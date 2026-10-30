'യുഡിഎഫ് സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതോടെയാണ് ശിശുമരണങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചത്'; എകെ ബാലൻ
സർക്കാർ ആദിവാസികളെ അവഗണിക്കുന്നുവെന്ന് സിപിഎം നേതാവ് എ കെ ബാലൻ ആരോപിച്ചു. ആദിവാസികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാർ രൂപപ്പെടുത്തിയ ജനകീയ പദ്ധതികളെല്ലാം പോയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
Published : October 30, 2026 at 8:32 PM IST
പാലക്കാട്: യുഡിഎഫ് സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതോടെയാണ് അട്ടപ്പാടി ശിശുമരണങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചതെന്ന് സിപിഎം നേതാവ് എകെ ബാലൻ. ശിശു മരണങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വിദഗ്ധ സമിതി വെറുതെ വന്ന് റിപ്പോർട്ട് തയാറാക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ലന്നും നടപടികളാണാവശ്യമെന്നും മുൻ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ ക്ഷേമ വകുപ്പ് മന്ത്രി എകെ ബാലൻ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.
"പാലക്കാട് എംപി അട്ടപ്പാടിയെക്കുറിച്ച് തെറ്റായ കാര്യങ്ങളാണ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. എംപിയുടെ ഭാര്യ പിന്നോക്ക ക്ഷേമ മന്ത്രിയായതുകൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശ്രീകണ്ഠൻ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതില്ല. ഉത്തരം മുട്ടുമ്പോൾ മറ്റ് പല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടാമെന്നാണ് എംപി കരുതുന്നത്. സർക്കാരാണ് അട്ടപ്പാടിയിലെ ശിശുമരണമില്ലാതാക്കാനും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും ശക്തമായി ഇടപെടേണ്ടത്. ഉദ്യോഗസ്ഥതലത്തിലെ ഏകോപനമില്ലായ്മയാണ് പ്രധാന കാരണം. പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ മന്ത്രി മുൻകയ്യെടുക്കണം.
യുഡിഎഫ് സർക്കാർ വന്ന ശേഷം ആദിവാസി പ്രശനം പരിഹരിക്കാൻ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ആദിവാസികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാർ രൂപപ്പെടുത്തിയ ജനകീയ പദ്ധതികളെല്ലാം പോയി. അതിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പങ്ക് വളരെ വലുതാണ്. ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ രംഗത്തിറക്കി ഇവരെക്കൊണ്ട് പണിയെടുപ്പിക്കണമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇത് പൊളിക്കുകയെന്നത് അവരുടെ കൂടെ ഉദ്ദേശ്യമാണ്. അതിൻ്റെ ഫലമാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്.
അഞ്ച് മാസത്തിനിടെ 10 ആദിവാസി കുട്ടികളാണ് മരിച്ചത്. ഒരു മാസത്തിനിടെ അഞ്ച് കുട്ടികൾ മരണപ്പെട്ടു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി അട്ടപ്പാടി സന്ദർശിക്കാൻ തയാറാകണം. അട്ടപ്പാടിയിൽ നിർത്തലാക്കിയ കമ്യൂണിറ്റി കിച്ചൻ ആവശ്യമുള്ളിടത്ത് പുനസ്ഥാപിക്കുകയും നവജാത ശിശുക്കളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി കേന്ദ്രങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ ആരോഗ്യ മന്ത്രി താൽപര്യപ്പെടണം," എകെ ബാലൻ പറഞ്ഞു.
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എൻആർസി, ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് പ്രസവിച്ച കുട്ടിയുടെ സംരക്ഷണം വീട്ടിലേയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോയാൽ പറ്റില്ല. പൂതൂർ അഗളി, കോട്ടത്തറ ഷോളായൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ എൻആർസി കന്ദ്രങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഡിഎംഒമാർ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തു ഞങ്ങളെ കയ്യിൽ കാശില്ല ഞങ്ങളിത് പൂട്ടാൻ പോവുകായെന്ന്. അതുകൊണ്ട് നിർബന്ധമായും എൻആർസി ഇവിടെ തുടങ്ങിയേ പറ്റൂ. അങ്കണവാടികളിലൂടെ നൽകുന്ന പോഷകാഹാരം നിലച്ചത് ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കി. അങ്കണവാടിയിലെ പോഷകാഹാരം നാമമാത്രമാണ് മുട്ടയും ശർക്കരയുമാണ് കൊടുക്കുന്നത്. നിർബന്ധമായും അങ്കണവാടി മുഖേനയുള്ള പോകഷകാഹാരം പുനസ്ഥാപിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
റോഡ് ഇല്ലാത്ത ഊരുകളിലേക്ക് പാരാമെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫുകൾക്ക് എത്താൻ മൊബൈൽ യൂണിറ്റുകൾ സഹായകമായി. ആ മൊബൈൽ യൂണിറ്റുകൾ ഒന്നും ഇപ്പോൾ ഇല്ല. മൊബൈൽ ചികിത്സാ യൂണിറ്റുകൾ പുനസ്ഥാപിക്കുകയും മരുന്നും സ്റ്റാഫും ഉറപ്പു വരുത്താനും ആരോഗ്യ മന്ത്രി ഇടപെടുകയും പണം അനുവദിക്കുകയും വേണം. തൊഴിലുറപ്പ് 200 തൊഴിൽ ദിനങ്ങളായിരുന്നു നമ്മൾ കൊടുത്തത് ഇപ്പോൾ അത് വീണ്ടും ചുരുക്കി എന്നും എകെ ബാലൻ പറഞ്ഞു. പുതുതലമുറക്ക് ലോഡ് ഷെഡിങ് എന്താണെന്നറിയിച്ചു കൊടുത്തത് യുഡിഎഫ് സർക്കാരാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
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