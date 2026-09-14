സിപിഎം നേതാവ് ബേബി ജോണിൻ്റെ സംസ്കാരം ഉടൻ; അന്ത്യോപചാരം അർപ്പിച്ച് പാർട്ടി അംഗങ്ങൾ
ഉച്ചയോടെ പൂവ്വത്തൂരിലെ വീട്ടിലെത്തിക്കുന്ന മൃതദേഹം വൈകിട്ട് 4 മണിയോടെ ചാവക്കാട് പൊതു ശ്മശാനത്തിൽ സംസ്കരിക്കും.
Published : September 14, 2026 at 2:03 PM IST
തൃശൂർ: അന്തരിച്ച സി പി എം മുന് ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയും സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അംഗവുമായിരുന്ന ബേബി ജോണിൻ്റെ സംസ്കാരം ഉടൻ. ഉച്ചയോടെ പൂവ്വത്തൂരിലെ വീട്ടിലെത്തിക്കുന്ന മൃതദേഹം വൈകിട്ട് 4 മണിയോടെ ചാവക്കാട് പൊതുശ്മശാനത്തിൽ സംസ്കരിക്കും. രാവിലെ 10 മുതൽ 11 മണി വരെ സിപിഎം തൃശൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ മൃതദേഹം പൊതു പൊതുദർശനത്തിന് വച്ചു.
സിപിഎം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം എ വിജയരാഘവൻ, സിപിഎം കേന്ദ്രകമ്മിറ്റി അംഗം ഇ പി ജയരാജൻ, ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് ജോസഫ് ടാജറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ അന്ത്യോപചാരം അർപ്പിച്ചു. ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിലെ പൊതുദർശനത്തിനുശേഷം വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ ബേബി ജോണിന് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിക്കും.
വാർദ്ധക്യസഹജമായ അസുഖങ്ങളെ തുടർന്ന് ഏറെ നാളായി വിശ്രമ ജീവിതത്തിൽ ആയിരുന്ന ബേബി ജോൺ തൃശൂരിലെ സൺ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെ ഇന്നലെയാണ് അന്തരിച്ചത്. മണലൂർ മണ്ഡലത്തിൽ തൈക്കാട് ചക്രമാക്കിൽ അന്തോണിയുടെയും മേരിയുടെയും മകനായി 1952ലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്.
ബേബി ജോൺ സിപിഎമ്മിന് നൽകിയ സംഭവനകൾ
ഇടതുപക്ഷത്തിന് നികത്താനാവാത്ത നഷ്ടമാണ് ബേബി ജോണിൻ്റെ വിയോഗമുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. 1969 മുതലാണ് അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കിറങ്ങുന്നത്. 1971 ൽ ബേബി ജോൺ സിപിഎമ്മിൻ്റെ സ്ഥിരം അംഗമായി. പ്രാദേശിക തലത്തിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത്.
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ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിയിൽ നിന്നും തുടങ്ങി സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അംഗം , തൃശൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി , സിഐടിയു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി തുടങ്ങിയ ചുമതലകളിൽ വ്യത്യസ്ത കാലയളവിൽ പ്രവർത്തിക്കാന് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു. ബീഡിത്തൊഴിലാളി യൂണിയൻ്റെ ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റും സെക്രട്ടറിയുമായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇടതുപക്ഷ സൈദ്ധാന്തികൻ, അധ്യാപകൻ തുടങ്ങിയ നിലയിലും ബേബി ജോൺ വലിയ സംഭാവനകളാണ് ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നൽകിയത്.
ഒട്ടേറെ സമരപോരാട്ടങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ ബേബി ജോൺ അടിയന്തരാവസ്ഥയിൽ രണ്ടര മാസം ജയിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1975ലെ സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ കരിങ്കൊടി കെട്ടാൻ ശ്രമിച്ചതിന് കൊടിയ പൊലീസ് മർദനമേറ്റു. അടിയന്തരാവസ്ഥക്കാലത്ത് ഡിഐആർ പ്രകാരം രണ്ടുതവണ അറസ്റ്റിലായി. സിപിഎം വിപുലീകൃത സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി നടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലും വിവിധ നേതാക്കൾ തൃശൂരിലെത്തി ബേബി ജോണിന് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിക്കും. വാക്കിലും പ്രവർത്തിയിലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആശയങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യതിചലിക്കാത്ത നേതാവായിരുന്നു ബേബി ജോൺ എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ അനുസ്മരിച്ചു. രാഷ്ട്രീയ സാമുദായിക രംഗത്തെ നിരവധി പ്രമുഖർ ബേബി ജോണിൻ്റെ വിയോഗത്തിൽ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി.
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