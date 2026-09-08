തെറ്റു തിരുത്താൻ തയാറെടുക്കുമ്പോൾ പിണറായി പ്രതിയാകുമോ? പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെതിരെ പരസ്യ വിമർശനം ഉയരുമെന്ന ആശങ്കയിൽ സിപിഎം
പിണറായി വിജയനെതിരെ അഴിമതി നിരോധന നിയമപ്രകാരം കേസ് എടുക്കാനുള്ള നീക്കത്തെ നിയമപരമായും രാഷ്ട്രീയവുമായി നേരിടാനാണ് സിപിഎം തീരുമാനം.
Published : September 8, 2026 at 5:33 PM IST
സി എസ് സിദ്ധാർത്ഥൻ
തിരുവനന്തപുരം: വിപുലീകൃത സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി കൂടി തെറ്റുകൾ തിരുത്തി മുന്നേറാൻ സിപിഎം തയാറെടുക്കുമ്പോൾ പിണറായി വിജയനെതിരെ അഴിമതി നിരോധന നിയമപ്രകാരം കേസെടുക്കുമോയെന്ന ആശങ്കയിൽ സിപിഎം. ഈ നീക്കം ബിജെപി- കോൺഗ്രസ് കൂട്ടുകെട്ടിൻ്റെ തെളിവാണെന്ന പ്രചാരണം ഉയർത്തിക്കാട്ടി പ്രതിരോധിക്കാനാണ് സിപിഎം ശ്രമം. പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെതിരെ കേസെടുത്താൽ നേതൃനിരയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം പരസ്യമായി ഉയരുമെന്ന വിലയിരുത്തലും പാർട്ടിയിലുണ്ട്. പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ പിണറായി വിജയൻ്റെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സ്ഥാനത്തു നിന്നുള്ള രാജി ആവശ്യവും ഉയരും.
ലാവ്ലിൻ കേസിൽ മുൻപ് പിണറായി പ്രതിയായപ്പോൾ അദ്ദേഹം പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയായിരുന്നു. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സ്ഥാനമോ പദവിയോ അല്ലാത്തതിനാൽ തുടരുന്നതിൽ രാഷ്ട്രീയ ശരികേടില്ലെന്നായിരുന്നു അന്ന് പാർട്ടി വിലയിരുത്തിയത്. സമാന സാഹചര്യമല്ല ഇപ്പോഴുള്ളതെന്ന വിലയിരുത്തൽ പാർട്ടിക്കുള്ളിലുണ്ട്. അന്ന് പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയായിരുന്നെങ്കിലും പാർലമെൻ്ററി പദവികളൊന്നും വഹിച്ചിരുന്നില്ല. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തോൽവിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ നിന്നും പുറത്തുനിന്നും രഹസ്യമായും പരസ്യമായും പിണറായിക്കെതിരെ ഇപ്പോൾ ആരോപണങ്ങൾ ഉയരുന്നുണ്ട്. അഴിമതി നിരോധന നിയമപ്രകാരമുള്ള കേസിൽ പ്രതിയായാൽ ഇനി വരാനിടയുള്ള എതിർപ്പുകളെ ചെറുക്കുക അത്ര എളുപ്പമാകില്ല.
വീണയുടെ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യംചെയ്യലും ആരോപണങ്ങളും ഉയർന്നപ്പോൾ, അതിനെ ന്യായീകരിക്കേണ്ട ബാധ്യതയില്ലെന്ന നിലപാടിലായിരുന്നു മുന്നണിയിലെ രണ്ടാമത്തെ കക്ഷിയായ സിപിഐ പോലും സ്വീകരിച്ചത്. പ്രതിപക്ഷ ഉപനേതൃപദവിയെ ചൊല്ലി ഇടഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന സിപിഐ ഈ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ പിണറായിക്ക് പരസ്യപിന്തുണ നൽകുമോയെന്നതും നിർണായകമാണ്. കോഴിക്കോട് 13ന് ആരംഭിക്കുന്ന വിശാല സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിലും പിണറായിക്കെതിരായ കേസിൽ വിമർശനം ഉയർന്നേക്കാം. നേതൃമാറ്റം കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൻ്റെ അജണ്ടയിലില്ലെന്ന് പാർട്ടി ആവർത്തിക്കുമ്പോഴും പുതിയ സാഹചര്യം അതിലേക്ക് ചർച്ചകളുടെ വഴി തിരിച്ചുവിടാനും സാധ്യതയുണ്ട്.
പിണറായി വിജയനെതിരെ അഴിമതി നിരോധന നിയമപ്രകാരം കേസ് എടുക്കാനുള്ള നീക്കത്തെ നിയമപരമായും രാഷ്ട്രീയവുമായി നേരിടാനാണ് സിപിഎം തീരുമാനം. പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം എന്ന നിലയിലാകും പിണറായിക്ക് പാർട്ടി പ്രതിരോധം തീർക്കുക. കേസെടുത്താൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പ്രതിയാകുന്ന സാഹചര്യമാകും ഉണ്ടാകുക. കൈക്കൂലിയായി 3.28 കോടി രൂപ വാങ്ങിയെന്നും മകൾ വീണ വഴിയാണ് ഇത് വാങ്ങിയതെന്നും മരുമകനും മുൻ മന്ത്രിയുമായ പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് സഹായികളെ ഉപയോഗിച്ച് ഈ പണം ദുബായിലേക്ക് കടത്തിയെന്നുമുള്ള ഗുരുതരമായ കണ്ടെത്തലാണ് ഇഡിയുടെ 25 പേജുള്ള റിപ്പോർട്ടിലുള്ളത്. വിശാല സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ചേർന്ന് വീഴ്ചകൾ തിരുത്തി പാർട്ടിയെ നവീകരിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിനിടെയാണ് ഈ പ്രതിസന്ധി പാർട്ടി അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത്.
യുഡിഎഫ് സർക്കാർ ഇഡിയുടെ കത്തിൽ എന്ത് നടപടിയെടുക്കുമെന്നതും നിർണായകമാണ്. കേസ് എടുക്കാൻ ആധാരമാക്കി ഇഡി നൽകിയിരിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടും കണ്ടെത്തലുകളും പരിശോധിച്ചാകും തീരുമാനം. കേസെടുത്താൽ ഇഡിയെ രാഷ്ട്രീയമായി ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്ന പ്രതിരോധമാകും സിപിഎം ഉയർത്തുക. ബിജെപിയുടെ ലക്ഷ്യത്തിന് സംസ്ഥാന സർക്കാരും ഒത്താശ ചെയ്യുകയാണെന്ന ആക്ഷേപവും സിപിഎം ഉയർത്തും. ഈ കേസിൽ ഇതുവരെ പിണറായിയുടെ മകൾക്കെതിരായ ആരോപണമെന്ന നിലയിലാണ് സിപിഎം വിഷയത്തെ പ്രതിരോധിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ, പിണറായിക്കെതിരെ കേസെടുത്താൽ ആ നിലപാടിൽ തുടരുന്നത് എളുപ്പമാകില്ല.
ഇഡിയുടേത് നല്ല തിരക്കഥ
അതേസമയം ഏത് അന്വേഷണവും നേരിടാൻ തയാറാണെന്ന് പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. നല്ല തിരക്കഥയാണ് ഇഡിയുടേത്. കേസെടുക്കണമോയെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് യുഡിഎഫ് സർക്കാരാണ്. അന്വേഷണത്തിൽ പേടിച്ചു പോയിട്ടൊന്നുമില്ല. തെറ്റ് ചെയ്യാത്തതിനാൽ പേടിയില്ല. നല്ല ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയാണ് മുന്നോട്ടു പോകുന്നതെന്നും മുഹമ്മദ് റിയാസ് പറഞ്ഞു.
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