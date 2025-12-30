ETV Bharat / state

കടകംപള്ളിക്കു നേരെ എസ്‌ഐടി; അങ്കലാപ്പില്‍ സിപിഎം, വന്‍ സ്രാവുകള്‍ കുടുങ്ങുകതന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് ചെന്നിത്തല

മുന്‍ ദേവസ്വം മന്ത്രിയും മുതിര്‍ന്ന സിപിഎം നേതാവുമായ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനെ സ്വര്‍ണക്കൊള്ള അന്വേഷിക്കുന്ന എസ്‌ഐടി ചോദ്യം ചെയ്തതോടെ സിപിഎം നേതൃത്വത്തെ കുഴയ്ക്കുന്ന ചോദ്യമായി ഇതു മാറുകയാണ്

SABARIMALA GOLD THEFT CASE
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 30, 2025 at 6:23 PM IST

2 Min Read
തിരുവനന്തപുരം: പ്രതിപക്ഷം ആക്ഷേപിക്കും പോലെ ജയിലിലേക്ക് സിപിഎം നേതാക്കളുടെ ഘോഷയാത്ര തുടരുമോ? മുന്‍ ദേവസ്വം മന്ത്രിയും മുതിര്‍ന്ന സിപിഎം നേതാവുമായ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനെ സ്വര്‍ണക്കൊള്ള അന്വേഷിക്കുന്ന എസ്‌ഐടി ചോദ്യം ചെയ്തതോടെ സിപിഎം നേതൃത്വത്തെ കുഴയ്ക്കുന്ന ചോദ്യമായി ഇതു മാറുകയാണ്.

സ്വര്‍ണക്കൊള്ളയില്‍ പത്താം നമ്പര്‍ അറസ്റ്റും സിപിഎമ്മിനെ കുഴയ്ക്കുന്നതായിരുന്നു. തിരുവിതാംകൂര്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് മുന്‍ അംഗവും സിപിഎം സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ജീവനക്കാരുടെ സംഘടനാ നേതാവുമായിരുന്ന എന്‍ വിജയകുമാറിൻ്റെ അറസ്‌റ്റോടെ സ്വര്‍ണ്ണക്കൊള്ളയില്‍ ജയിലിലാകുന്നവരുടെ എണ്ണം പത്തായി. ഇനി പതിനൊന്നാമനാരെന്നതാണ് സിപിഎമ്മിൻ്റെ ചങ്കിടിപ്പേറ്റുന്നത്. വിളിച്ചാല്‍ വീണ്ടും വരണമെന്നോര്‍മിപ്പിച്ചാണ് കടകംപള്ളിയെ അന്വേഷണ സംഘം വിട്ടതെന്നതാകട്ടെ എവിടെയോ അപകടം പതിയിരിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ സൂചനയായും സിപിഎം കാണുന്നു.

ഹൈക്കോടതി നിര്‍ദേശ പ്രകാരം പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതിനാല്‍ സര്‍ക്കാരിനാകട്ടെ ഒരിടപെടലും നടത്താനാകാത്ത വിഷമ വൃത്തതിലും. ഏതായാലും പ്രതിപക്ഷം ആരോപിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തം. തദ്ദേശ ഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് അന്വേഷണത്തില്‍ ഒരു മെല്ലെപ്പോക്കുണ്ടായി എന്നതു വ്യക്തമാണ്. അതാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പുറത്തു വന്നതിനു പിന്നാലെ തിരക്കിട്ട അന്വേഷണത്തിലേക്കും അറസ്റ്റിലേക്കും എസ്‌ഐടി സംഘം നീങ്ങുന്നത്. കടകംപള്ളിയെ ഇക്കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച ചോദ്യം ചെയ്തതിലൂടെ പുറത്തു വരുന്നതും അതു തന്നെ.

ഏതായാലും തെരഞ്ഞെടുപ്പു കഴിഞ്ഞ് കനത്ത തിരച്ചടി തുടരുന്നതിനിടെ മറ്റൊരു വന്‍ പ്രഹരമായി കടകംപള്ളി മാറിയാല്‍ അടുത്ത നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ അത് സിപിഎമ്മിനുണ്ടാക്കാന്‍ പോകുന്ന ആഘാതം ചെറുതായിരിക്കില്ല. ജനങ്ങള്‍ നല്‍കിയ ആഘാതത്തിനിടയിലും അറസ്റ്റിലായവര്‍ക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കില്ലെന്ന സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുടെ പ്രസ്താവന പ്രതിപക്ഷം ആയുധമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പത്രങ്ങളില്‍ സിപിഎമ്മിനെതിരെ തലക്കെട്ടു വരാതിരിക്കാനാണ് നടപടിയെടുക്കാത്തതെന്ന വിശദീകരണം സിപിഎമ്മിനെ കൂടുതല്‍ പരിഹാസ്യമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അതിനിടെ കടകംപള്ളിയെ ചോദ്യം ചെയ്‌തെന്ന വാര്‍ത്ത പുറത്തു വന്നത് പ്രതിപക്ഷ ക്യാമ്പിനെ കൂടുതല്‍ ആവേശ ഭരതിമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

സംഭവത്തില്‍ ഇതിനോടകം തന്നെ കൂടുതല്‍ ആക്രമണം കാഴ്ച വച്ച മുന്‍ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല സിപിഎമ്മിനെ കടന്നാക്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. യഥാര്‍ഥ പ്രതികളെ നിയമത്തിൻ്റെ മുന്നില്‍ കൊണ്ടു വരും വരെ പ്രതിപക്ഷത്തിനു വിശ്രമമില്ലെന്നു പ്രഖ്യാപിച്ച ചെന്നിത്തല, സ്വര്‍ണക്കൊള്ളയ്ക്കുത്തരവാദികളായ വന്‍ സ്രാവുകള്‍ കുടുങ്ങുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു. മൂന്ന് സിപിഎം നേതാക്കള്‍ ജയിലിലാണ്. സ്വര്‍ണക്കൊള്ളയെ കുറിച്ച് തനിക്കൊന്നും അറിയില്ലെന്ന് കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രന്‍ പറഞ്ഞാല്‍ ആരും വിശ്വസിക്കില്ലെന്നും ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു. കോണ്‍ഗ്രസ് ഇടയ്ക്കിടെ സിബിഐ അന്വേഷണം എന്നു പറയുന്നതിനെ കളിയാക്കിയ മന്ത്രി പി രാജീവിൻ്റെ നടപടിയെ ചെന്നിത്തല വിമര്‍ശിച്ചു. ഈ കേസിൻ്റെ കണ്ണികള്‍ സംസ്ഥാനത്തിനു പുറത്തും രാജ്യത്തിനു വെളിയിലുമാണ്. ഇക്കാര്യം അന്വേഷിക്കാന്‍ എസ്‌ഐടി വിചാരിച്ചാല്‍ നടക്കില്ല. അതിനാല്‍ ഒരു സിബിഐ അന്വേഷണം സ്വര്‍ണക്കൊള്ളയില്‍ വേണം എന്നതാണ് പ്രതിപക്ഷ ആവശ്യം. അതേ സമയം ഹൈക്കോടതി മേല്‍നോട്ടത്തില്‍ നടക്കുന്ന അന്വേഷണത്തില്‍ പ്രതിപക്ഷത്തിനു തൃപ്തിയുണ്ട്. സത്യത്തെ സ്വര്‍ണപ്പാളി കൊണ്ടു മൂടി വയ്ക്കാനാകില്ലെന്നും കളി അയ്യപ്പനോടു വേണ്ടെന്നും ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു.

കടകംപള്ളിയെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുന്നേ ചോദ്യം ചെയ്താല്‍ അതു സിപിഎമ്മിനു ദോഷം ചെയ്യുമെന്നറിഞ്ഞു കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വൈകിപ്പിച്ചതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശന്‍ ആരോപിച്ചു. കടകംപള്ളിക്കു ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ പോറ്റിയുമായി ബന്ധമുണ്ട്. ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ പോറ്റിയെ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡിന് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് കടകംപള്ളിയാണ്. കടകംപള്ളിയെ ചോദ്യം ചെയ്ത കാര്യം ഇത്രയും രഹസ്യമാക്കി വച്ചതെന്തിനാണെന്നും എന്നായാലും അതു പുറത്തു വരുമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞു. ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് മേല്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് സമ്മര്‍ദം ചെലുത്താതിരിക്കുക എന്നാണ് തനിക്കു പറയാനുള്ളതെന്നും വി ഡി സതീശന്‍ പറഞ്ഞു.

