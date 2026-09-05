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'പരസ്യമായി തന്നോട് മാപ്പ് പറയണം'; ജി സുധാകരൻ്റെ ആരോപണത്തില്‍ വിതുമ്പി സിപിഎം നേതാവ്

ലഹരിക്കച്ചവടവുമായി ബന്ധമുളള അനസ് അലി ആഭ്യന്തരമന്ത്രിക്കൊപ്പം വേദി പങ്കിട്ടെന്നായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ സുധാകരന്‍റെ ആരോപണം

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സിപിഎം നേതാവ് അനസ് അലി (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 5, 2026 at 7:11 PM IST

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ആലപ്പുഴ: ലഹരിക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയുള്ള ജി സുധാകരൻ എംഎൽഎയുടെ പരാമർശത്തിൽ വിതുമ്പിക്കരഞ്ഞ് സിപിഎം നേതാവ്. സിപിഎം ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗവും ഹരിപ്പാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡൻ്റുമായ അഡ്വ.എംഎം അനസ് അലിയാണ് ആലപ്പുഴയിൽ വാർത്ത സമ്മേളനത്തിനിടെ വിങ്ങിപ്പൊട്ടിയത്. തന്‍റെ കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ക്ക് പോലും പുറത്തിറങ്ങാന്‍ കഴിയാത്ത തരത്തില്‍ സുധാകരന്‍ അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത ആരോപണങ്ങള്‍ ഉന്നയിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാണ് അനസ് അലി മാധ്യമങ്ങള്‍ക്ക് മുന്നില്‍ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞത്. ലഹരിക്കച്ചവടവുമായി ബന്ധമുളള അനസ് അലി ആഭ്യന്തരമന്ത്രിക്കൊപ്പം വേദി പങ്കിട്ടെന്നായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ സുധാകരന്‍റെ ആരോപണം.

സുധാകരൻ്റെ പരാമർശങ്ങൾ കാരണം ഭാര്യ മൂന്ന് ദിവസമായി ജോലിക്ക് പോകുന്നില്ല, പിതാവിന് പള്ളിയിലും പോകാനാകുന്നില്ല. ആക്ഷേപം തുടർന്നാൽ ജി സുധാകരനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ നടത്തുമെന്നും അനസ് അലി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ആക്ഷേപ പരാമര്‍ശത്തില്‍ ജി സുധാകരനെതിരെ വക്കീല്‍ നോട്ടിസ് അയച്ചെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

സിപിഎം നേതാവ് അനസ് അലി വാർത്ത സമ്മേളനത്തിനിടെ (ETV Bharat)

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ഒരു രൂപ നഷ്‌ടപരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് വക്കീൽ നോട്ടിസ് അയച്ചത്. ഒരു രൂപ നഷ്‌ടപരിഹാരം ആയി അയച്ചത് വേറെ ഒന്നിന് വേണ്ടിയും അല്ല എൻ്റെ പൊതുപ്രവർത്തനത്തിൽ അദ്ദേഹം ഏൽപ്പിച്ച അപമാനങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള നിയമപോരാട്ടത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ആറുമാസത്തെ സമയം സുധാകരന് നൽകാമെന്നും അതിനുള്ളിൽ തനിക്കെതിരായ ആരോപണം തെളിയിച്ചാല്‍ പൊതുപ്രവര്‍ത്തനം അവസാനിപ്പിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ആരോപണം തെളിയിക്കാനായില്ലെങ്കിൽ പരസ്യമായി ജി സുധാകരന്‍ മാപ്പ് പറയണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ജി സുധാകരന്‍ ഒരു ആനയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ സമൂഹത്തിൽ ഒരു ഉറുമ്പാണെന്നും എനിക്കും ആത്മാഭിമാനമുണ്ടെന്നും അതിനെ തകർക്കാൻ ആരെയും സമ്മതിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

സുധാകരൻ്റെ നിഴലായി കൂടെ നടന്നയാളാണ് താൻ. എന്നിട്ടും തനിക്കെതിരെ അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയാണ്. ഇനിയും തനിക്കെതിരെ പറഞ്ഞാൽ താനും ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ തുറന്ന് പറയുമെന്നും അനസ് അലി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. സുധാകരന് തലയിൽ മുണ്ടിട്ട് പോകേണ്ട സാഹചര്യം ഒരുക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്നും അനസ് അലി പറഞ്ഞു.

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TAGGED:

CPM LEADER MM ANAS ALI
G SUDHAKARAN ALLEGATIONS
ANAS ALI BREAKS DOWN
DRUG MAFIA ALLEGATIONS
CPM LEADER BREAKS DOWN

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