISAAC KK SHAILAJA
MASAPPADI CASE UDF CPM

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