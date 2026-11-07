എക്സൈസ് മന്ത്രിക്ക് ബാർ ഉടമകളുമായി അടുത്ത ബന്ധം: സർക്കാരിനെതിരെ എം.വി. ഗോവിന്ദൻ
എക്സൈസ് വകുപ്പിലെ അഴിമതിക്കാരായ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ (Kerala Excise department corruption) സംരക്ഷിക്കുകയും അഴിമതിരഹിതരായവരെനിയമിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാതാവുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണ് നിലവിലുള്ളതെന്ന് ഗോവിന്ദൻ
Published : November 7, 2026 at 10:22 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ എക്സൈസ് മന്ത്രിക്ക് ബാർ ഉടമകളുമായി അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടെന്നത് അതീവ ഗൗരവതരമായ വിഷയമാണെന്ന് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി. ഗോവിന്ദൻ. അഴിമതിക്കാരായ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നിലപാടാണ് സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. മുൻ എക്സൈസ് കമ്മിഷണർ സീറാം സാംബശിവറാവുവിൻ്റെ കത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി അദ്ദേഹം രംഗത്തെത്തിയത്.
എക്സൈസ് വകുപ്പിലെ സ്ഥലംമാറ്റങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ അഴിമതിയാണ് നടക്കുന്നത്. അഴിമതി നടത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ മാറ്റാനോ, സത്യസന്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിലനിർത്താനോ കടുത്ത സമ്മർദം കാരണം സാധിക്കുന്നില്ലെന്ന മുൻ എക്സൈസ് കമ്മിഷണറുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ ഞെട്ടിക്കുന്നതാണ്. ബാർ ഉടമകളുമായി എക്സൈസ് മന്ത്രി എം. ലിജുവിന് നേരിട്ട് ബന്ധമുണ്ടെന്നാണ് ഈ കത്തിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത്. ഇതിനുപിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആരാണെന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി അറിയാമെന്നും എം.വി. ഗോവിന്ദൻ വ്യക്തമാക്കി.
അഴിമതിക്കാരായ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സംരക്ഷിക്കുകയും അഴിമതിരഹിതരായവരെ നിയമിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാതാവുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണ് നിലവിലുള്ളത്. മദ്യനയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാകുന്ന ഓരോ തീരുമാനങ്ങളും ബാർ ഉടമകളെ സഹായിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതിന് പ്രതിഫലമായി കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ അഴിമതിയാണ് നടക്കുന്നത്. ഭരണകക്ഷിയായ യു.ഡി.എഫ് നേതൃത്വത്തിൻ്റെ പൂർണ പിന്തുണയോടെയാണ് ഇത്തരം നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അരങ്ങേറുന്നത്.
വൈദ്യുതി കരാറിലും അഴിമതി
സംസ്ഥാനത്തെ വൈദ്യുതി കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും സമാനമായ അഴിമതിയാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് എം.വി. ഗോവിന്ദൻ ആരോപിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ്റെ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങാത്തതിൻ്റെ പേരിലാണ് പല ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും സ്ഥലംമാറ്റം നേരിടേണ്ടി വരുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്ന തീരുമാനങ്ങളിൽ ഒപ്പിടാൻ തയ്യാറായില്ല എന്ന കാരണത്താലാണ് രാജമാണിക്യം എന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനെ തൽസ്ഥാനത്തുനിന്ന് മാറ്റിയത്. ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽനിന്ന് വൈദ്യുതി വാങ്ങുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കെഎസ്ഇബിയുടെ കൃത്യമായ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നവരല്ലാത്ത ഒരു ഏജൻസിയിൽനിന്ന് വൈദ്യുതി വാങ്ങാനാണ് സർക്കാർ നിർദേശിക്കുന്നത്. ഇതുവഴി കെഎസ്ഇബിക്ക് 727 കോടി രൂപയുടെ വൻ നഷ്ടം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
വൈദ്യുതി വകുപ്പിലെ പ്രതിസന്ധികൾ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത്. പുറത്തുനിന്ന് ഉയർന്ന വിലയ്ക്ക് വൈദ്യുതി വാങ്ങാനുള്ള നീക്കം സംസ്ഥാനത്തെ വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയിലേക്ക് തള്ളിവിടും. ഈ ബാധ്യത മുഴുവൻ ഭാവിയിൽ ജനങ്ങളുടെ തലയിൽ കെട്ടിവെക്കാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളെ തകർക്കുന്ന സമീപനമാണ് യു.ഡി.എഫ് സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.
അഴിമതി ആരോപണങ്ങളിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശനും എക്സൈസ് മന്ത്രി എം. ലിജുവും ജനങ്ങളോട് മറുപടി പറയാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. വിഷയത്തിൽ അടിയന്തരമായി സമഗ്രമായ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നും, കുറ്റക്കാരായ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും മന്ത്രിമാർക്കുമെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ആവശ്യപ്പെട്ടു. വരും ദിവസങ്ങളിൽ സർക്കാരിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
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