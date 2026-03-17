പാർട്ടി മാറിയിട്ടും സൃഹൃത്ബന്ധത്തിന് കോട്ടം തട്ടിയില്ല; സിപി ജോണിൻ്റെ പോസ്റ്റർ ഫോട്ടോ ഷൂട്ടിന് സിപിഎം നേതാവ് സുരേഷ് കുറുപ്പ്
സി പി ജോണിൻ്റെ പോസ്റ്റർ ഫോട്ടോ ഷൂട്ടിന് സിപിഎം നേതാവ് സുരേഷ് കുറുപ്പ് എത്തി. ചങ്ങനാശേരിയിലെ സ്വകാര്യ ഹോട്ടലിൽ നടന്ന ഫോട്ടോ ഷൂട്ടിനിടയാണ് കുറുപ്പ് എത്തിയത്.
Published : March 17, 2026 at 7:03 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സിഎംപി നേതാവും തിരുവനന്തപുരം മണ്ഡലത്തിലെ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയുമായ സിപി ജോണിൻ്റെ പോസ്റ്റർ ഫോട്ടോ ഷൂട്ടിന് സിപിഎമ്മിൻ്റെ മുതിർന്ന നേതാവ് സുരേഷ് കുറുപ്പും. ചങ്ങനാശേരിയിലെ സ്വകാര്യ ഹോട്ടലിൽ വെച്ച് നടന്ന ഫോട്ടോ ഷൂട്ടിനാണ് സുരേഷ് കുറുപ്പെത്തിയത്.
ഇന്നലെ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി മുതൽ രാത്രി ഒമ്പതര വരെ നീണ്ട് നിന്ന ഫോട്ടോ ഷൂട്ടിലാണ് ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി സുരേഷ് കുറുപ്പ് സി പി ജോണിനൊപ്പം ചേർന്നതെന്ന് ഫോട്ടോ ഗ്രാഫർ സജീവ് മാധവൻ വ്യക്തമാക്കി. കോട്ടയത്തുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ജോണിൻ്റെ പോസ്റ്റർ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്, അവരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമായിരുന്നു ഫോട്ടോ ഷൂട്ട് സംഘടിപ്പിച്ചത്.
പാർട്ടി മാറിയിട്ടും കോട്ടം തട്ടാത്ത സുഹൃത്ത് ബന്ധം
സിപിഎമ്മിൻ്റെ വിദ്യാർഥി പ്രസ്ഥാനമായ എസ്എഫ്ഐയിലൂടെയാണ് സുരേഷ് കുറുപ്പും സി പി ജോണും പരിചയപ്പെടുന്നതും ഉറ്റസുഹൃത്തുക്കളാവുന്നതും. എന്നാൽ 1986ൽ സിപിഎം വിട്ട് പുറത്ത് വന്ന പാർട്ടിയുടെ മുതിർന്ന നേതാവ് എം വി രാഘവനൊപ്പം ജോണും പാർട്ടി ബന്ധം ഉപേക്ഷിച്ച് സിഎംപിയിൽ അംഗത്വമെടുത്തിട്ടും സൗഹൃദത്തിന് കോട്ടം തട്ടിയില്ല. അന്നുമിന്നും അവർ ഉറ്റ സുഹൃത്തുക്കളായി തുടരുകയാണെന്ന് സി പി ജോൺ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
1984ൽ എസ്എഫ്ഐയുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന സമയത്താണ് ആദ്യമായി കോട്ടയത്ത് നിന്നും സുരേഷ് കുറുപ്പ് പാർലമെൻ്റിൽ മത്സരിക്കുന്നത്. അന്ന് സംഘടനയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന സി പി ജോണാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ചുക്കാൻ പിടിച്ചത്. അന്ന് സംസ്ഥാനത്തെമ്പാടു നിന്നും എസ്എഫ്ഐ പ്രവർത്തകർ സുരേഷ് കുറുപ്പിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രചാരണത്തിനായി രംഗത്തിറങ്ങിയിരുന്നു. യുവത്വത്തിൻ്റെ പ്രസരിപ്പിൽ അക്ഷരനഗരി അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ചുവന്നുവെന്നായിരുന്നു അന്ന് സിപിഎം വിലയിരുത്തിയത്. അന്ന് അവിഭക്ത കേരളകോൺഗ്രസിൻ്റെ തീപ്പൊരി നേതാവായിരുന്ന സ്കറിയ തോമസിനെയാണ് സുരേഷ് കുറുപ്പ് തറപറ്റിച്ചത്.
സി പി ജോൺ സിപിഎം ബന്ധം ഉപേക്ഷിച്ചതോടെ പല നേതാക്കളും അടുപ്പക്കാരും അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ മുഖം തിരിച്ചെങ്കിലും സുരേഷ് കുറുപ്പ് ഇന്നും ഉറ്റസുഹൃത്തായി തന്നെ തുടരുകയാണ്. ഇരുവരുടെയും കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിലും ഊഷ്മളമായ ബന്ധമാണ് ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നത്. രണ്ട് കുടുംബങ്ങളിലെയും വിശേഷാവസരങ്ങളിലും ഇരുവരും ഒത്തുചേരാറുണ്ട്.
പോസ്റ്റർ ഫോട്ടോ ഷൂട്ടിനായി സി പി ജോൺ മാറി ധരിച്ചത് മൂന്ന് ഷർട്ടുകളാണെന്ന് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ സജീവ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. മണിക്കൂർ നീണ്ട ഷൂട്ട് സ്വകാര്യ ഹോട്ടലിൽ ക്രമീകരിച്ചത് സൗകര്യാർത്ഥമാണ്. വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യാനും വസ്ത്രം മാറിയുടുക്കാനും ഹോട്ടലാണ് നല്ലത്. മറ്റ് യാതൊരു ശല്യങ്ങളും ബാധിക്കില്ലെന്നും സജീവ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇത്തവണ സിപി ജോണിന് പുറമേ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ്റെ ഫോട്ടോയെടുത്തതും സജീവാണ്. മുമ്പ് സജി ചെറിയാൻ, ജോസ് കെ മാണി, പി സി വിഷ്ണു നാഥ് എന്നിവരുടെ തെരെഞ്ഞെടുപ്പിന് പോസ്റ്ററടിക്കാൻ ഫോട്ടോകൾ എടുത്തതും ഇദ്ദേഹമാണ്.
