'ഭരണത്തിൽ പാർട്ടി തകർന്നു'; കാസർകോട് സിപിഎം യോഗത്തിൽ പിണറായി വിജയനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനം
വീട്ടിൽ പോയി പറയാൻ പറഞ്ഞത് പോലുള്ള പിണറായി വിജയൻ്റെ സമീപനങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അവമതിപ്പുണ്ടാക്കിയെന്ന് യോഗത്തിൽ വിമർശനമുയർന്നു
Published : October 16, 2026 at 12:21 PM IST
കാസർകോട്: നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ അപ്രതീക്ഷിത പരാജയത്തെത്തുടർന്ന് ചേർന്ന സിപിഎം കാസർകോട് വിപുലീകൃത ജില്ലാ കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനം. സർക്കാരും പാർട്ടിയും തമ്മിൽ ഏകോപനം ഉണ്ടായില്ലെന്നും, മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി കൂടിയായ പിണറായി വിജയൻ്റെ ഏകപക്ഷീയമായ ശൈലി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തോൽവിക്ക് കാരണമായെന്നും പ്രതിനിധികൾ കുറ്റപ്പെടുത്തി. വിദ്യാനഗർ എകെജി മന്ദിരത്തിൽ നടക്കുന്ന യോഗം ഇന്ന് അവസാനിക്കും.
വീട്ടിൽ പോയി പറയാൻ പറഞ്ഞത് പോലുള്ള പിണറായി വിജയൻ്റെ സമീപനങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അവമതിപ്പുണ്ടാക്കിയെന്ന് യോഗത്തിൽ വിമർശനമുയർന്നു. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പല നടപടികളും ഏകപക്ഷീയമായിരുന്നു. ഭരണകാലത്ത് പാർട്ടി തകരുകയാണ് ചെയ്തത്. ഭരണം ഉപയോഗിച്ച് പാർട്ടിയെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നും ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിൽ അംഗങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സർക്കാരും പാർട്ടിയും തമ്മിൽ യാതൊരുവിധ ഏകോപനവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇത് താഴെത്തട്ടിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ സാരമായി ബാധിച്ചു.
സ്ഥാനാർഥി നിർണയത്തിലെ പാളിച്ചകൾ
പയ്യന്നൂർ, തളിപ്പറമ്പ് മണ്ഡലങ്ങളിലെ സ്ഥാനാർഥി നിർണയത്തിലുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങൾ തൃക്കരിപ്പൂരിലെ പരാജയത്തിന് മുഖ്യകാരണമായി മാറി. തൃക്കരിപ്പൂരിലും ഉദുമയിലും മുസ്ലിം വോട്ടുകളുടെ ഏകീകരണം ഉണ്ടായി. വർഗീയ പ്രചാരണങ്ങൾ മാത്രമല്ല തോൽവിക്ക് കാരണമെന്ന് പ്രതിനിധികൾ വിലയിരുത്തി. പരമ്പരാഗത പാർട്ടി വോട്ടുകളിൽ വലിയ ചോർച്ചയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പാർട്ടിയുടെ ശക്തികേന്ദ്രങ്ങളിൽ പോലും സംഘടനാപരമായ ദൗർബല്യം പ്രകടമായി. പയ്യന്നൂരിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ തൃക്കരിപ്പൂരിനെയും ബാധിച്ചുവെന്ന് അംഗങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി.
ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളിൽ പാർലമെൻ്ററി വ്യാമോഹം വർധിച്ചുവരികയാണെന്ന ഗുരുതരമായ കണ്ടെത്തലും യോഗത്തിലുണ്ടായി. യുവനേതാക്കളിൽ പലർക്കും പാർട്ടി സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്താൻ വ്യഗ്രതയാണ്. ഇതിനായി പലരും വളഞ്ഞ മാർഗങ്ങൾ തേടുകയാണെന്നും കാസർകോട് വിപുലീകൃത ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിൽ വിമർശനമുയർന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ തോൽവിയെത്തുടർന്നുള്ള സമഗ്രമായ പരിശോധനയും ആഴത്തിലുള്ള ചർച്ചകളുമാണ് പാർട്ടിയിൽ ഉടനീളം നടക്കുന്നത്. ബംഗാളിലും കേരളത്തിലും വിപുലീകൃത സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി യോഗങ്ങൾ സെപ്റ്റംബറിൽ നടന്നിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായാണ് വിപുലീകൃത ജില്ലാ കമ്മിറ്റികൾ ചേരുന്നത്.
സമാപന റാലി ഇന്ന്
ഇന്നലെ ആരംഭിച്ച സിപിഎം വിപുലീകൃത കാസർകോട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ 112 പ്രതിനിധികളാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത്. പാർട്ടി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ, ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ, പോഷക സംഘടനകളുടെ ജില്ലാ ഭാരവാഹികൾ എന്നിവരാണ് പ്രതിനിധികൾ. മുതിർന്ന നേതാവ് പി കരുണാകരൻ പതാക ഉയർത്തിയതോടെയാണ് സമ്മേളനത്തിന് തുടക്കമായത്. പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം എ വിജയരാഘവൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം രാജഗോപാലൻ കരട് റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു.
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ഇന്ന് വൈകിട്ട് 4 മണിക്ക് വിദ്യാനഗർ ഗവൺമെൻ്റ് കോളജിന് സമീപമുള്ള വിഎസ് അച്യുതാനന്ദൻ നഗറിൽ കാൽലക്ഷം പേർ പങ്കെടുക്കുന്ന കൂറ്റൻ റാലി നടക്കും. പാർട്ടി കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ ഡോ. തോമസ് ഐസക്, പി രാജീവ്, പി സതീദേവി, ജോൺ ബ്രിട്ടാസ്, സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗങ്ങളായ പികെ ബിജു, എംവി ജയരാജൻ, സജി ചെറിയാൻ, വിഎൻ വാസവൻ, പി ജയരാജൻ തുടങ്ങിയവർ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കും.
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