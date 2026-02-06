'മാധ്യമങ്ങളെ ബോധിപ്പിക്കേണ്ട'; ധനരാജ് ഫണ്ട് കണക്ക് കുടുംബസംഗമങ്ങളിൽ അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് കെകെ രാഗേഷ്
ഫണ്ട് ആരും അപഹരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. വീഴ്ചകൾക്ക് നേരത്തെ അച്ചടക്ക നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആരോപണങ്ങൾ വ്യക്തിവിരോധം മാത്രമാണെന്നും രാഗേഷ് പറഞ്ഞു.
Published : February 6, 2026 at 4:13 PM IST
കണ്ണൂർ: സിവി ധനരാജ് രക്തസാക്ഷി ഫണ്ട് വിവാദത്തിൽ ഒരു നയാപൈസ പോലും ആരും അപഹരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും കണക്കുകൾ മാധ്യമങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ട ബാധ്യത പാർട്ടിക്കില്ലെന്നും സിപിഎം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെകെ രാഗേഷ്. പാർട്ടി കുടുംബസംഗമങ്ങൾ വഴി ബഹുജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ കണക്കുകൾ സുതാര്യമായി അവതരിപ്പിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
മാധ്യമങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികളല്ലെന്നും മറിച്ച് അതത് ചാനലുകളുടെ താൽപര്യങ്ങളാണ് അവർ സംരക്ഷിക്കുന്നതെന്നും കെകെ രാഗേഷ് വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ വിമർശിച്ചു. ഇക്കാരണത്താൽ ചാനലുകൾക്ക് മുന്നിൽ കണക്ക് അവതരിപ്പിക്കാൻ പാർട്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. മാധ്യമങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അവരുടെ തന്നെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ മാത്രമാണ്. കോൺഗ്രസ്, ബിജെപി പ്രവർത്തകരിൽ നിന്നെല്ലാം പണം പിരിച്ചതെങ്കിൽ മാത്രമേ അവരെ കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം പാർട്ടിക്കുള്ളൂ എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പാർട്ടിയുടെ പദാവലിയിൽ ബഹുജനങ്ങൾ എന്നത് തൊഴിലാളികൾ, വിദ്യാർഥികൾ, യുവാക്കൾ, സ്ത്രീകൾ എന്നിവരടങ്ങുന്ന വിഭാഗമാണ്. ഇത് പൊതുജനങ്ങൾ എന്ന അർഥത്തിലല്ല കാണേണ്ടത്. സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുടെ നിർദേശപ്രകാരം പാർട്ടിയുടെ കുടുംബസംഗമങ്ങൾ വഴി ഈ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വരവ് ചെലവ് കണക്കുകൾ അവതരിപ്പിക്കും. വിവാദങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത വരുത്തുന്നതിനായി ജില്ലയിലെ എല്ലാ ബൂത്തുകളിലും കുടുംബസംഗമങ്ങൾ വിളിച്ചുചേർക്കും. പാർട്ടി മെമ്പർമാർ, അനുഭാവി ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങൾ, പാർട്ടിയെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ എന്നിവരെയാണ് യോഗങ്ങളിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കുക. സഹകരണ ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും പാർട്ടി മെമ്പർമാരിൽ നിന്നുമാണ് ഫണ്ട് സമാഹരിച്ചത് എന്നതിനാൽ അവർക്ക് മുന്നിൽ കണക്കുകൾ വിശദീകരിക്കുന്നതിൽ പാർട്ടിക്ക് യാതൊരു മടിയുമില്ല.
അച്ചടക്ക നടപടികൾ
പാർട്ടി നേതാവായിരുന്ന വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ ഉന്നയിച്ച പരാതികളോട് അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു. ഫണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്തതിൽ ചില വീഴ്ചകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നത് സത്യമാണ്. മൂന്ന് വർഷം കൂടുമ്പോൾ നടക്കേണ്ട വരവ് ചെലവ് അംഗീകരിക്കൽ നടപടി നാല് വർഷമെടുത്തു എന്ന സാങ്കേതിക പിഴവാണ് ഉണ്ടായത്. എന്നാൽ ഫണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും വിനിയോഗിക്കേണ്ട രീതിയിൽ അല്ല അത് വിനിയോഗിക്കപ്പെട്ടതെന്നും പാർട്ടി 2022ൽ തന്നെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കർശനമായ അച്ചടക്ക നടപടികൾ അന്ന് തന്നെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓഫിസ് സെക്രട്ടറിയെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയും ഉത്തരവാദികളായ ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളെ തരംതാഴ്ത്തുകയും ചെയ്തു. കൂടാതെ ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗമായിരുന്ന ടിഐ മധുസൂദനനെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് തരംതാഴ്ത്തിക്കൊണ്ടുള്ള നടപടിയും നേരത്തെ തന്നെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു. തെറ്റ് തിരുത്തി പ്രവർത്തകരെ ശരിയായ രീതിയിലേക്ക് മാറ്റാനാണ് പാർട്ടി നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഒരു കുറ്റത്തിന് ഒരു ശിക്ഷ എന്ന നീതി പാർട്ടി നടപ്പിലാക്കിക്കഴിഞ്ഞു.
വിവാദങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെ ലക്ഷ്യം
ജോസഫ് സി മാത്യു ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് സിപിഎമ്മുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്നും ഇവരുടെ ഉപദേശം പാർട്ടിക്ക് ആവശ്യമില്ലെന്നും രാഗേഷ് വ്യക്തമാക്കി. പാർട്ടിയെ നന്നാക്കാനെന്ന വ്യാജേന ആർഎംപിക്കാർ അടക്കമുള്ള സിപിഎം വിരുദ്ധരുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന വിവാദങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ജനകീയാസൂത്രണത്തെ സാമ്രാജ്യത്വ പദ്ധതിയാണെന്ന് പ്രചരിപ്പിച്ച് പാർട്ടിക്കെതിരെ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചവരാണ് ഇക്കൂട്ടർ. പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം നടപ്പിലാക്കിയപ്പോൾ അതിനെയും ഇവർ എതിർത്തിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിൽ നൂറുശതമാനം കുട്ടികളും വിജയിക്കുകയും എല്ലാ വിഷയത്തിലും എ പ്ലസ് നേടുന്നവരുടെ എണ്ണം വർധിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. വികസന പദ്ധതികളെ സാമ്രാജ്യത്വ ഏജൻസികളുടെ പണിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് എതിർത്തവരാണ് ഇപ്പോൾ പാർട്ടിയെ ഉപദേശിക്കാൻ വരുന്നത്. മാധ്യമ ചർച്ചകളിൽ ഇടതുപക്ഷ നിരീക്ഷകർ എന്ന ലേബലിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ഇവർ അടിസ്ഥാനപരമായി പതിറ്റാണ്ടുകളായി സിപിഎം വിരുദ്ധ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നവരാണെന്നും ഇത്തരക്കാരെ ഉപയോഗിച്ചാണ് പാർട്ടി വിരുദ്ധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഇപ്പോൾ ചർച്ചയാകുന്ന വിവാദ പുസ്തകം സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചാൽ അതിലെ അജണ്ട വ്യക്തമാകും. സിപിഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം ടിഐ മധുസൂദനനെ വ്യക്തിപരമായി ലക്ഷ്യംവയ്ക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം. അദ്ദേഹത്തോടുള്ള പക മൂത്ത് അന്ധത ബാധിച്ച രീതിയിലാണ് പുസ്തകം രചിച്ചിരിക്കുന്നത്. പാർട്ടിയുടെ കരിവള്ളൂർ ഏരിയ സമ്മേളനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ്. ആ സമ്മേളനത്തിൽ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി താനും മുതിർന്ന നേതാക്കളായ കെപി സഹദേവൻ, വി നാരായണൻ, സി കൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവരും പങ്കെടുത്തിരുന്നു. സാധാരണഗതിയിൽ മൂന്ന് ടേം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ഏരിയ സെക്രട്ടറിമാർ മാറാറുണ്ട്. പുതിയ സെക്രട്ടറിയെ നിർദേശിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നേതാക്കൾക്കിടയിൽ നടന്ന കൃത്യമായ കൂടിയാലോചനകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അന്ന് പേര് നിർദേശിച്ചത്. എന്നാൽ ടിഐ മധുസൂദനനെ വ്യക്തിപരമായി അധിക്ഷേപിക്കാനും ആക്രമിക്കാനും വേണ്ടി വളരെ ഹീനമായ രീതിയിലാണ് ഈ സംഭവത്തെപ്പോലും പുസ്തകത്തിൽ വളച്ചൊടിച്ചിരിക്കുന്നത്. മധുസൂദനനെ പൂർണമായി ഇല്ലാതാക്കിയാലേ കുഞ്ഞികൃഷ്ണന് തൃപ്തിയാകൂ എന്ന വാശിയിലാണ് അദ്ദേഹം. കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ പുറത്തിറക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പുസ്തകത്തിന് നൽകാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ പേര് പകയുടെ കണക്ക് പുസ്തകം എന്നാണെന്നും കെകെ രാഗേഷ് പരിഹസിച്ചു.
ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിലെ വിവരങ്ങൾ
യഥാർഥ പ്രശ്നം കണക്കുകളോ രക്തസാക്ഷി ഫണ്ട് നഷ്ടപ്പെടുന്നതോ അല്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ധനരാജിൻ്റെ രക്തസാക്ഷിത്വമോ ആ കുടുംബമോ ധനരാജിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ആർഎസ്എസുകാരെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടോ എന്നതോ ഒന്നുമല്ല ഇവരുടെ വിഷയം. മറിച്ച് ടിഐ മധുസൂദനൻ എന്ന ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗത്തോടുള്ള പക മാത്രമാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്നത്. വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ ഏരിയ സെക്രട്ടറിയായിരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം തന്നെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ സഹകരണ രംഗത്ത് നിന്ന് വിരമിച്ചവരടങ്ങിയ ഓഡിറ്റർമാരുടെ സമിതി കണക്കുകൾ വിശദമായി പരിശോധിച്ചിരുന്നു. കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ പാർട്ടിക്ക് മുൻപാകെ അവതരിപ്പിച്ച കണക്കുകൾ ശരിയല്ലെന്നാണ് ഓഡിറ്റർമാർ കണ്ടെത്തിയത്. കണക്കുകളിലെ ന്യൂനതകളും പ്രശ്നങ്ങളും അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. ഓരോ രസീതും വൗച്ചറും വച്ച് നടത്തിയ വിശദമായ പരിശോധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓഡിറ്റർമാർ തയാറാക്കിയ കണക്കാണ് പാർട്ടി ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗീകരിച്ചതെന്നും ആരോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും കെകെ രാഗേഷ് വ്യക്തമാക്കി. ധനരാജ് ഫണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരു നയാപൈസ പോലും ആരും അപഹരിച്ചിട്ടില്ല. കുടുംബത്തിന് വീട് നിർമിച്ചു നൽകുന്നതിനും കോടതി കേസുകൾക്കുമായാണ് ഈ തുക വിനിയോഗിച്ചത്.
ജനപങ്കാളിത്തവുമായി ജാഥ
മാധ്യമങ്ങൾ വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണനെ മുൻനിർത്തി നടത്തുന്ന പ്രചാരണങ്ങൾ ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്നും എന്നാൽ സംസ്ഥാന ജാഥയിലുണ്ടായ വൻ ജനപങ്കാളിത്തം തെളിയിക്കുന്നത് ജനങ്ങൾ ഈ കള്ളപ്രചാരണങ്ങളെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു എന്നുമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്ന വിവിധ ജനക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെയും പ്രഖ്യാപനങ്ങളുടെയും ഗുണഫലങ്ങൾ ലഭിച്ച ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ വൻ പങ്കാളിത്തമാണ് ജാഥയിൽ പ്രകടമായത്. സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച നടപടികളുടെയും പദ്ധതികളുടെയും ഭാഗമായി ആനുകൂല്യങ്ങളും നേട്ടങ്ങളും ലഭിച്ചവരാണ് ജാഥാ പരിപാടികളിൽ ഉടനീളം പങ്കുചേർന്നത്. സ്ത്രീ സുരക്ഷ പദ്ധതിയിലൂടെ സംസ്ഥാനത്തെ 32 ലക്ഷം സ്ത്രീകൾക്കാണ് പ്രതിമാസം 1000 രൂപ വീതം ധനസഹായം ലഭിക്കുന്നത്. ഇത്തരമൊരു സുപ്രധാനമായ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയ സർക്കാരിന് അഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ബാനറുകളുമായാണ് സ്ത്രീകൾ ജാഥയെ സ്വീകരിക്കാൻ എത്തിയത്. കൂടാതെ യുവജനങ്ങളെയും സർക്കാർ പദ്ധതികൾ കാര്യമായി സ്പർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. യുവാക്കൾക്കായി നടപ്പിലാക്കുന്ന കണക്ട് ടു വർക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് പദ്ധതിയിലൂടെ ഏകദേശം അഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം ഉദ്യോഗാർഥികൾക്കാണ് നൈപുണ്യ പരിശീലനത്തിനുള്ള സഹായം സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഗുണഭോക്താക്കളായ യുവാക്കളും ജാഥയുടെ ഭാഗമായി മാറിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
