എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങളിൽ ആശങ്കയില്ല; എൽഡിഎഫ് മൂന്നാം തവണയും അധികാരത്തിലെത്തുമെന്ന് എംവി ഗോവിന്ദൻ
ഒരു സർവേയിലും യുഡിഎഫിന് അത്രയും ഉയർന്ന സീറ്റുകൾ പ്രവചിക്കുന്നില്ല. സിപിഎമ്മിന് എക്സിറ്റ് പോൾ റിപ്പോർട്ടുകളെയല്ല മറിച്ച് കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ പ്രബുദ്ധരായ ജനങ്ങളെയാണ് വിശ്വാസമെന്നും എംവി ഗോവിന്ദൻ
Published : April 30, 2026 at 10:44 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങളിൽ യാതൊരു ആശങ്കയുമില്ലെന്ന് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എംവി ഗോവിന്ദൻ. ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി മൂന്നാം തവണയും സംസ്ഥാനത്ത് അധികാരത്തിൽ വരുമെന്ന് അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചു. ശാസ്ത്രീയ അടിത്തറയില്ലാത്തതും അസംഭവ്യവുമായ നിരവധി കാര്യങ്ങളാണ് പുതിയ എക്സിറ്റ് പോൾ സർവേകളിൽ പറയുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.
വരാനിരിക്കുന്ന ഫലപ്രഖ്യാപനത്തിൽ കേരളത്തിൽ ബിജെപിക്ക് ഒരു സീറ്റ് പോലും ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. എന്നാൽ ബിജെപി അക്കൗണ്ട് തുറക്കുമെന്നും ഏഴു മുതൽ 14 വരെ സീറ്റുകൾ നേടുമെന്നുമാണ് നിലവിലെ ചില സർവേകൾ പ്രവചിക്കുന്നത്. ബിജെപിയെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ജയിപ്പിക്കണം എന്ന വ്യക്തമായ ലക്ഷ്യത്തോടെ ചില മാധ്യമങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം നിശിതമായി വിമർശിച്ചു.
സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരെ യാതൊരുവിധ ഭരണവിരുദ്ധ വികാരവുമില്ല എന്നത് പ്രതിപക്ഷം പോലും സമ്മതിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 100ൽ കൂടുതൽ സീറ്റ് ലഭിക്കുമെന്നായിരുന്നു യുഡിഎഫിൻ്റെ പ്രധാന അവകാശവാദം. വിജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ വനവാസത്തിനു പോകുമെന്നും യുഡിഎഫ് നേതാക്കൾ മുൻപ് പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ ഒരു സർവേയിലും യുഡിഎഫിന് അത്രയും ഉയർന്ന സീറ്റുകൾ പ്രവചിക്കുന്നില്ല. സിപിഎമ്മിന് എക്സിറ്റ് പോൾ റിപ്പോർട്ടുകളെയല്ല മറിച്ച് കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ പ്രബുദ്ധരായ ജനങ്ങളെയാണ് വിശ്വാസമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പ്രതിരോധം ശക്തമാക്കി സിപിഎം
പ്രതിപക്ഷവും ചില മാധ്യമങ്ങളും സംയുക്തമായി ഉന്നയിക്കുന്ന അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ആരോപണങ്ങളെ ഒറ്റക്കെട്ടായി നേരിടാനാണ് സിപിഎം തീരുമാനം. സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ വികസന നേട്ടങ്ങൾ ഓരോ വീടുകളിലുമെത്തിക്കാൻ പാർട്ടി നേതൃത്വം പ്രവർത്തകർക്ക് നിർദേശം നൽകി.
സർക്കാരിനെതിരായ വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങൾ പൊതുവായി അക്കമിട്ട് തുറന്നുകാട്ടും. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി പാർട്ടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എംവി ഗോവിന്ദൻ, കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം എകെ ബാലൻ, മന്ത്രി പിഎ മുഹമ്മദ് റിയാസ് എന്നിവർ ആരോപണങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ മറുപടിയുമായി രംഗത്തെത്തി.
വലതുപക്ഷ മാധ്യമങ്ങളും പ്രതിപക്ഷവും സംയുക്തമായാണ് സർക്കാരിനെതിരെ വ്യാജ വാർത്തകൾ ചമയ്ക്കുന്നതെന്ന് എംവി ഗോവിന്ദൻ വിശദീകരിച്ചു. ഇത്തരം നിരന്തരമായ കുപ്രചാരണങ്ങൾ വഴി സംസ്ഥാനത്തെ ഇടതുപക്ഷത്തെ തകർക്കാനോ ദുർബലപ്പെടുത്താനോ കഴിയില്ല. സർക്കാരിൻ്റെ സമാനതകളില്ലാത്ത ജനക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് അറിയാവുന്നതാണ്.
അനാവശ്യ വിവാദങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച് സർക്കാരിൻ്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും അട്ടിമറിക്കാനാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ശ്രമം. എന്നാൽ ഈ രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങളെ അർഹിക്കുന്ന അവജ്ഞയോടെ ജനം തള്ളിക്കളയുമെന്ന് അദ്ദേഹം സംശയം കൂടാതെ വ്യക്തമാക്കി.
ലക്ഷ്യം മുഖ്യമന്ത്രി
കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിനെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഉന്നതതല ഗൂഢാലോചന ഡൽഹി കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട്. അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന വലതുപക്ഷ മാധ്യമങ്ങൾ യഥാർഥ ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് ജനശ്രദ്ധ ബോധപൂർവം തിരിച്ചുവിടുകയാണ്. എന്നാൽ കേരളത്തിലെ ജനത ഈ നീക്കങ്ങളെ ശക്തമായി പ്രതിരോധിക്കുമെന്ന് സിപിഎമ്മിന് പൂർണ്ണ ഉറപ്പുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ വ്യക്തിപരമായി ആക്രമിക്കാനുള്ള ഗൂഢവും ആസൂത്രിതവുമായ ശ്രമമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നതെന്ന് മുതിർന്ന നേതാവ് എകെ ബാലൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി.
സർക്കാരിൻ്റെ ഭരണനേട്ടങ്ങളിൽ വിറളിപൂണ്ടാണ് പ്രതിപക്ഷം നിരന്തരം അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ആരോപണങ്ങളുമായി മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വരുന്നത്. കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇതുവരെ കാണാത്ത തരത്തിലുള്ള വലിയ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് പിണറായി സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് നടന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഏഴു വർഷത്തിനിടെ സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിയ നിരവധി ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ സാധാരണക്കാർക്കും തൊഴിലാളികൾക്കും അതിയായ ആശ്വാസമാണ് നൽകിയത്. ഈ വികസന നേട്ടങ്ങൾ ജനങ്ങളിൽ നിന്നും ബോധപൂർവം മറച്ചുവയ്ക്കാനാണ് പുതിയ വിവാദങ്ങൾ പ്രതിദിനം സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.
അനാവശ്യ വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി സർക്കാരിൻ്റെയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും ശോഭ കെടുത്താമെന്നത് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ വ്യാമോഹം മാത്രമാണ്. പാർട്ടിയും മുന്നണിയും ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്ന് മുഴുവൻ ജനങ്ങളെയും അണിനിരത്തി ഈ പ്രതിസന്ധിയെ നേരിടുമെന്നും എകെ ബാലൻ വ്യക്തമാക്കി.
